יום רביעי, 05.11.2025 שעה 10:39
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
123-144באיירן מינכן1
120-114ארסנל2
95-144פאריס סן-ז'רמן3
90-93אינטר4
92-84ריאל מדריד5
94-94ליברפול6
82-74טוטנהאם7
77-123בורוסיה דורטמונד8
72-63מנצ'סטר סיטי9
75-84ספורטינג ליסבון10
62-83ניוקאסל11
64-93ברצלונה12
64-73צ'לסי13
69-104אתלטיקו מדריד14
65-63קרבאח אגדם15
66-53גלאטסראיי16
57-94פ.ס.וו. איינדהובן17
56-44מונאקו18
45-23אטאלנטה19
411-74איינטרכט פרנקפורט20
49-44נאפולי21
34-63מארסיי22
38-74יובנטוס23
37-53קלאב ברוז'24
37-43אתלטיק בילבאו25
312-44אוניון סט. ז'ילואז26
28-54בודה גלימט27
25-13פאפוס28
210-53באייר לברקוזן29
28-24סלביה פראג30
29-24אולימפיאקוס31
15-23ויאריאל32
112-44פ.צ. קופנהאגן33
19-13קייראט34
07-23בנפיקה ליסבון35
011-13אייאקס36

סימאונה: למזלנו המשחק נגמר 1:3 לנו ולא 2:2

לאחר הניצחון של אתלטיקו על סן ז'ילואז' בליגת האלופות, מאמן הספרדים דיבר: "ידעתי שזה יהיה קשה, היינו צריכים תמיכה מהיציע". ומה אמר על בנו?

|
שחקני אתלטיקו חוגגים (IMAGO)
שחקני אתלטיקו חוגגים (IMAGO)

עד כה, אתלטיקו מדריד הפסידה במשחק הראשון בליגת האלופות, ניצחה בשני, הפסידה בשלישי ואתמול (שלישי) ניצחה את המשחק הרביעי, כאשר רשמה 1:3 על אוניון סן ז’ילואז’ וענאן חלאילי.

בתקשורת הספרדית כתבו על הספרדים, כשב’מונדו’ הכריזו: “אתלטיקו סבלה ושרדה סיום מטורף”, כשהם המשיכו: “היא השיגה ניצחון שני ברציפות, אך זה היה הרבה פחות נוח מהצפוי וסן ז’ילואז’ הקשתה”. ב’מארקה’ מצאו מי השחקנים האחראים לאיך הקבוצה תראה: “אתלטיקו הזאת תהיה כל מה שחוליאן אלברס וג’וליאנו סימאונה רוצים שהיא תהיה”, ב’אס’ הוסיפו: “הבן הגיע, האב סבל. ג’וליאנו הופיע שוב כדי להבקיע במשחק שדייגו היה צריך להזיע”.

לאחר המשחק, דייגו סימאונה דיבר: “ידעתי שזה הולך להיות קשה. השתפרנו ככל שהמשחק התקדם והאינטנסיביות שלהם יצרה סכנה, לא היה קל לשלוט במשחק. ג’וליאנו? הוא יותר בטוח בעצמו, צעיר ורוצה יותר, הוא צריך להמשיך בענווה הזאת. 

דייגו סימאונה (IMAGO)דייגו סימאונה (IMAGO)

“בחצי השני היינו טובים יותר, שלטנו במשחק יותר, הם כבשו שער מבעיטה חופשית שיכולנו למנוע ונכנסנו למצב מסוכן, שבו יכול היה להיות 2:2 ולמזלנו נגמר ב-1:3. במצב הזה, הקבוצה הייתה צריכה את התמיכה של היציע, והצלחנו למצוא את המעבר ההתקפי האחרון. אלכסנדר סורלות’? אהבתי איך שהוא נכנס”.

שחקן הקבוצה, חוסה מריה חימנס, דיבר: “זה היה משחק שנראה כאילו היה די בשליטה בחצי השני, נראה שיכולנו ליצור מצבים, אבל לא הצלחנו לסיים מה שרצינו. תמיד יש דברים לתקן, צריכים לשחק בצורה יותר אינטליגנטית. היינו צריכים לנצח, הרגשנו מחויבים לעשות זאת, באלופות הקבוצה שעושה הכי פחות טעויות היא זו שיכולה להגיע הכי רחוק”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */