"זה רק יפגע בנו אם נתעסק בהורדת הנקודות"

אחרי שחזרה לנצח עם 0:2 על עירוני טבריה, הפועל תל אביב רוצה לייצר מומנטום. האדומים יתארחו ביום שבת בצהריים (15:00) באצטדיון טדי למשחק חוץ מול הפועל ירושלים, שחילצה במחזור האחרון 2:2 דרמטי ממכבי חיפה. המאמן אליניב ברדה והשחקן סתיו טוריאל דיברו היום (רביעי) במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר ONE.

שלשום ההחלטה של בית הדין על אירועי הדרבי הפתיעה אותך?

”באנו להתכונן להפועל ירושלים וזה הדבר הכי חשוב. יש אנשים וצוות שלם שמטפל בכל הנושא המשפטי, אנחנו צריכים להתרכז בכדורגל”.

אתם מגיעים מהמקום החמישי בטבלה, כמאמן כמה זה משפיע עליך?

”אנחנו מגיעים למשחק אחרי ניצחון שעצר רצף תוצאות פחות טובות, רוצים לצאת לפגרה עם חזרה למסלול הניצחונות”.

אליניב ברדה (שחר גרוס)

נתעכב בכל זאת על בית הדין, כי בעונה שעברה זה ליווה את ב”ש. אתה מנסה להגיד לשחקנים להשאיר הכל בצד?

”אני אגיד את הדברים הכי פשוט שיש. יש דברים שכרגע אין לנו יכולת לשנות אותם והם לא תלויים בנו. מה שתלוי בנו זה על המגרש, אני בתור מאמן וגם השחקנים בתור שחקנים. מה שיהיה מחוץ למגרש, אנו לא יכולים להתעסק בזה כי זה רק יפגע בנו”.

אחרי טבריה אמרת שאחד הדברים שהתבלבלו לאחרונה זה עניין המטרות, שהגזימו יותר מדי וזה השפיע לרעה על השחקנים. מה המטרות שלך עד סוף הסיבוב לפחות?

”אמרתי שנוצרו ציפיות נהדרות בגלל הפתיחה הטובה ואנחנו מחבקים את זה, כי אנחנו שואפים לתארים. מצד שני, יש כאן קבוצה שרק עלתה ליגה ויש תהליכים שלוקחים זמן. הייתי שמח על הניצחון ואנחנו יודעים שזה לא היה המשחק הכי טוב שלנו, אנחנו צריכים ללמוד לנצח גם במשחק פחות טוב. עכשיו עומד לפנינו אתגר מאוד גדול מול קבוצה שמבחינתי הייתה צריכה להיות עם לפחות פי 4 מכמות הנקודות שיש לה. אני בטוח שיהיה לנו מאוד קשה”.

הפועל ירושלים לא ניצחה מתחילת העונה וזה אמור להיות משחק נוח להפועל ת”א.

”בדיוק למקום הזה אנחנו לא רוצים ליפול, אין משחקים נוחים. בכל משחק בו הרגשנו טיפה נוח, מיד נענשנו, בטח שאנחנו השנה בליגת העל אז אתה משלם במזומן על כל טעות ולכן למשחק הזה אנחנו צריכים לבוא במוכנות מקסימלית”.

התפאורה של אוהדי הפועל תל אביב בדרבי (רדאד ג'בארה)

מבחינת הסגל, מי כשיר ומי לא?

”פחות או יותר אותו דבר, יש 2-3 שחקנים שמתאמנים בנפרד”.

כמה מציק לך התקופה הזו של 3 הפסדים ברציפות?

”חבל לי, אבל זו היסטוריה. נקלענו לתקופה של פגרת נבחרת ודרבי שלא שוחק, ואז היה הפסד חוץ ועוד הפסד בנתניה. ואז גם גביע הטוטו. ופתאום בשבוע סחבנו על הגב שלושה הפסדים ואני שמח שהצלחנו לעצור את זה. רוצים לקחת את הניצחון על טבריה ולייצר איתו עוד ניצחונות, וגם את זה שלא ספגנו. צריך למנף את זה”.

יש מאמנים שכשהם משחקים בשעה 15:00, הם משנים את שעת האימון. אתם מכירים את השעה מהלאומית, יש איזה אישיו עם השעה? אתם עושים הכנה אחרת?

”השעה היא לא שגרתית והשחקנים צריכים לדעת לעשות את ההכנה. הקבוצה הזו התחלפה כמעט לגמרי, אז בשנה שעברה המשחקים היו בשעות האלה, אך הקבוצה התחלפה”.

שחקני הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

טוריאל: “הדרבי? זה מציק, אך אנחנו מקצוענים. רוצה להמשיך להיות בנבחרת”

סתיו, כמה ההחלטה של בית הדין חודרת לחדר ההלבשה?

”אין ספק שזה קצת מציק, אבל אנחנו לא מתייחסים לזה, כי יש גורמים במועדון שמטפלים בזה ואנחנו צריכים להיות מרוכזים”.

יש משמעות בכל זאת לשמוע אתכם, מה דעתכם על ההחלטה.

”אנחנו היינו רוצים שהתקיים המשחק ולצערנו זה לא קרה, זה כבר העבר”.

אתה ממשיך לגמרי את הכושר מהלאומית, איך אתה מרגיש בתור שחקן שעשה את העלייה לליגת העל והמספרים נמשכים?

”אני שמח ממש, אני עובד ממש קשה ושמח שזה בא לידי ביטוי גם בליגת העל”.

סתיו טוריאל (שחר גרוס)

ספר על שיתוף הפעולה עם לואיזו. מדברים על זה שאתם קצת דורכים אחד על השני באותה עמדה, איך את רואה את זה?

”השת”פ הזה מתחיל להתקדם ואנחנו צריכים יותר להבין אחד את השני, אבל זה יתקדם טוב”.

איך אתה רואה את פגרת הנבחרות הקרובה?

”אני עובד קשה וכן אני רוצה להמשיך לקבל זימונים לנבחרת”.