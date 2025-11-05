אבו פרחי, דאפה, יונה וגנאח: פורסם סגל הצעירה

נבחרת ישראל הצעירה תשחק בחלון הנבחרות הבא צמד משחקים מול נורבגיה והולנד, כאשר היא עם שלוש נקודות עד כה בשלושה משחקים (שלוש תוצאות תיקו) בקמפיין של מוקדמות אליפות אירפה. בינתיים, המאמן גיא לוזון פרסם את כל הסגל שהוא זימן אל שני המשחקים האלו.

לא נשכח שבמפעל הזה, אליפות אירופה, בשנת 2023, נבחרת ישראל תחת גיא לוזון עשה את הלא ייאמן והגיעה עד לחצי הגמר, כשגברה בדרך על צ’כיה וגרמניה בבתים, ועל גאורגיה ברבע הגמר. ההישג הזה סידר עלייה בלתי נשכחת למשחקים האולימפיים, אחרי 48 שנים.

סגל נבחרת ישראל הצעירה

שוערים: דור בנימני, אופק מליקה, שון בן נשר.

הגנה: דניס קוליקוב, נועם שוורץ, נועם בן הרוש, מאור ישילירמק, ניקיטה סטוינוב, רוי נאווי ועידו כהן.

קישור והתקפה: סייד אבו פרחי, איאד חלאילי, כארם זועבי, ינאי דיסטלפלד, רן בנימין, בר לין, ניב יהושע, עדי יונה, רועי אלקוקין, אמיר גנאח, תאי עבד, מוחמד אבו רומי, דניאל דאפה ודאגץ וורקו.