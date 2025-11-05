יום רביעי, 05.11.2025 שעה 13:05
בריבו ואבו פאני בספק לנבחרת, דניאל פרץ ייעדר

החלוץ בגלל סיבות אישיות והקשר בשל פציעה, השוער יחסר לאור חתונתו. גאנדלמן, טוריאל ושועה עשויים לקבל דקות משמעותיות מבן שמעון בידידות מול ליטא

שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)
שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

נבחרת ישראל תתכנס בשבוע הבא לקראת צמד המשחקים שמצפה לה למשחק ידידות בליטא (13.11) וכעבור מספר ימים מול מולדובה (16.11), במסגרת מוקדמות המונדיאל.

המשחק מול מולדובה יהיה גם המשחק האחרון בבית הישראלי. לנבחרת יש 9 נקודות משבעה משחקים והיא תשאף לסיים את הקמפיין בניצחון אחרון מתוך הסתכלות לספטמבר 2026, בו ייחלו משחקי ליגת האומות. בכל מקרה הנבחרת תסיים את הבית במקום השלישי אחרי נורבגיה ואיטליה.

מחר (חמישי) אמור המאמן הלאומי רן בן שמעון לזמן את הסגל לקראת שני המשחקים הקרובים. מי שייגרע מהסגל הוא השוער דניאל פרץ שאמור להתחתן ומי שנמצאים בספק הם מוחמד אבו פאני, שסובל מפציעה קלה וזוכה לטיפולים, ותאי ברביבו בגלל סיבות אישיות. 

בן שמעון מתכנן לקראת משחק הידידות מול ליטא לאפשר ללא מעט שחקנים שלא זכו בדקות עד כה להשתלב ולפתוח. אחד מהם הוא עמרי גאנדלמן שיכול היה לראות את עצמו מאוכזב מכך שלא פתח במשחקים האחרונים. גם ירדן שועה וסתיו טוריאל צפויים לקבל דקות משמעותיות הרבה יותר.

