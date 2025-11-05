יום רביעי, 05.11.2025 שעה 10:38
"קורטואה צעד לבד", "החולשות של ריאל נחשפו"

בספרד סיכמו את ההפסד של הלבנים לליברפול: "ריאל הייתה חסרת רעיונות, איטית ופגיעה, קורטואה מנע קטסטרופה". בייל והנרי ביקרו את ויניסיוס ואמבפה

|
כותרות העיתונים בספרד (צילום מסך)
כותרות העיתונים בספרד (צילום מסך)

ריאל מדריד ספגה אמש הפסד כואב 1:0 באנפילד מול ליברפול במסגרת המחזור הרביעי של שלב הבתים בליגת האלופות, תוצאה שמחזירה את סימני השאלה סביב יכולתה של הקבוצה של צ'אבי אלונסו להתמודד מול יריבות מהצמרת האירופית. על אף ששליטת האנגלים הייתה כמעט מוחלטת לאורך 80 דקות, רק תצוגת שוערות אדירה של טיבו קורטואה מנעה תבוסה גדולה בהרבה.

העיתונים במדריד הזכירו כי זהו כבר משחק נוסף שבו הבלאנקוס נראים כבויים מול קבוצה גדולה. "ריאל מדריד נתקלה שוב באותו מכשול", נכתב ב’מארקה’. "ליברפול שלטה לחלוטין בקצב, בעוצמה ובאינטנסיביות, וריאל לא הצליחה לעמוד ברמה שהציבה יריבתה". גם ב’אס’ נכתב כי הקבוצה "נראתה חסרת רעיונות, איטית ופגיעה באוויר", וכי רק קורטואה מנע "קטסטרופה של ממש".

השוער הבלגי סיפק שמונה הצלות אדירות, ביניהן ניסיונות מסובוסלאי, מק-אליסטר ואיקיטיקה, אך גם ידיו הארוכות לא יכלו למנוע את שער הניצחון של מק-אליסטר. "הנס של קורטואה אינו אין סופי", נכתב בתקשורת. "הוא הציל כמעט הכל, אבל ריאל מדריד הציעה מעט מדי בתגובה. יריבה אינטנסיבית כמו ליברפול חשפה את כל החולשות של הקבוצה".

טיבו קורטואה (IMAGO)טיבו קורטואה (IMAGO)

באנפילד, כך נראה, ריאל מדריד חזרה לימיה הרעים ביותר. "זה היה המשחק של המטופוליטנו בשידור חוזר", נכתב בספרד. "אווירת החשמל של אנפילד פשוט בלעה את השחקנים של צ'אבי אלונסו. ליברפול ניצחה בקרבות האוויריים, בדו קרבים האישיים, ובכל אלמנט בסיסי של המשחק". גם הנתונים לא משאירים מקום לספק: 17 בעיטות לשער של ליברפול מול ארבע בלבד של ריאל, ו-2.6 שערים צפויים מול 0.45 בלבד לבלאנקוס.

הביקורות הופנו גם כלפי החלק הקדמי. ויניסיוס ניסה, אך שוב לא השפיע, בלינגהאם התקשה לייצר מהלכים מסוכנים, ואילו אמבפה נאלץ לחזור אחורה כדי לקבל כדור. זו הייתה הפעם הראשונה העונה שריאל מדריד לא הצליחה למצוא את הרשת. "הקבוצה קרסה לחלוטין בחצי השני", נכתב, "ללא מנהיגות, ללא דמות התקפית, וללא אמונה".

מי שלא חסך בביקורת היה גארת’ בייל, ששימש פרשן. "זה מתסכל, הם מסבכים את העניינים", אמר הוולשי. "ויניסיוס ואמבפה צריכים לעשות את מה שהם יודעים, לרוץ על המגנים, לנסות ולהכריח אותם לטעות. אבל כשאין חלוץ מטרה ברחבה, הם מאבדים כיוון. לפעמים פשוט צריך לנסות את ההגנה, לא הכול חייב להיות מהלך מתוחכם".

ויניסיוס גויניסיוס ג'וניור מרוכז (IMAGO)

גם תיירי הנרי הצטרף לביקורת. "אני לא מבין למה ויניסיוס הפסיק לתקוף את בראדלי אחרי חמש דקות", אמר. "הייתה לו הזדמנות אחת על אחד, ואז הוא החזיר את הכדור לאחור וחזר לתקוף בשלושה מול אחד. תעשה את החשבון. כשהוא מקבל יתרון, הוא צריך להמשיך ללחוץ עד שהמגן מקבל צהוב. במקום זה הוא אפשר לו לנשום".

לסיכום, התקשורת הספרדית הדגישה כי למרות העונה המרשימה בליגה, ריאל מדריד של צ'אבי אלונסו ממשיכה להיראות חסרת אונים ברגעי מבחן מול יריבות מהצמרת האירופית. קורטואה ממשיך להעניק לה סיכוי, אך כפי שנכתב בספרד: "הגרסה הטובה ביותר של טיבו היא בשורה רעה לריאל מדריד, כי המשמעות היא שכל היתר שוב לא תפקדו".

