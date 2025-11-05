יום רביעי, 05.11.2025 שעה 13:49
ירין לוי ייעדר 4-6 שבועות בשל פציעתו מול ב"ש

קשר בית"ר ירושלים שנפגע מול הדרומיים בטדי עבר בדיקת MRI והתברר כי הוא סובל מקרע קטן ברצועה הפנימית, יערוך טיפולים במסגרת הקבוצה עד להחלמתו

ירין לוי (עמרי שטיין)
ירין לוי (עמרי שטיין)

בית”ר ירושלים הפסידה 1:0 להפועל באר שבע במחזור האחרון, כאשר מלבד התוצאה שמשמעותה אפס נקודות במאבק הצמרת מול הדרומיים, הירושלמים דאגו גם לאור פציעתו של ירין לוי.

היום (רביעי) בקבוצה מהבירה עדכנו מהי חומרת הפציעה של הקשר לאחר בדיקה, כאשר הוא עבר MRI בבית החולים הדסה על ידי רופא הקבוצה והתגלה כי סובל בקרע קטן ברצועה הפנימית.

אצל הצהובים שחורים הוסיפו לגבי ההמשך: “ירין צפוי לעבור טיפולים במסגרת הקבוצה וייעדר מהמגרשים בין 4-6 שבועות. הוא מצטרף ללוקה גדראני, שגם ייעדר מהמגרשים בתקופה הקרובה. אנו מאחלים לו רפואה שלמה וחזרה בטוחה למגרש”.

לבית”ר ירושלים יש בתקופה הקרובה משחקים נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, ולאחר פגרת הנבחרות היא מארחת בטדי את מכבי נתניה.

