יום רביעי, 05.11.2025 שעה 23:47
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
123-144באיירן מינכן1
120-114ארסנל2
95-144פאריס סן-ז'רמן3
90-93אינטר4
92-84ריאל מדריד5
94-94ליברפול6
82-74טוטנהאם7
77-123בורוסיה דורטמונד8
72-63מנצ'סטר סיטי9
76-94צ'לסי10
75-84ספורטינג ליסבון11
77-84קרבאח אגדם12
62-83ניוקאסל13
64-93ברצלונה14
69-104אתלטיקו מדריד15
66-53גלאטסראיי16
57-94פ.ס.וו. איינדהובן17
56-44מונאקו18
55-24פאפוס19
45-23אטאלנטה20
411-74איינטרכט פרנקפורט21
49-44נאפולי22
34-63מארסיי23
38-74יובנטוס24
37-53קלאב ברוז'25
37-43אתלטיק בילבאו26
312-44אוניון סט. ז'ילואז27
28-54בודה גלימט28
210-53באייר לברקוזן29
28-24סלביה פראג30
29-24אולימפיאקוס31
16-24ויאריאל32
112-44פ.צ. קופנהאגן33
19-13קייראט34
07-23בנפיקה ליסבון35
011-13אייאקס36

עדיין ללא ניצחון: הפסד 1:0 לוויאריאל מול פאפוס

הצוללת הצהובה לא הצליחה להבקיע שער מול המארחת מהאי השכן. דריק לוקאסן, אקס מכבי ת"א הבקיע בדקה ה-46. 34 דק' לסולומון. 2:2 בין צ'לסי לקרבאח

|
שחקני פאפוס חוגגים (IMAGO)
שחקני פאפוס חוגגים (IMAGO)

המחזור ה-4 בליגת האלופות נמשך גם כעת, עם שתי התמודדויות שפותחות לנו את התיאבון לקראת המשחקים המאוחרים. ויאריאל והלגיונר הבכיר שלנו מנור סולומון, פוגשים באי השכן את פאפוס, וצ’לסי יוצאת למשחק חוץ באזרבייג’אן מול קרבאח המקומית.

פאפוס – ויאריאל 0:1

הצוללת הצהובה, בהדרכתו של מרסליניו, הגיעה לקפריסין על מנת לנסות ולהוציא ניצחון ראשון בליגת האלופות ולעשות זאת מול פאפוס, שזוהי הפעם הראשונה שלה במפעל. הספרדים הצליחו ללחוץ על המארחים לאורך כל המחצית הראשונה אך לא הצליחו לסיים עם הכדור בשער. דקה לתוך המחצית השנייה, הקפריסאים קיבלו קרן, אותה הרים קן סמה, השבדי הניח את הכדור על ראשו של דריק לוקאסן, אקס מכבי ת”א הבקיע וחתם את תוצאת המשחק. ויאריאל עדיין ללא ניצחון אירופי ופאפוס ניצחה לראשונה בהיסטוריה באלופות. 34 דק’ לסולומון שלא השפיע.

דקה 46: שער! פאפוס עלתה ליתרון 0:1: עם פתיחת המחצית השנייה בלימסול, המארחים קיבלו קרן, קן סמה הרים מדויק, הכדור הונח על ראשו של דריק לוקאסן ואקס מכבי ת”א הפציע את מרסליניו וחניכיו.

קרבאח – צ’לסי 2:2

אלופת העולם למועדונים הגיעה כשהיא יודעת שהיא הפייבוריטית לניצחון הערב, אך האזרים באו להראות שגם הם שווים ניצחון הערב. המחצית הראשונה התחילה עם לחץ על השער של המארחת, אסטבאו הבקיע כבר לאחר 16 דקות והעלה את האורחת ראשונה על לוח התוצאות, אך האזרים לא אמרו נואש והצליחו להפוך משערים בדקות ה-29 וה-39. במחצית השנייה, הבלוז המשיכו לשלוט בכדור, ואף הבקיעו שער שוויון מרגליו של אלחנדרו גרנאצ’ו. לבסוף, צ’לסי וקרבאח נפרדו עם 2:2 מאכזב וחלקו נקודות.

דקה 17: שער! צ’לסי עלתה ליתרון 0:1: איזה שילוב ברזילאי נהדר! אנדריי סנטוס פרץ דרך האמצע והגיע לסף הרחבה, שם מסר ימינה לאסטבאו שהבקיע מקרוב.

דקה 29: שער! קרבאח השוותה ל-1:1: קאמילו דוראן כבר הצליח להגיע עד לשער והחמיץ כשבעט לקורה, אך מיד אחר כך, ליאנדרו אנדראדה בעט בכדור בצורה מדויקת, הבקיע והשווה את התוצאה.

דקה 36: קרבאח קיבלה פנדל! לאחר הגבהה אזרית לרחבה, יורל האטו נגע בידו והשופט העניק פנדל למארחים.

דקה 36: שער! קרבאח עלתה ל-1:2: מארקו יאנקוביץ’ עמד מאחורי הכדור על מנת לבעוט את הפנדל, והדביק את הכדור לפינה השמאלית התחתונה. רוברט סאנצ’ס זינק לצד השני בחוסר מזל.

דקה 52: שער! צ’לסי השוותה ל-2:2: חניכיו של אנצו מארסקה לא מוותרים! אלחנדרו גרנאצ’ו הגיח מן האגף השמאלי ושלח בעיטה חזקה לכיוון הפינה הרחוקה של השער. הארגנטינאי הצעיר השאיר את צ’לסי בחיים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליג
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */