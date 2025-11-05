האסיפה המיוחדת של שחקני הפועל פתח תקווה

כבר חמישה מחזורים שהפועל פ"ת לא מנצחת, אך אם יש משהו לשאוב ממנו עידוד, זה ככל הנראה היכולת הטובה שמציגה הקבוצה, שבמרבית המשחקים האחרונים מוליכה, אך לא מצליחה "לסגור עניין".

אתמול ערכו בצוות המקצועי אסיפה לשחקנים, אשר עסקה בניתוח נתונים. על פי אותם נתונים, אשר התייחסו למדדי ה-XP (נקודות צפויות) ו-XG (השערים הצפויים), פ"ת אמורה הייתה להיות במיקום הרבה יותר גבוה.

אז נכון, לא תמיד יש סנכרון בין המדדים לבין המציאות, אך המטרה הייתה להבהיר שהיכולת שמציגים השחקנים היא טובה, ובסופו של דבר הדרך תוביל לתוצאות: "הדרך שלנו היא טובה וצריך להמשיך. הכול מתיישר בסוף", נאמר לשחקנים.

יונתן כהן עם הכדור (ראובן שוורץ)

לקראת המשחק מול הפועל חיפה ביום ראשון, צמד שחקני הכנף ג'וסלין טאבי (פצוע) וצ'אפיוקה סונגה (נסע לביקור משפחתי עקב אבל) ייעדרו, כאשר מי שירשום הופעת בכורה בהרכב מאז הגיע הוא הקשר יונתן כהן, שנכנס כמחליף בצורה טובה במשחקים מול מ.ס אשדוד ובני סכנין. דרור ניר הפצוע ימשיך להיעדר.