משפטי מוטיבציה ומחנה אימון סגור: ק"ש דרוכה

לאחר תקופה מתסכלת, בה הקבוצה מציגה כדורגל טוב, אך יוצאת עם המחמאות וללא הנקודות, עירוני ק"ש מתכוננת למשחק הקריטי ביום שבת מול עירוני טבריה, אותו מגדירים במועדון כמשחק הכי חשוב עד כה העונה.

בק"ש מודעים לכך שמדובר בקבוצה שמורכבת מלא מעט שחקנים צעירים, כאשר אתמול, המאמן שי ברדה בחר באסיפה קצרה שקיים, לעודד את שחקניו ולא לגעור בהם: "החוכמה היא לדעת לעבוד יותר קשה כשהתוצאות לא מגיעות. אפשר להבדיל בין ספורטאים שמצליחים לבין אלה שלא, על פי איך שהם קמים מאי הצלחות", אמר להם.

ברדה העביר גם מסר בסיום כשאמר להם: "כשהגלים מתגברים, החזקים מתגלים". היום, לראשונה מזה זמן רב, הקבוצה תערוך אימון כפול, כאשר הרצון הוא לעבוד עוד יותר קשה על-מנת לחזור לנצח.

שחקני עירוני קריית שמונה שמחים עם אבו רומי (ראובן שוורץ)

בנושא אחר, במועדון סגרו לאחרונה מחנה אימונים שייערך בפגרה בת שלושת השבועות בליגה, שצפוי להיערך כארבעה ימים. לקראת המשחק ביום שבת, ברדה עשוי לערוך מספר שינויים: אביב אברהם, מוסה עלי ויאיר מרדכי נמצאים בתמונת ההרכב. אנתוני לימבומבה, שכמו שפרסמנו, לא משתלב ועשוי להיפרד בינואר, עלול לרדת לספסל.