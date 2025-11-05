יום רביעי, 05.11.2025 שעה 11:25
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

האסיפה המיוחדת של שחקני הפועל פתח תקווה

לאחר היכולת הטובה ללא תוצאות, בצוות המקצועי הציגו לשחקנים מדדים סטטיסטיים מעודדים: "צריך להמשיך בדרך הטובה, הכול מתיישר". כהן צפוי לפתוח

|
שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל פתח תקווה חוגגים (ראובן שוורץ)

כבר חמישה מחזורים שהפועל פ"ת לא מנצחת, אך אם יש משהו לשאוב ממנו עידוד, זה ככל הנראה היכולת הטובה שמציגה הקבוצה, שבמרבית המשחקים האחרונים מוליכה, אך לא מצליחה "לסגור עניין". 

אתמול ערכו בצוות המקצועי אסיפה לשחקנים, אשר עסקה בניתוח נתונים. על פי אותם נתונים, אשר התייחסו למדדי ה-XP (נקודות צפויות) ו-XG (השערים הצפויים), פ"ת אמורה הייתה להיות במיקום הרבה יותר גבוה.

אז נכון, לא תמיד יש סנכרון בין המדדים לבין המציאות, אך המטרה הייתה להבהיר שהיכולת שמציגים השחקנים היא טובה, ובסופו של דבר הדרך תוביל לתוצאות: "הדרך שלנו היא טובה וצריך להמשיך. הכול מתיישר בסוף", נאמר לשחקנים.

יונתן כהן עם הכדור (ראובן שוורץ)יונתן כהן עם הכדור (ראובן שוורץ)

לקראת המשחק מול הפועל חיפה ביום ראשון, צמד שחקני הכנף ג'וסלין טאבי (פצוע) וצ'אפיוקה סונגה (נסע לביקור משפחתי עקב אבל) ייעדרו, כאשר מי שירשום הופעת בכורה בהרכב מאז הגיע הוא הקשר יונתן כהן, שנכנס כמחליף בצורה טובה במשחקים מול מ.ס אשדוד ובני סכנין. דרור ניר הפצוע ימשיך להיעדר.

