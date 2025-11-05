אבו פאני בראש רשימת הליגיונרים שחיפה רוצה

במכבי חיפה יש רצון גדול לצאת מהתקופה הפחות טובה ולהשיג במחזור הקרוב שלוש נקודות מול בני סכנין כדי לצאת בראש שקט לפגרת הנבחרות, אבל במקביל יש כבר מחשבות על רעיונות חיזוק שישדרגו את הקבוצה לקראת החלק השני של העונה.

על פי מכבי חיפה, הליגיונר שנמצא בראש סדר העדיפות הוא הקשר מוחמד אבו פאני. האחרון כבר זכה לפנייה של ליאור רפאלוב לפני תום מועד העברות ודחה את ההצעה, אבל עכשיו אחרי שברק בכר חזר לקבוצה וליאור רפאלוב רוצה מאוד את השחקן, יש סיכוי שאבו פאני ישנה את דעתו ובתמורה לחוזה ארוך טווח שיבטיח את עתידו הכלכלי ירצה לחזור לקבוצת נעוריו.

במכבי חיפה לפחות כרגע לא מדברים בקול רם על ליגיונרים אחרים ונראה שעיקר המאמצים יהיו לגבי אבו פאני. בלי קשר תצטרך מכבי חיפה לחשוב על צירוף זר אחד או שניים. מתיאס נהואל שעד כה מאכזב טרם קיבל הודעה אם במועדון הוחלט לשחררו.

מתיאס נהואל (עמרי שטיין)

הירוקים מודעים לכך שיהיה קושי בלמצוא קבוצה שתסכים לשלם חלק מהסכום שבו השחקן נרכש, 2.5 מיליון אירו, עם שכר שנתי שמעורך ב-400 אלף אירו, במיוחד כאשר הוא לא זוכה לדקות משחק. אחת האפשרויות שיכולות להילקח בחשבון ברגע שיוחלט לשחרר את נהואל היא למצוא קבוצה שתצרפו בהשאלה אותו עד תום העונה כפי שקרה בשנה שעברה עם לורנצו שימיץ', שואו ושחקנים זרים אחרים. לקראת סכנין, נראה שמי שיחזור להרכב יהיה קני סייף שנכנס בשלהי המחצית הראשונה והיה טוב.