יום רביעי, 05.11.2025 שעה 11:21
קמארה התנצל גם בפני שחקני מכבי תל אביב

אחרי שביקש את סליחתו של רז שלמה על כך שהכה אותו, הבלם הגינאי הביע חרטה בפני חדר ההלבשה. מחר: אסטון וילה ב-22:00, מפגש מרגש מחכה לדור פרץ

|
מוחמד קמארה חוגג את השער שנפסל (חג'אג' רחאל)
מוחמד קמארה חוגג את השער שנפסל (חג'אג' רחאל)

בלם מכבי תל אביב, מוחמד עלי קמארה, צפוי להיות בסגל הקבוצה למשחק מחר (חמישי, 22:00) מול אסטון וילה בבירמינגהאם במסגרת המחזור הרביעי של הליגה האירופית. המאמן, ז’רקו לאזטיץ’, שוקל לפתוח במערך שכולל הגנה מעובה עם חמישייה אחורית אך בשלב הזה אחרי שלא התאמן במשך שבוע, נראה כי קמארה יחכה על הספסל במשחק. 

אתמול חזר הבלם הגינאי לאימונים אחרי הרחקה של שמונה ימים בעקבות מה שאירע בסיום המשחק מול עירוני קריית שמונה, אז הכה את רז שלמה בחדר ההלבשה. קמארה שנקנס על פי הפרוטוקול המותר בחוזה השחקנים ונענש, כבר התנצל בפני רז שלמה, כפי שכבר פורסם ב-ONE ביום ראשון האחרון. 

לפני פתיחת האימון בו חזר לראשונה להתאמן עם הקבוצה, קמארה אסף את חדר ההלבשה וביקש את סליחת השחקנים כאשר חזר והתנצל בפני שלמה בנוכחות כולם ומכאן מקווים במכבי ת”א יהיה ניתן לצאת לדרך חדשה אחרי שהשחקן הביע חרטה עמוקה על מה שעשה. 

גלי וזיו ברמן מניפים את צלחות האליפות!

מכבי ת”א תפגוש את אסטון וילה פחות מ-72 שעות לפני המשחק החשוב מול בית”ר ירושלים באצטדיון בלומפילד, ועל כן יהיה מעניין לראות גם איזו רוטציה יבצע לאזטיץ’, כאשר ברור לכולם שגם האנגלים יעשו רוטציה רחבה ובקריית שלום חולמים על הפתעה.

דור פרץ בתקופת פאקו אייסטראן. מפגש מרגש מחכה באנגליה (רדאד גדור פרץ בתקופת פאקו אייסטראן. מפגש מרגש מחכה באנגליה (רדאד ג'בארה)

אגב, לדור פרץ זה יהיה רגע מיוחד כאשר יפגוש לראשונה את פאקו אייסטראן, עוזרו של מאמן אסטון וילה, אונאיי אמרי. אייסטראן היה מי שהעלה את פרץ לבוגרים לפני 11 שנים ונתן לו את חולצת ההרכב הראשון בפעם הראשונה. מאז הקדנציה של המאמן הבאסקי שהסתיימה עם טרבל, במועדון נותרו רק הקפטן, מנהל הקבוצה, יואב זיו, ומאמן הכושר, יוסי זיגדון. 

