חי: ברוז' - ברצלונה 3:3, סיטי - דורטמונד 1:3

המחזור הרביעי בשלב הליגה של ליגת האלופות ממשיך בשעה זו עם כמה משחקים במקביל. במפגש המרכזי – ברצלונה מתארחת אצל קלאב ברוז’ שתנסה לחולל הפתעה. בנוסף, מנצ’סטר סיטי מארחת את דורטמונד, בנפיקה פוגשת בביתה את באייר לברקוזן למאבק מסקרן, בזמן שמארסיי ואטאלנטה מתמודדות ראש בראש על נקודות נוספות במפעל.

קלאב ברוז’ – ברצלונה 2:3

הקטלונים כבר התאוששו מההפסד בקלאסיקו עם 1:3 על אלצ’ה בתחילת השבוע, ועכשיו מכוונים לעבר יצירת מומנטום בזירה האירופית. עם הפסד אחד לעומת שני ניצחונות במאזנה כולל 1:6 על אולימפיאקוס במחזור הקודם, החבורה של האנזי פליק לא יכולה להתפשר על פחות מניצחון כדי שצמרת הטבלה לא תברח. מנגד, הבלגים שמגיעים עם יכולת נהדר בליגה המקומית, ספגו 4:0 מבאיירן מינכן בשבוע מספר 3 של התחרות ועכשיו מנסים לגרום לכך שהסיפור יסתיים אחרת יחד עם הקהל הביתי. בארבעת מפגשי העבר, בארסה מעולם לא נכנעה למארחת.

דקה 6, שער! ברוז’ עלתה ליתרון 0:1: הבלגים ניצלו את קו ההגנה הגבוה של הקטלונים על מנת להעביר כדור עומק נהדר אל קרלוס פוברס שמסר פס רוחב נבדר לניקול טרסולדי שהכניע בקלות את שצ’סני.

ניקולו טרסולדי חוגג (IMAGO)

ניקולו טרסולדי חוגג את השער (IMAGO)

טרוסלדי חוגג שער עם חבריו (IMAGO)

ניקולו טרסולדי חוגג (IMAGO)

דקה 8, שער! ברצלונה השוותה ל-1:1: ברצלונה עשתה לברוז’ את מה שהיא עשתה לה, כדור עומק נהדר הגיע אל פרמין לופז שהעביר כדור רוחב מדוק ומדויק לפראן טורס שבאחד על אחד לא התבלבל.

פראן טורס ופרמין חוגגים את שיתוף הפעולה המוצלח ביניהם (IMAGO)

שחקני ברצלונה חוגגים את השער (IMAGO)

שחקני ברצלונה חוגגים את השוויון (IMAGO)

דקה 17, שער! ברוז’ עלתה ל-1:2: הקטלונים בהלם, פעם נוספת שההתקפה הבלגית מביכה את קו ההגנה הגבוה של ברצלונה, קרלוס פורבס הגיע לאחד על אחד מול השוער הפולני שהוציא כדור שני מהרשת.

דקה 61, שער! ברצלונה השוותה ל-2:2: לאחר שליהטט בהגנה, לאמין ימאל ופרמין לופז השלימו דאבל פס נהדר שהציב את הכוכב הצעיר בן ה-18 מול השער וזה הכניע את ג’קרס.

דקה 63, שער! ברוז’ עלתה ל-2:3: פעם נוספת ההגנה של ברצלונה לא הייתה קיימת וקרלוס פורבס ניצל זאת על מנת להשלים צמד ולהכניע את שצ’סני באחד על אחד.

דקה 77, שער! ברצלונה השוותה ל-3:3: בפעם השלישית במשחק, הקטלונים חזרו להתמודדות, לאמין ימאל ספק בעט ספק הרים, והכדור פגע בכריסטוס צוליס שכבש שער עצמי.

מנצ’סטר סיטי – בורוסיה דורטמונד 1:3

מפגש גדול באיתיחאד, כאשר ארלינג הולאנד פוגש את האקסית. שתי הקבוצות מחפשות לשמור על מקומן בצמרת המפעל, כלשתיהן מאזן של 7 נקודות, הכולל שני ניצחונות ותוצאת תיקו אחת. החבורה של פפ גווארדיולה מגיעה למפגש לאחר פתיחת עונה מצוינת, כשהיא סופרת הפסד אחד בלבד ב-12 משחקיה האחרונים בכל המסגרות. מהצד השני של המתרס, השוורצגלבן מחפשים להמשיך את המומנטום החיובי של הקבוצה לאחרונה, ולרשום ניצחון חמישי ברציפות.

דקה 22, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ליתרון 0:1: בתום התקפה קבוצתית של האנגלים, ריינדס מסר לפיל פודן כדור במרכז המרש, הקשר האנגלי רץ עם הכדור לעבר הרחבה ובעט כדור מדוד ומדויק לפינה הרחוקה של קובל.

פיל פודן מבקיע שער (IMAGO)

פיל פודן חוגג (IMAGO)

שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (IMAGO)

פיל פודן חוגג עם הקהל התכול (IMAGO)

דקה 29, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:2: ז’רמי דוקו העביר כדור רוחב אל ארלינג הולאנד שביצע סיומת קטלנית, הכניע את קובל וכבש מול האקסית.

ארלינג הולאנד חוגג (IMAGO)

ארלינג הולאנד חוגג את השער (IMAGO)

הולאנד חוגג עם חבריו לקבוצה (IMAGO)

הולאנד וחבריו באופוריה (IMAGO)

הולאנד וחבריו חוגגים (IMAGO)

דקה 57, שער! מנצ’סטר סיטי עלתה ל-0:3: החגיגה בתכלת נמשכה, פיל פודן השלים צמד כשכבש שער דומה מאוד לשער הראשון שלו, פעם נוספת ריינדרס מסר לקשר האנגלי על סף הרחבה והוא סיים עם בעיטה לפינה הרחוקה.

דקה 72, שער! דורטמונד צימקה ל-3:1: כדור רוחב של ריירסון מצא את הבלם וולדמר אנטון שסיים בעוצמה מתוך הרחבה והכניע את דונארומה.

בנפיקה – לברקוזן 1:0

למרות שלא הפסידה מפתיחת העונה בליגה הפורטוגלית, בצ’מפיונס התסריט בדיוק הפוך עבור הקבוצה הביתית שנכנעה בכל אחד משלושת המחזורים הראשונים במפעל האירופי. גם הגרמנים טרם חגגו ויש להם הרבה מה להוכיח, לאחר שהובסו בצורה משפילה 7:2 על ידי אלופת אירופה פאריס סן ז’רמן. שתי הקבוצות נפגשו שש פעמים בכל המסגרות. למארחת יש יתרון דחוק של 1:2 בניצחונות, בעוד שלושה משחקים הסתיימו בתיקו.

דקה 65, שער! לברקוזן עלתה ל-0:1: פטריק שיק מצא את עצמו בצד שמאל של הרחבה והחלוץ הצ’כי ניצל את ההזדמנות והכניע את טרובין.

מארסיי – אטאלנטה 0:0

הצרפתים ממשיכים לדבוק אחר פ.ס.ז’ בזירה המקומית ובאלופות במשחק האחרון, נכנעו לספורטינג דווקא לאור ה-0:4 המשכנע על אייאקס, כך ששלוש נקודות עבורם הן חשובות להמשך. בצד השני האיטלקים פתחו את דרכם במפעל עם הפסד, לאחר מכן הגיע ניצחון ובמחזור הקודם תיקו אפס מאכזב עם סלביה פראג – האורחת מחפשת יציבות. הצדדים נפגשו פעם אחת בעבר באירופה, בחצי גמר הליגה האירופית בעונת 2023/24, כאשר הקבוצה מברגמו ניצחה 1:4 בסיכום, בדרך לזכייה בתואר.

ניוקאסל – אתלטיק בילבאו 0:2

המגפייז פתחו את שלב הליגה עם הפסד מאכזב לברצלונה, 2:1, אך לאחר מכן השיגו שני ניצחונות על אוניון סן ז’ילואז’ ועל בנפיקה. כעת, האנגלים עם שש נקודות ורוצים להשיג ניצחון נוסף. מנגד, הבאסקים ספגו שני הפסדים כואבים בשני המחזורים הראשונים, 2:0 לארסנל ו-4:1 לדורטמונד. במחזור האחרון הם השיגו ניצחון בכורה, 1:3 על קרבאח, וכעת רוצים לצבור מומנטום.

דקה 11, שער! ניוקאסל עלתה ל-0:1: קיארן טריפייר הרים כדור חופשי נהדר שהגיע אל ראשו של דן ברן, שנגח אל הפינה הרחוקה והכניע את אונאי סימון.

דן ברן חוגג את השער (IMAGO)

דן ברן חוגג את השער (IMAGO)

ברן חוגג את השער עם חבריו (IMAGO)

שחקני ניוקאסל חוגגים (IMAGO)

ברן וחבריו חוגגים (IMAGO)

דקה 49, שער! ניוקאסל עלתה ל-0:2: הארווי בארנס הרים כדור נהדר מתוך הרחבה אל ראשו של ג’ואלינטון שנגח מדויק ובעוצמה אל הרשת של אונאי סימון.