כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

אבו פאני בראש רשימת הליגיונרים שחיפה רוצה

לאחר חזרת בכר, קיים סיכוי שקשר פרנצווארוש ישנה את דעתו בתמורה לחוזה ארוך טווח. טרם התקבלה החלטה לגבי נהואל, אפשרות: יעזוב בהשאלה בינואר

|
מוחמד אבו פאני (IMAGO)
מוחמד אבו פאני (IMAGO)

במכבי חיפה יש רצון גדול לצאת מהתקופה הפחות טובה ולהשיג במחזור הקרוב שלוש נקודות מול בני סכנין כדי לצאת בראש שקט לפגרת הנבחרות, אבל במקביל יש כבר מחשבות  על רעיונות חיזוק שישדרגו את הקבוצה לקראת החלק השני של העונה.

על פי מכבי חיפה, הליגיונר שנמצא בראש סדר העדיפות הוא הקשר מוחמד אבו פאני. האחרון כבר זכה לפנייה של ליאור רפאלוב לפני תום מועד העברות ודחה את ההצעה, אבל עכשיו אחרי שברק בכר חזר לקבוצה וליאור רפאלוב רוצה מאוד את השחקן, יש סיכוי שאבו פאני ישנה את דעתו ובתמורה לחוזה ארוך טווח שיבטיח את עתידו הכלכלי ירצה לחזור לקבוצת נעוריו.

במכבי חיפה לפחות כרגע לא מדברים בקול רם על ליגיונרים אחרים ונראה שעיקר המאמצים יהיו לגבי אבו פאני. בלי קשר תצטרך מכבי חיפה לחשוב על צירוף זר אחד או שניים. מתיאס נהואל שעד כה מאכזב טרם קיבל הודעה אם במועדון הוחלט לשחררו.

מתיאס נהואל (עמרי שטיין)מתיאס נהואל (עמרי שטיין)

הירוקים מודעים לכך שיהיה קושי בלמצוא קבוצה שתסכים לשלם חלק מהסכום שבו השחקן נרכש, 2.5 מיליון אירו, עם שכר שנתי שמעורך ב-400 אלף אירו, במיוחד כאשר הוא לא זוכה לדקות משחק. אחת האפשרויות שיכולות להילקח בחשבון ברגע שיוחלט לשחרר את נהואל היא למצוא קבוצה שתצרפו בהשאלה אותו עד תום העונה כפי שקרה בשנה שעברה עם לורנצו שימיץ', שואו ושחקנים זרים אחרים. לקראת סכנין, נראה שמי שיחזור להרכב יהיה קני סייף שנכנס בשלהי המחצית הראשונה והיה טוב.

