המשטרה והפרקליטות ביקשו לחקור את מיקי זוהר

האם שר התרבות והספורט יחקר בפרשת ״יד רוחצת יד”? המשטרה והפרקליטות פנו ליועצת המשפטית לממשלה בבקשה לאשר להם לזמן לחקירה את מיקי זוהר בעניין פרשת השוחד בהסתדרות וכעת ממתינים לראות האם אכן גלי בהרב-מיארה אכן תאשר זאת.

שמו של מיקי זוהר עלה השבוע בבית המשפט על ידי עו”ד מיכה פטמן, פרקליטו של יו״ר ההסתדרות, ארנון בר דוד, החשוד בפרשה, כאשר אמר בבית המשפט כי שמו של השר מופיע בדו״ח הסודי שהגישה המשטרה לבית המשפט. בתחילה גורמים במשטרה אמרו על כך: “עד כמה שידוע לנו דו״ח סודי לא מגיע לצד השני, אלא מונח רק בפניו של בית המשפט, אז מעניין מאיפה זה הגיע”.

כעת היחידה החוקרת בלהב 433 ביקשה, כאמור, לזמן את השר מיקי זוהר לחקירה. בסביבתו של השר מיקי זוהר הבהירו כי אין לו שום בעיה להיחקר בפרשה ולהוריד את העננה שיש מעליו בנוגע לפרשה. אם היועצת המשפטית לממשלה אכן תספק אישור למשטרה לזמנו לחדר החקירות, השר צפוי למסור את גרסתו בעניין.

משיטות הפעולה שנבדקות בחקירה עולה כי החשוד המרכזי בפרשה, סוכן הביטוח עזרא גבאי, לכאורה לא פעם התרברב בכך שהוא מכיר בכירים במשק הישראלי ואף את השר מיקי זוהר על מנת להשיג לקוחות חדשים לעסק שלו.