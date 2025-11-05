יום רביעי, 05.11.2025 שעה 11:24
ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

אבו פרחי, דאפה, יונה וגנאח: פורסם סגל הצעירה

לוזון פרסם את השמות לחלון הקרוב במוקדמות אליפות אירפה 2027 נגד נורבגיה והולנד: גם עבד, ניב יהושע, בר לין, אלקוקין ואיאד חלאילי קיבלו זימון

|
סייד אבו פרחי (ההתאחדות לכדורגל)
סייד אבו פרחי (ההתאחדות לכדורגל)

נבחרת ישראל הצעירה תשחק בחלון הנבחרות הבא צמד משחקים מול נורבגיה והולנד, כאשר היא עם שלוש נקודות עד כה בשלושה משחקים (שלוש תוצאות תיקו) בקמפיין של מוקדמות אליפות אירפה. בינתיים, המאמן גיא לוזון פרסם את כל הסגל שהוא זימן אל שני המשחקים האלו.

לא נשכח שבמפעל הזה, אליפות אירופה, בשנת 2023, נבחרת ישראל תחת גיא לוזון עשה את הלא ייאמן והגיעה עד לחצי הגמר, כשגברה בדרך על צ’כיה וגרמניה בבתים, ועל גאורגיה ברבע הגמר. ההישג הזה סידר עלייה בלתי נשכחת למשחקים האולימפיים, אחרי 48 שנים.

סגל נבחרת ישראל הצעירה

שוערים: דור בנימני, אופק מליקה, שון בן נשר.

הגנה: דניס קוליקוב, נועם שוורץ, נועם בן הרוש, מאור ישילירמק, ניקיטה סטוינוב, רוי נאווי ועידו כהן.

קישור והתקפה: סייד אבו פרחי, איאד חלאילי, כארם זועבי, ינאי דיסטלפלד, רן בנימין, בר לין, ניב יהושע, עדי יונה, רועי אלקוקין, אמיר גנאח, תאי עבד, מוחמד אבו רומי, דניאל דאפה ודאגץ וורקו.

