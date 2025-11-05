יום רביעי, 05.11.2025 שעה 13:06
ניצחונות לסכנין ואשדוד במחזור השלמה בנערים א'

טבלת ליגת העל אוזנה עם קיומם של שני משחקים: הקבוצה מהמגזר גברה 0:2 על חדרה, הדרומיים התאוששו מהמפלה מול מכבי ת"א עם 1:2 חשוב על הפועל כפ"ס

|
קבוצת נערים של מ.ס. אשדוד (באדיבות טוטו-פוטו TOTO-FOTO)
קבוצת נערים של מ.ס. אשדוד (באדיבות טוטו-פוטו TOTO-FOTO)

ליגת העל לנערים א' שוב עם טבלה אחידה, זאת לאחר קיומם של שני משחקי השלמה משני המחזורים האחרונים. 2 המפגשים הוכרעו והניבו חמישה שערים יחדיו. התוצאות שהושגו במשחקים משפיעות באופן משמעותי על הנעשה בחלק התחתון של הטבלה. 

הפועל חדרה - בני סכנין 2:0

בני סכנין כמעט והשיגה ניצחון בכורה בשבת האחרונה, אך שער שכבש אריאל שוורצמן עמוק בתוספת הזמן לזכותה של הפועל רעננה, קבע שוויון 2:2. לעומתה, הפועל חדרה שבה עם תחושת תסכול ממשחק החוץ בנתניה, בו בית"ר טוברוק הצליחה לחזור פעמים מפיגור בדרך לשוויון 2:2.

במשחק השלמה מהמחזור הקודם הצליחה בני סכנין לזכות בניצחון בכורה, שהעלה אותה למקום הלפני האחרון בטבלה המעשית (קריית שמונה מוחרגת מירידה), כשהיא מקדימה בזכות יחס שערים את מ.כ נהלל יזרעאל. הפועל חדרה מסתבכת במאבקי התחתית, והיא מקדימה בנקודה אחת בלבד את סכנין ונהלל יזרעאל.

בדקה ה-37 התקפת מעבר מהירה של בני סכנין, במהלכה נשלחה מסירת עומק לעברו של מוחמד קאדריה שחדר לרחבת חדר ובעט מ-14 מטרים לרשת, הובילה ליתרון 0:1 לזכות האורחת מהצפון. בדקה ה-61 הגבהת כדור קרן לזכות סכנין הסתיימה בנגיחה מצוינת מטווח קצר מראשו של מוחמד חוש, והכדור נכנס לרשת וסלל את דרכה של סכנין לניצחון 0:2. 

סאמר מיעארי, בלם העבר של קבוצת הבוגרים של בני סכנין, שזכה עמה בגביע המדינה בשנת 2004, ומאמן הקבוצה, סיכם את המשחק: "משחק קשה מול קבוצה מאומנת, שאותה למדנו היטב, ראינו את משחקיה האחרונים. התכוננו בצורה טובה למשחק, עשינו את ההתאמות הנדרשות. תודה לאל הניצחון שמגיע לנו הגיע במשחק חוץ, אחרי שבשבת ספגנו שער שוויון בתוספת הזמן של המשחק מול הפועל רעננה”.

“בסך הכל יש לנו קבוצה טובה”, המשיך המאמן. “שילמנו מחיר יקר על סנקציות שהוטלו על המועדון ואילצו אותנו להתייצב בשני המשחקים הראשונים עם סגל מצומצם ועם שחקנים מקבוצת נערים ב'. הניצחון נותן לנו הרבה אופטימיות. המטרות הן להמשיך באותה דרך, לאגור נקודות בדרך להבטחת ההישארות בליגה. יש לנו קבוצה שראויה להיות בליגת העל".

מ.ס אשדוד - הפועל כפר סבא 1:2

קבוצת "צו פיוס" של מ.ס אשדוד, המודרכת ע"י אמיר שוויקי, שהייתה במגמת התאוששות, ספגה במחזור הקודם מפלה של 8:0 במשחק החוץ מול המוליכה מכבי ת"א. המועדון מעיר הנמל הצליח להתאושש על חשבונה של הפועל כפר סבא ממרכז הטבלה, שניצחה במחזור הקודם 1:3 את בני יהודה ת"א. אשדוד שומרת על פער של שלוש נקודות מהקו האדום. 

בדקה ה-29 שוער כפר סבא איתי מכלוף, שגה בניסיון מסירה. הכדור נחטף ע"י הילאי שוקני, ועל הכדור השתלט נועם נחמני, מלך שערי אשדוד, שהתקדם מטרים ספורים, התגבר על שחקני ההגנה של היריבה והשוער, בעט לרשת והעלה את קבוצתו ליתרון 0:1.

בדקה ה-81 היה זה התור של מלך שערי כפר סבא לכבוש: בעיטה חופשית לזכות הירוקים ממרחק של כ-18 מטרים אלכסונית, נבעטה בצורה מדויקת לפינה הקרובה ע"י איתי רוזנבליט, שניצל תגובה מעט מאוחרת של שוערה של אשדוד יותם פלג, כדי לכבוש שער שוויון 1:1.

בדקה ה-89 התקפת מעבר מצוינת של אשדוד הסתיימה במסירה לעברו של נועם נחמני, שחדר לרחבת כפר סבא ובעט מ-14 מטרים לרשת. צמד שלישי העונה למלך שערי הקבוצה, שבשערו השביעי בכל המסגרות סידר לה ניצחון 1:2. לאחר המשחק נרשמה תקרית אלימה בין השחקנים של מ.ס אשדוד והפועל כפר סבא. המהומה פוזרה לאחר זמן קצר, אך במהלכה הורחק שחקן אחד מכל אחת מקבוצות.

