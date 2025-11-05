יום רביעי, 05.11.2025 שעה 13:06
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
123-144באיירן מינכן1
120-114ארסנל2
95-144פאריס סן-ז'רמן3
90-93אינטר4
92-84ריאל מדריד5
94-94ליברפול6
82-74טוטנהאם7
77-123בורוסיה דורטמונד8
72-63מנצ'סטר סיטי9
75-84ספורטינג ליסבון10
62-83ניוקאסל11
64-93ברצלונה12
64-73צ'לסי13
69-104אתלטיקו מדריד14
65-63קרבאח אגדם15
66-53גלאטסראיי16
57-94פ.ס.וו. איינדהובן17
56-44מונאקו18
45-23אטאלנטה19
411-74איינטרכט פרנקפורט20
49-44נאפולי21
34-63מארסיי22
38-74יובנטוס23
37-53קלאב ברוז'24
37-43אתלטיק בילבאו25
312-44אוניון סט. ז'ילואז26
28-54בודה גלימט27
25-13פאפוס28
210-53באייר לברקוזן29
28-24סלביה פראג30
29-24אולימפיאקוס31
15-23ויאריאל32
112-44פ.צ. קופנהאגן33
19-13קייראט34
07-23בנפיקה ליסבון35
011-13אייאקס36

היחס שמקבלת מנצ'סטר סיטי לניצחון על דורטמונד

ה'Winner' קבע: התכולים זוכים לעדיפות על הגרמנים ב-22:00, כשניצחון שווה יחס של פי 1.40, כמה להפסד? וגם: היחסים של ברצלונה, קייראט והפועל י-ם

|
ראיין צ'רקי וניקו גונזאלס חוגגים עם ארלינג הולאנד (IMAGO)
ראיין צ'רקי וניקו גונזאלס חוגגים עם ארלינג הולאנד (IMAGO)

חגיגת כדורגל אירופית תתרחש גם הערב (רביעי), כשהבמה הגדולה בעולם הכדורגל, ליגת האלופות, תצא לדרך עם משחקים נוספים במחזור משחקים עמוס בכל טוב. במוקד – מנצ’סטר סיטי תפגוש את בורוסיה דורטמונד, ברצלונה תתארח אצל קלאב ברוז’ ואינטר תארח את קייראט אלמטי של דן גלזר ועופרי ארד. בנוסף, בכדורסל הפועל ירושלים תתארח אצל בשאקשהיר.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן

הקבוצה האנגלית, מנצ’סטר סיטי, תארח בביתה את בורוסיה דורטמונד, כאשר הקבוצה של פפ גווארדיולה עדיפה וקיבלה יחס של פי 1.40 לניצחון, כשהגרמנים האורחים, זוכים ליחס של פי 5.60. תוצאת תיקו תזכה את המנחשים ביחס של 4.60.

בנוסף, ברצלונה תתארח בבלגיה, כאשר גם היא כמובן פייבוריטית עם יחס של פי 1.40 לניצחון, במקרה של הפתעה של קלאב ברוז’, המהמרים יגרפו לכיסם יחס של פי 5.20. תיקו יזכה את המנחשים ביחס של פי 4.90.

שחקני ברצלונה (IMAGO)שחקני ברצלונה (IMAGO)

במשחק בו נראה את צמד הישראלים שלנו, דן גלזר ועופרי ארד, אינטר עדיפה בהרבה וקיבלה הימור יתרון, כשיחס של ניצחון של האיטלקים מעל לשני שערים, זכה ליחס של פי 1.30. אם הקזחים יפתיעו או יפסידו עד שני שערים, המהמרים יגרפו לכיסם יחס של פי 4.05. במקרה שהמשחק ייגמר בניצחון של אינטר בדיוק בשני שערים (0:2, 1:3 וכו’), המהמרים יזכו ליחס של פי 4.30.

בכדורסל, הנציגה הישראלית שלנו ביורוקאפ תמשיך את דרכה במפעל השני בחשיבותו באירופה, כאשר הפועל ירושלים אנדרדוג מול בשאקשהיר. במועצה מאמינים יותר בטורקים, כשניצחון של האדומים מהבירה או הפסד שלהם עד שש נקודות, יזכה את המנחשים ביחס של פי 1.75. מנגד, ניצחון של המארחת בשש נקודות ומעלה יהיה שווה למנחשים יחס של פי 1.80.

