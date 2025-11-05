יום רביעי, 05.11.2025 שעה 11:21
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

"פגעתי בתדמית? כלפון לא אמר את זה על הדרבי"

סעיד בסול הגיב להעמדתו לדין אחרי אירועי המשחק הסוערים מול מכבי ת"א: "אין לי מושג מאיפה כל ההאשמות האלה. לא הייתי בתחומי המגרש, עמדתי במנהרה"

|
סעיד בסול (חג'אג' רחאל)
סעיד בסול (חג'אג' רחאל)

"ארז כלפון טען בפניי שאני פוגע בתדמית הליגה, אבל לא ראיתי אותו אומר את אותם דברים אחרי הדרבי", כך אמר הבעלים של מכבי בני ריינה, סעיד בסול, בתגובה להעמדתו לדין. הוא עלול להיענש בעקבות העלבת שופט, התנהגות בלתי הולמת, ביזוי מוסדות/ממלאי תפקידים והתנהגות בלתי ספורטיבית, זכר לדבריו אחרי המשחק מול מכבי ת”א.

"אין לי מושג מאיפה כל ההאשמות האלה, אמרתי שהעיקר שהשופטים באים בחולצה אדומה ולא ייחסתי אותם לשום דבר", אמר בסול, “לא הייתי בתחומי המגרש. עמדתי במנהרה שלא נחשבת לתחומי המגרש. אתמודד בבית דין עם כל טענה שתישמע”.

בדו”ח השיפוט צוין: "לפני חידוש המשחק אחרי השער השני של מכבי ת”א, ירד בסול, שאינו רשום בטופס המשחק, מאזור היציע אל סמוך לספסלי הקבוצות, ועמד מאחורי השופט הרביעי יובל שטיין. באותו הזמן הטיח מר בסול כלפי צוות השיפוט קללות ועלבונות קשים: ‘מנהלת והתאחדות ז***ת’, ‘שופטים באדום’, ‘כמה שילמו לכם?’.

האבוקות בדרבי (שחר גרוס)האבוקות בדרבי (שחר גרוס)

עוד נכתב: "בסול ניסה לעודד את שחקני קבוצתו לרדת מכר הדשא. השופט הרביעי פנה אליו וביקש ממנו לעזוב את האזור ולחדול מהתנהגותו, אך מר בסול סירב להתפנות והמשיך בדבריו בטון תוקפני ובצעקות.

“לאחר סיום המשחק, עם שריקת הסיום, ובמהלך הירידה מכר הדשא לכיוון מנהרת השחקנים, ניגש סעיד בסול אליי ואמר לי באופן ישיר: ‘שופטים חרא, מקבלים החלטות חרא’. לאחר מכן פנה בסול לשופט הרביעי יובל שטיין והמשיך להטיח כלפיו עלבונות וקללות נוספות: ‘בני ז***ת, כמה שילמו לכם? איגוד של בני ז***ת’. הדברים נאמרו בטון תוקפני ובצעקות”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */