היחס שמקבלת מנצ'סטר סיטי לניצחון על דורטמונד

חגיגת כדורגל אירופית תתרחש גם הערב (רביעי), כשהבמה הגדולה בעולם הכדורגל, ליגת האלופות, תצא לדרך עם משחקים נוספים במחזור משחקים עמוס בכל טוב. במוקד – מנצ’סטר סיטי תפגוש את בורוסיה דורטמונד, ברצלונה תתארח אצל קלאב ברוז’ ואינטר תארח את קייראט אלמטי של דן גלזר ועופרי ארד. בנוסף, בכדורסל הפועל ירושלים תתארח אצל בשאקשהיר.

הקבוצה האנגלית, מנצ’סטר סיטי, תארח בביתה את בורוסיה דורטמונד, כאשר הקבוצה של פפ גווארדיולה עדיפה וקיבלה יחס של פי 1.40 לניצחון, כשהגרמנים האורחים, זוכים ליחס של פי 5.60. תוצאת תיקו תזכה את המנחשים ביחס של 4.60.

בנוסף, ברצלונה תתארח בבלגיה, כאשר גם היא כמובן פייבוריטית עם יחס של פי 1.40 לניצחון, במקרה של הפתעה של קלאב ברוז’, המהמרים יגרפו לכיסם יחס של פי 5.20. תיקו יזכה את המנחשים ביחס של פי 4.90.

שחקני ברצלונה (IMAGO)

במשחק בו נראה את צמד הישראלים שלנו, דן גלזר ועופרי ארד, אינטר עדיפה בהרבה וקיבלה הימור יתרון, כשיחס של ניצחון של האיטלקים מעל לשני שערים, זכה ליחס של פי 1.30. אם הקזחים יפתיעו או יפסידו עד שני שערים, המהמרים יגרפו לכיסם יחס של פי 4.05. במקרה שהמשחק ייגמר בניצחון של אינטר בדיוק בשני שערים (0:2, 1:3 וכו’), המהמרים יזכו ליחס של פי 4.30.

בכדורסל, הנציגה הישראלית שלנו ביורוקאפ תמשיך את דרכה במפעל השני בחשיבותו באירופה, כאשר הפועל ירושלים אנדרדוג מול בשאקשהיר. במועצה מאמינים יותר בטורקים, כשניצחון של האדומים מהבירה או הפסד שלהם עד שש נקודות, יזכה את המנחשים ביחס של פי 1.75. מנגד, ניצחון של המארחת בשש נקודות ומעלה יהיה שווה למנחשים יחס של פי 1.80.