עדיין ללא ניצחון: הפסד 1:0 לוויאריאל מול פאפוס

המחזור ה-4 בליגת האלופות נמשך גם כעת, עם שתי התמודדויות שפותחות לנו את התיאבון לקראת המשחקים המאוחרים. ויאריאל והלגיונר הבכיר שלנו מנור סולומון, פוגשים באי השכן את פאפוס, וצ’לסי יוצאת למשחק חוץ באזרבייג’אן מול קרבאח המקומית.

פאפוס – ויאריאל 0:1

הצוללת הצהובה, בהדרכתו של מרסליניו, הגיעה לקפריסין על מנת לנסות ולהוציא ניצחון ראשון בליגת האלופות ולעשות זאת מול פאפוס, שזוהי הפעם הראשונה שלה במפעל. הספרדים הצליחו ללחוץ על המארחים לאורך כל המחצית הראשונה אך לא הצליחו לסיים עם הכדור בשער. דקה לתוך המחצית השנייה, הקפריסאים קיבלו קרן, אותה הרים קן סמה, השבדי הניח את הכדור על ראשו של דריק לוקאסן, אקס מכבי ת”א הבקיע וחתם את תוצאת המשחק. ויאריאל עדיין ללא ניצחון אירופי ופאפוס ניצחה לראשונה בהיסטוריה באלופות. 34 דק’ לסולומון שלא השפיע.

דקה 46: שער! פאפוס עלתה ליתרון 0:1: עם פתיחת המחצית השנייה בלימסול, המארחים קיבלו קרן, קן סמה הרים מדויק, הכדור הונח על ראשו של דריק לוקאסן ואקס מכבי ת”א הפציע את מרסליניו וחניכיו.

קרבאח – צ’לסי 2:2

אלופת העולם למועדונים הגיעה כשהיא יודעת שהיא הפייבוריטית לניצחון הערב, אך האזרים באו להראות שגם הם שווים ניצחון הערב. המחצית הראשונה התחילה עם לחץ על השער של המארחת, אסטבאו הבקיע כבר לאחר 16 דקות והעלה את האורחת ראשונה על לוח התוצאות, אך האזרים לא אמרו נואש והצליחו להפוך משערים בדקות ה-29 וה-39. במחצית השנייה, הבלוז המשיכו לשלוט בכדור, ואף הבקיעו שער שוויון מרגליו של אלחנדרו גרנאצ’ו. לבסוף, צ’לסי וקרבאח נפרדו עם 2:2 מאכזב וחלקו נקודות.

דקה 17: שער! צ’לסי עלתה ליתרון 0:1: איזה שילוב ברזילאי נהדר! אנדריי סנטוס פרץ דרך האמצע והגיע לסף הרחבה, שם מסר ימינה לאסטבאו שהבקיע מקרוב.

דקה 29: שער! קרבאח השוותה ל-1:1: קאמילו דוראן כבר הצליח להגיע עד לשער והחמיץ כשבעט לקורה, אך מיד אחר כך, ליאנדרו אנדראדה בעט בכדור בצורה מדויקת, הבקיע והשווה את התוצאה.

דקה 36: קרבאח קיבלה פנדל! לאחר הגבהה אזרית לרחבה, יורל האטו נגע בידו והשופט העניק פנדל למארחים.

דקה 36: שער! קרבאח עלתה ל-1:2: מארקו יאנקוביץ’ עמד מאחורי הכדור על מנת לבעוט את הפנדל, והדביק את הכדור לפינה השמאלית התחתונה. רוברט סאנצ’ס זינק לצד השני בחוסר מזל.

דקה 52: שער! צ’לסי השוותה ל-2:2: חניכיו של אנצו מארסקה לא מוותרים! אלחנדרו גרנאצ’ו הגיח מן האגף השמאלי ושלח בעיטה חזקה לכיוון הפינה הרחוקה של השער. הארגנטינאי הצעיר השאיר את צ’לסי בחיים.