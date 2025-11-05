יום רביעי, 05.11.2025 שעה 13:03
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

צמוד בין ביטון לטוריאל: הצביעו ל-Winner המחזור

קשר ב"ש גבר על בית"ר, כוכב הפועל ת"א סידר ניצחון וגם סילבה, אסאנטה, טום בן זקן וטבארש מועמדים. אז מי ייבחר למצטיין במחזור ה-9? בואו להשפיע

|
ה-Winner של המחזור (צור חלפון - גרפיקה)
ה-Winner של המחזור (צור חלפון - גרפיקה)

המחזור התשיעי בליגת העל כבר מאחורינו כשהוא סיפק מספר משחקים עם שערים רבים, מהפכים, דרמות ותצוגות כדורגל. כעת, זה הזמן שלכם להצביע ולהשפיע לגבי בחירת שחקן המחזור של ‘Winner’. אלה כל המועמדים לתואר:

לוגו winner (מערכת ONE)לוגו winner (מערכת ONE)

מיגל סילבה

אמנם בית”ר ירושלים הפסידה להפועל ב”ש עם 1:0 בטדי, אך השוער הפורטוגלי סיפק מופע בין הקורות שהרבה זמן לא ראו בבית וגן. הוא תסכל כמעט כל שחקן באדום באותו מפגש בבירת ישראל, עם הצלה גדולה אחר הצלה גדולה, כשהוא נכנע רק לבעיטה אחת של דן ביטון מקרוב, ובו לא היה לו שם דבר לעשות בנידון.

מיגל סילבה (רדאד גמיגל סילבה (רדאד ג'בארה)

הריברטו טבארש

הקיצוני שם סימן קריאה לתקופה הטובה שלו ולתקופה הטובה של מכבי נתניה עם משחק מרהיב ב-1:2 הדרמטי על עירוני קריית שמונה. הוא בישל את השער הראשון של היהלומים, ואחרי שכבר קבוצתו ספגה 1:1 אחרי הדקה ה-80, הוא שלח שער מרהיב לרשת כדי להבטיח שלוש נקודות ולהשלים מעורבות ישירה בשני השערים במשחק. זרים נפלאים יש בשרון, וטבארש מהטובים שבהם.

הריברטו טבארש (רועי כפיר)הריברטו טבארש (רועי כפיר)

דן ביטון

אם הליגה נעצרת כיום, אין ספק מי שחקן העונה. תשעה מחזורים, תשעה שערים, מקום ראשון בליגה והכוכב של ליגת העל עד כה. הקיצוני הנפלא בפעם המי יודע כמה נתן שלוש נקודות לב”ש, כשעשה את כל ההבדל ב-0:1 על בית”ר בטדי, והוא היחיד שהצליח להכניע את מיגל סילבה ביום מדהים של השוער הפורטוגלי.

דן ביטון (אורן בן חקון)דן ביטון (אורן בן חקון)

טום בן זקן

תקופה נהדרת של המגן של אשדוד, שפורח יחד עם קבוצתו של חיים סילבס. אחרי שבישל במחזור הקודם, הפעם הוא לקח את זה צעד קדימה וב-1:4 של הפועל חיפה קפטן הדרומיים סיפק שני בישולים מעמדת המגן. הוא גם בישל את שני השערים הקשים ביותר, הראשון שהשווה והשני שהפך, לאיברהים דיאקיטה וז’אן פלורן באטום בהתאמה.

טום בן זקן (ראובן שוורץ)טום בן זקן (ראובן שוורץ)

סתיו טוריאל

אמנם כנראה שדן ביטון הוא שחקן העונה עד כה, אבל המאבק הזה עוד יכול להשתנות ומי שנותן לו פייט הוא כוכב הפועל תל אביב. הקיצוני עשה בלגן ברחבה וגרם לשער עצמי, ובתוספת הזמן כבש שער שכבר לגמרי שלו ב-0:2 של אליניב ברדה וחניכיו על טבריה בבית, ניצחון שהחזיר את הפועל ת”א למסלול הניצחונות אחרי תקופה פחות טובה.

סתיו טוריאל (רדאד גסתיו טוריאל (רדאד ג'בארה)

טייריס אסאנטה

מהעונה הראשונה שלו במכבי ת”א, הבינו מהר עד כמה כישרון יש להולנדי, בכל זאת לא כל אחד זוכה להיות בנבחרת עד גיל 21 של הולנד. בניצחון 0:2 נגד מכבי בני ריינה בגרין הוא היה הטוב ביותר על הדשא אצל אלופת המדינה, כשרשם משחק מעולה ואמנם הוא לא היה מעורב בשני הפנדלים שניצחו לז’רקו לאזטיץ’ את המשחק, אך יש לו חלק גדול במשחק הקבוצתו וההגנתי של קבוצתו העונה. 

טייריס אסאנטה (חגטייריס אסאנטה (חג'אג' רחאל)
