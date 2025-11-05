רמה"ש שומרת על פורמה עם 0:1 על הפועל פ"ת

המחזור ה-11 בליגת העל של שנתון נערים ב', המהווה מחזור הסיום של השליש הראשון של הליגה, הגיע הערב (שלישי) לסיומו. המשחק שחתם את המחזור נערך במגרש המושבה הסינטטי בפ"ת, שם אירחה הפועל פ"ת את קבוצת "צו פיוס" של הפועל רמת השרון, אותה היא הקדימה בשלוש נקודות. הפועל פ"ת קיוותה לנצח ולהישאר בפער של חמש נקודות ממוליכת הטבלה, מכבי ת"א, אך לא הייתה במיטבה, בעוד שיריבתה הייתה מספיק נחושה כדי לזכות בכל הקופה ולהיצמד אליה בחלק העליון של מרכז הטבלה.

אחרי מחצית ראשונה ללא שערים, המחצית השנייה החלה עם שורה של אירועים: זה נפתח בהרחקה של שחקן פ"ת, שביצע עבירה על שחקן אורח בדקה ה-43. דקה לאחר מכן, הגבהת כדור של רמת השרון הובילה לחדירה לרחבה של ג'ורג' בורלבה, שחקן הפועל פ"ת בעונה שעברה, שבעט מזווית אלכסונית לחלק העליון של הרשת. בשערו הראשון העונה בורלבה סלל את דרכה של רמת השרון לניצחון 0:1, שמהווה עבורה ניצחון שני ברציפות, חמישי בשישה משחקים. ללא ספק הישג מרשים לקבוצה של מיכה סויסה, שנבנתה העונה מחדש אחרי שקבוצת שנתון 2010 נשרה בעונה שעברה מליגת העל לליגה הארצית.

מיכה סויסה, מאמן רמת השרון, סיכם את המשחק: "שיחקנו נגד יריבה עם חומר שחקנים מאוד מוכשר ומגוון, אבל אני מאוד שמח שיצאנו עם מלוא הנקודות. תוכנית המשחק שלנו עבדה בצורה כמעט מושלמת, למדנו את הפועל פ״ת מכל כיוון אפשרי כפי שאנו עושים כל שבוע, עשינו התאמות נכונות, והשחקנים יישמו את הדרישות הטקטיות בצורה פנטסטית. ידענו להפוך את החולשות של פ״ת לחוזקות שלנו ואני מאוד שמח שזה הצליח לנו. החצי הראשון היה צריך להסתיים בתוצאה מאוד גבוהה, הגענו לכמות מצבים מאוד אדירה. גם בחצי השני היינו עדיפים, השכלנו גם להבקיע שער אחד. בדקות האחרונות נשכבנו מעט לאחור, והמצב הממשי הראשון של פ”ת היה 6 דקות בתוך תוספת הזמן. לשמחתי, השוער שלנו הדף. לפעמים צריך לסבול בדקות האחרונות, והשחקנים עשו את זה כמו גברים. אני מעודד מהניצחון, אבל אנחנו נשאף לתקן את אחוז ניצול המצבים שלנו יותר".

רמת השרון נערים ב' (מדיה מחלקת הנוער הפועל רמת השרון)

מיכה סוויסה פורט את הסיבות להצלחת קבוצתו בשליש הראשון של העונה: "אחרי הירידה בעונה שעברה, הוחלפה פה כמעט כל הקבוצה. הרוח והמנטליות שונתה לחלוטין, הדרישות המקצועיות והאישיות שלי ושל הצוות שלי מהשחקנים הן מאוד גבוהות. האימונים שאני עושה להם שווי ערך לאימונים שהייתי עושה בנוער/בוגרים והם צולחים את זה בצורה מעוררת כבוד והערכה. ההצלחה של הקבוצה הזאת, שייכת המון למועדון שנותן לי מעטפת רחבה ושקט תעשייתי לעבוד בדרך שלי. יש פה צוות ענק שמקיף אותי שההצלחה של הקבוצה היא שלהם לא פחות ממני, אם לא יותר, מדובר בגל אדיר המנהל המקצועי, ליאב זגורי ועמית חן - המאמנים שלצידי, ניב לחמן יחד עם, קורן סגל ומורן - האמונים על הצוות הגופני, תום קשתי - מאמן השוערים, אמיר חנן היקר - שעוזר לי עם הווידאו, מאור קדוש, וכמובן מנהלת המחלקה, רינת יוסף - הלב והנשמה של המקום, שאני כאן בשבילה, בגללה ובזכותה. אחרונים חביבים – תודה ענקית לשחקנים שלי שמחזירים לי את הפשן למשחק וגורמים לי לרצות לאמן אותם אימון אחרי אימון".