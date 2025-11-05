יום רביעי, 05.11.2025 שעה 11:24
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

עומר דהן יושאל בינואר מחיפה לקבוצה אחרת

החלוץ הצעיר שלא ראה דקות העונה למעט משחק אחד, התאכזב מההחלטה אחרי שהובטח לו בתחילת העונה שיקבל הזדמנויות ונענה בשלילה לבקשה לצאת בהשאלה בקיץ

|
עומר דהן (עמרי שטיין)
עומר דהן (עמרי שטיין)

מכבי חיפה הודיעה לחלוץ המוכשר, עומר דהן, שהיא לא בונה עליו לקראת המשך העונה ונכון יהיה שייצא להשאלה בינואר הקרוב. דהן הביע את אכזבתו מהמהלך בעיקר בגלל שהובטח לו בתחילת העונה שיזכה ויקבל הזדמנויות - דבר שלא קרה בפועל.

כזכור, דהן היה מלך השערים בקבוצת הנוער בשנתיים הקודמות ושחקן קבוע בסגל נבחרת ישראל לנוער. בקיץ האחרון כבר היה אמור לסכם על עונת השאלה במכבי בני ריינה כאשר גם עירוני טבריה ובני סכנין פנו למכבי חיפה לגביו.

דהן וסוכנו שחר גרינברג ביקשו בתחילת העונה לצאת להשאלה, אבל נענו בשלילה מתוך נימוק שהחלוץ בתוכניות המקצועיות של הקבוצה הבוגרת. יתרה מכך, דהן היה אמור להיות החלוץ השלישי בהיררכיה אחרי טריבנטה סטיוארט וג'ורג'ה יובאנוביץ’.

עומר דהן (עמרי שטיין)עומר דהן (עמרי שטיין)

אביו של השחקן, דקל דהן, שראה את הסיטואציה כבר ביולי, ביקש מראשי המועדון לצאת להשאלה בטענה שבמקום שעומר יישב ביציע חצי שנה, הוא צריך לשחק ולקבל דקות במקום אחר. לאורך כל השנים דקל דהן לא התערב בשיקולי המועדון מתוך ידיעה שחיפה מכוונת כל הזמן גבוה, אבל זה לא אומר שהדבר יבוא על חשבון עומר שגדל והתחנך במחלקת הנוער.

בסביבתו של השחקן אמרו: "איך ייתכן מצב שעומר יוכיח את עצמו ויהיה ראוי לשחק אם אינו מקבל הזדמנוית וכי מקומו של כל שחקן כדורגל הוא במגרש, ואם אין לו מקום במצב הנוכחי במכבי חיפה המועדון צריך לקדם ולתת לו לשחק במקום אחר".

