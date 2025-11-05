יום רביעי, 05.11.2025 שעה 11:57
כדורגל ישראלי

המשטרה והפרקליטות ביקשו לחקור את מיקי זוהר

היועצת המשפטית צריכה לאשר לזמן לחקירה את השר בפרשת "יד רוחצת יד". בסביבתו הבהירו שאין לו בעיה להיחקר והוא צפוי למסור את גרסתו אם יקבל זימון

|
שר התרבות והספורט, מיקי זוהר (שחר גרוס)
שר התרבות והספורט, מיקי זוהר (שחר גרוס)

האם שר התרבות והספורט יחקר בפרשת ״יד רוחצת יד”? המשטרה והפרקליטות פנו ליועצת המשפטית לממשלה בבקשה לאשר להם לזמן לחקירה את מיקי זוהר בעניין פרשת השוחד בהסתדרות וכעת ממתינים לראות האם אכן גלי בהרב-מיארה אכן תאשר זאת.

שמו של מיקי זוהר עלה השבוע בבית המשפט על ידי עו”ד מיכה פטמן, פרקליטו של יו״ר ההסתדרות, ארנון בר דוד, החשוד בפרשה, כאשר אמר בבית המשפט כי שמו של השר מופיע בדו״ח הסודי שהגישה המשטרה לבית המשפט. בתחילה גורמים במשטרה אמרו על כך: “עד כמה שידוע לנו דו״ח סודי לא מגיע לצד השני, אלא מונח רק בפניו של בית המשפט, אז מעניין מאיפה זה הגיע”.

כעת היחידה החוקרת בלהב 433 ביקשה, כאמור, לזמן את השר מיקי זוהר לחקירה. בסביבתו של השר מיקי זוהר הבהירו כי אין לו שום בעיה להיחקר בפרשה ולהוריד את העננה שיש מעליו בנוגע לפרשה. אם היועצת המשפטית לממשלה אכן תספק אישור למשטרה לזמנו לחדר החקירות, השר צפוי למסור את גרסתו בעניין.

משיטות הפעולה שנבדקות בחקירה עולה כי החשוד המרכזי בפרשה, סוכן הביטוח עזרא גבאי, לכאורה לא פעם התרברב בכך שהוא מכיר בכירים במשק הישראלי ואף את השר מיקי זוהר על מנת להשיג לקוחות חדשים לעסק שלו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */