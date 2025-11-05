סימאונה: למזלנו המשחק נגמר 1:3 לנו ולא 2:2

עד כה, אתלטיקו מדריד הפסידה במשחק הראשון בליגת האלופות, ניצחה בשני, הפסידה בשלישי ואתמול (שלישי) ניצחה את המשחק הרביעי, כאשר רשמה 1:3 על אוניון סן ז’ילואז’ וענאן חלאילי.

בתקשורת הספרדית כתבו על הספרדים, כשב’מונדו’ הכריזו: “אתלטיקו סבלה ושרדה סיום מטורף”, כשהם המשיכו: “היא השיגה ניצחון שני ברציפות, אך זה היה הרבה פחות נוח מהצפוי וסן ז’ילואז’ הקשתה”. ב’מארקה’ מצאו מי השחקנים האחראים לאיך הקבוצה תראה: “אתלטיקו הזאת תהיה כל מה שחוליאן אלברס וג’וליאנו סימאונה רוצים שהיא תהיה”, ב’אס’ הוסיפו: “הבן הגיע, האב סבל. ג’וליאנו הופיע שוב כדי להבקיע במשחק שדייגו היה צריך להזיע”.

לאחר המשחק, דייגו סימאונה דיבר: “ידעתי שזה הולך להיות קשה. השתפרנו ככל שהמשחק התקדם והאינטנסיביות שלהם יצרה סכנה, לא היה קל לשלוט במשחק. ג’וליאנו? הוא יותר בטוח בעצמו, צעיר ורוצה יותר, הוא צריך להמשיך בענווה הזאת.

דייגו סימאונה (IMAGO)

“בחצי השני היינו טובים יותר, שלטנו במשחק יותר, הם כבשו שער מבעיטה חופשית שיכולנו למנוע ונכנסנו למצב מסוכן, שבו יכול היה להיות 2:2 ולמזלנו נגמר ב-1:3. במצב הזה, הקבוצה הייתה צריכה את התמיכה של היציע, והצלחנו למצוא את המעבר ההתקפי האחרון. אלכסנדר סורלות’? אהבתי איך שהוא נכנס”.

שחקן הקבוצה, חוסה מריה חימנס, דיבר: “זה היה משחק שנראה כאילו היה די בשליטה בחצי השני, נראה שיכולנו ליצור מצבים, אבל לא הצלחנו לסיים מה שרצינו. תמיד יש דברים לתקן, צריכים לשחק בצורה יותר אינטליגנטית. היינו צריכים לנצח, הרגשנו מחויבים לעשות זאת, באלופות הקבוצה שעושה הכי פחות טעויות היא זו שיכולה להגיע הכי רחוק”.