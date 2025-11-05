יום רביעי, 05.11.2025 שעה 10:40
123-144באיירן מינכן1
120-114ארסנל2
95-144פאריס סן-ז'רמן3
90-93אינטר4
92-84ריאל מדריד5
94-94ליברפול6
82-74טוטנהאם7
77-123בורוסיה דורטמונד8
72-63מנצ'סטר סיטי9
75-84ספורטינג ליסבון10
62-83ניוקאסל11
64-93ברצלונה12
64-73צ'לסי13
69-104אתלטיקו מדריד14
65-63קרבאח אגדם15
66-53גלאטסראיי16
57-94פ.ס.וו. איינדהובן17
56-44מונאקו18
45-23אטאלנטה19
411-74איינטרכט פרנקפורט20
49-44נאפולי21
34-63מארסיי22
38-74יובנטוס23
37-53קלאב ברוז'24
37-43אתלטיק בילבאו25
312-44אוניון סט. ז'ילואז26
28-54בודה גלימט27
25-13פאפוס28
210-53באייר לברקוזן29
28-24סלביה פראג30
29-24אולימפיאקוס31
15-23ויאריאל32
112-44פ.צ. קופנהאגן33
19-13קייראט34
07-23בנפיקה ליסבון35
011-13אייאקס36

"למה דמבלה פתח?": ביקורת על לואיס אנריקה

בצרפת לא אהבו את החלטת המאמן, שהודה: "אני צריך לנהל טוב יותר שחקנים שחוזרים מפציעה". דרמה סביב הכרטיס האדום ללואיס דיאס ומצבו של אשרף חכימי

|
אוסמן דמבלה (IMAGO)
אוסמן דמבלה (IMAGO)

פאריס סן ז׳רמן ספגה אמש את הפסד ליגת האלופות הראשון שלה העונה, 2:1 לבאיירן מינכן בפארק דה פראנס. הבווארים עלו ל־0:2 כבר בדקה ה־32 משני שערים של לואיס דיאס, שבסיום המחצית הראשונה הורחק בעקבות עבירה מסוכנת על אשרף חכימי. במחצית השנייה, עם יתרון מספרי, הצליחה פ.ס.ז׳ לצמק משער של ז׳ואאו נבש בדקה ה־74, אך לא יותר מזה, והנקודות יצאו למינכן.

לואיס אנריקה הודה לאחר המשחק כי נדרש ניהול מדויק יותר של שחקנים החוזרים מפציעה. "כשמחזירים שחקנים מפציעה, כן, הם החלימו אבל הם לא ב־100% כשירות, וזה משהו שאני צריך לנהל טוב יותר", אמר. המאמן הוסיף כי ההפסד לא נבע מחוסר גיוון טקטי: "ב־11 על 11 באיירן הייתה חזקה יותר, ללא ספק... אם אתה טועה ברמה הזו, זה שער וזהו". לדבריו, לוח המשחקים הקרוב "הקשה ביותר", והוא מצפה לראות "מי איתנו ומי לא".

הספרדי התייחס גם לטעויות האישיות שהכריעו את הערב. "חילקנו מתנות יפות מאוד במחצית הראשונה", אמר, והדגיש שההרחקה של דיאס שינתה את המומנטום, אך גם ביתרון מספרי קבוצתו לא ידעה להשלים מהפך. "אני לא מחפש תירוצים. צריך לקבל שהיריבה הייתה טובה מאיתנו".

הארי קיין ולואיס דיאס (IMAGO)הארי קיין ולואיס דיאס (IMAGO)

בצרפת לא חסכו ביקורת, בעיקר סביב השיתוף של אוסמן דמבלה. הכוכב, שחזר מפציעה רק כשבועיים קודם לכן והתלונן על כאבים בהמסטרינג כבר מול ניס, הוחלף בדקה ה־25. "האם באמת היה צורך לפתוח איתו?" תהו ב-’RMC’. תיעוד מהמצלמות בליגה הזכיר כי דמבלה אמר לחכימי אחרי ניס: "ההמסטרינג שלי כואב, זה כואב מאוד". יום לפני המשחק לואיס אנריקה הרגיע: "לא ניקח סיכונים, אוסמן כשיר", אך בצרפת טוענים שההימור התברר כמיותר.

הדאגה הגדולה יותר נוגעת לחכימי. לקראת השריקה להפסקה דיאס גלש בשתי רגליים, לכד את הקרסול השמאלי של המגן המרוקאי והפיל אותו בדמעות. חכימי ירד לחדר ההלבשה בסיוע אנשי הצוות, ובהמשך נראה עם קביים ונעל מגן. מעבר לפ.ס.ז׳, במרוקו "מחזיקים אצבעות" לקראת אליפות אפריקה הקרובה בבית.

סביב האדום של דיאס נרשמה דרמה גם בצד הבווארי. בזמן אמת מספר משחקני באיירן הביעו תמיהה כלפי ההרחקה, אך לאחר צפייה חוזרת נשמעו מפויסים יותר. ג׳ושוע קימיך אמר: "לוצ׳ו היה מתוסכל... ראיתי על המסך, זה נראה חזק מאוד". המאמן וינסנט קומפני הוסיף באצילות: "הלוואי שחכימי יחזור מהר... בהתחלה לא חשבתי שזה חמור, אבל כששחקן נפצע, זה הדבר החשוב". מנואל נוייר, לעומת זאת, ביקר בעיקר את הפרוצדורה: "אמרו לי שזו לא עבירה חמורה במיוחד... לא היה צורך לקרוא לי עד לאמצע המגרש כדי להודיע על ההרחקה", אך גם אצלו נשמרה ההבנה שהחלטת השופט הייתה מוצדקת לאור התמונות.

אשרף חכימי ממרר בבכי (IMAGO)אשרף חכימי ממרר בבכי (IMAGO)
