"פגעתי בתדמית? כלפון לא אמר את זה על הדרבי"

"ארז כלפון טען בפניי שאני פוגע בתדמית הליגה, אבל לא ראיתי אותו אומר את אותם דברים אחרי הדרבי", כך אמר הבעלים של מכבי בני ריינה, סעיד בסול, בתגובה להעמדתו לדין. הוא עלול להיענש בעקבות העלבת שופט, התנהגות בלתי הולמת, ביזוי מוסדות/ממלאי תפקידים והתנהגות בלתי ספורטיבית, זכר לדבריו אחרי המשחק מול מכבי ת”א.

"אין לי מושג מאיפה כל ההאשמות האלה, אמרתי שהעיקר שהשופטים באים בחולצה אדומה ולא ייחסתי אותם לשום דבר", אמר בסול, “לא הייתי בתחומי המגרש. עמדתי במנהרה שלא נחשבת לתחומי המגרש. אתמודד בבית דין עם כל טענה שתישמע”.

בדו”ח השיפוט צוין: "לפני חידוש המשחק אחרי השער השני של מכבי ת”א, ירד בסול, שאינו רשום בטופס המשחק, מאזור היציע אל סמוך לספסלי הקבוצות, ועמד מאחורי השופט הרביעי יובל שטיין. באותו הזמן הטיח מר בסול כלפי צוות השיפוט קללות ועלבונות קשים: ‘מנהלת והתאחדות ז***ת’, ‘שופטים באדום’, ‘כמה שילמו לכם?’.

האבוקות בדרבי (שחר גרוס)

עוד נכתב: "בסול ניסה לעודד את שחקני קבוצתו לרדת מכר הדשא. השופט הרביעי פנה אליו וביקש ממנו לעזוב את האזור ולחדול מהתנהגותו, אך מר בסול סירב להתפנות והמשיך בדבריו בטון תוקפני ובצעקות.

“לאחר סיום המשחק, עם שריקת הסיום, ובמהלך הירידה מכר הדשא לכיוון מנהרת השחקנים, ניגש סעיד בסול אליי ואמר לי באופן ישיר: ‘שופטים חרא, מקבלים החלטות חרא’. לאחר מכן פנה בסול לשופט הרביעי יובל שטיין והמשיך להטיח כלפיו עלבונות וקללות נוספות: ‘בני ז***ת, כמה שילמו לכם? איגוד של בני ז***ת’. הדברים נאמרו בטון תוקפני ובצעקות”.