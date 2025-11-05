ירין לוי ייעדר 4-6 שבועות בשל פציעתו מול ב"ש

בית”ר ירושלים הפסידה 1:0 להפועל באר שבע במחזור האחרון, כאשר מלבד התוצאה שמשמעותה אפס נקודות במאבק הצמרת מול הדרומיים, הירושלמים דאגו גם לאור פציעתו של ירין לוי.

היום (רביעי) בקבוצה מהבירה עדכנו מהי חומרת הפציעה של הקשר לאחר בדיקה, כאשר הוא עבר MRI בבית החולים הדסה על ידי רופא הקבוצה והתגלה כי סובל בקרע קטן ברצועה הפנימית.

אצל הצהובים שחורים הוסיפו לגבי ההמשך: “ירין צפוי לעבור טיפולים במסגרת הקבוצה וייעדר מהמגרשים בין 4-6 שבועות. הוא מצטרף ללוקה גדראני, שגם ייעדר מהמגרשים בתקופה הקרובה. אנו מאחלים לו רפואה שלמה וחזרה בטוחה למגרש”.

לבית”ר ירושלים יש בתקופה הקרובה משחקים נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, ולאחר פגרת הנבחרות היא מארחת בטדי את מכבי נתניה.