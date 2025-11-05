יום רביעי, 05.11.2025 שעה 11:24
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

משפטי מוטיבציה ומחנה אימון סגור: ק"ש דרוכה

ברדה ערך אסיפה ועודד את שחקניו: "החוכמה לדעת לעבוד יותר קשה כשהתוצאות לא מגיעות". הקבוצה תערוך היום אימון כפול, וגם: השינויים לקראת טבריה

|
שי ברדה (רדאד ג'בארה)
שי ברדה (רדאד ג'בארה)

לאחר תקופה מתסכלת, בה הקבוצה מציגה כדורגל טוב, אך יוצאת עם המחמאות וללא הנקודות, עירוני ק"ש מתכוננת למשחק הקריטי ביום שבת מול עירוני טבריה, אותו מגדירים במועדון כמשחק הכי חשוב עד כה העונה.

בק"ש מודעים לכך שמדובר בקבוצה שמורכבת מלא מעט שחקנים צעירים, כאשר אתמול, המאמן שי ברדה בחר באסיפה קצרה שקיים, לעודד את שחקניו ולא לגעור בהם: "החוכמה היא לדעת לעבוד יותר קשה כשהתוצאות לא מגיעות. אפשר להבדיל בין ספורטאים שמצליחים לבין אלה שלא, על פי איך שהם קמים מאי הצלחות", אמר להם.

ברדה העביר גם מסר בסיום כשאמר להם: "כשהגלים מתגברים, החזקים מתגלים". היום, לראשונה מזה זמן רב, הקבוצה תערוך אימון כפול, כאשר הרצון הוא לעבוד עוד יותר קשה על-מנת לחזור לנצח.

שחקני עירוני קריית שמונה שמחים עם אבו רומי (ראובן שוורץ)שחקני עירוני קריית שמונה שמחים עם אבו רומי (ראובן שוורץ)

בנושא אחר, במועדון סגרו לאחרונה מחנה אימונים שייערך בפגרה בת שלושת השבועות בליגה, שצפוי להיערך כארבעה ימים. לקראת המשחק ביום שבת, ברדה עשוי לערוך מספר שינויים: אביב אברהם, מוסה עלי ויאיר מרדכי נמצאים בתמונת ההרכב. אנתוני לימבומבה, שכמו שפרסמנו, לא משתלב ועשוי להיפרד בינואר, עלול לרדת לספסל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */