בית"ר והפועל ת"א יעמדו לדין, גם סעיד בסול

מחזור נוסף בליגת העל הסתיים לו ואיתו גם אירועים פחות נעימים, כאשר תובע ההתאחדות לכדורגל החליט להעמיד לדין כמה מהקבוצות ומאנשי הקבוצות. בית”ר ירושלים תעמוד לדין משמעתי בגין התפרעות אוהדים והתנהגות בלתי ספורטיבית של אוהדים. בנוסף, הפועל תל אביב ובית”ר יעמדו יחד לדין משמעתי בגין התפרעות אוהדים וקריאות גזעניות ו/או פוגעניות.

תובע ההתאחדות החליט להעמיד גם את בעלי מכבי בני ריינה, סעיד בסול, לדין משמעתי בגין העלבת שופט, התנהגות בלתי הולמת, ביזוי מוסדות/ממלאי תפקידים והתנהגות בלתי ספורטיבית זכר לדבריו אחרי המשחק מול מכבי תל אביב. הדיון בעניינו נדחה.

דו”ח השופט מהמשחק של הפועל ת”א נגד בית”ר ירושלים

“בזמן הטקס לפני פתיחת המשחק נדלקו אבוקות מצד קהל הפועל תל אביב ולדברי המשקיף נפלה אחת ברחבת ה-16 בסמוך לחיבת החמש. האבוקות נדלקו ביציע צפוני אשר אכלס את אוהדי קבוצת הפועל תל אביב.

עם פתיחת המשחק נדלקו אבוקות מהיציע הדרומי אשר אכלס את אוהדי בית”ר ירושלים. המשחק נעצר לכ-5 דקות מהדקה ה-3 עד הדקה ה-8. הסיבה: המתנה לפיזור העשן.

מהצד הדרום מזרחי אשר אכלס את אוהדי בית”ר ירושלים נזרקו בסמוך לדגל הקרן ניירות שחורים בדקה ה-25 ובדקה ה-30. בדקה ה-62 נדלק רימון עשן ביציע הדרומי של אוהדי בית”ר. בתוספת הזמן הודלקו אבוקות ורימון עשן אחד ביציע הדרומי של אוהדי בית”ר”.

אוהדי בית"ר ירושלים עם האבוקות (רדאד ג'בארה)

דו”ח השופט מהמשחק של בית”ר ירושלים נגד הפועל ב”ש

“בדקה ה-22 נזרק כדור מהיציע המזרחי של אוהדי בית”ר וגרם לעצירת המשחק בזמן התקפה של ב”ש (סמוך לרחבת העונשין). מספר פעמים במהלך המחצית הראשונה סינוורו אוהדי בית”ר את שחקני הפועל ב”ש בלייזר ירוק (ובמיוחד את השוער). בדקה ה-40 הנחיתי את כרוז המשחק לדרוש מהם להפסיק.

בדקה ה-48 נזרקו 3 חפצים על שחקני ב”ש במסגרת חגיגות השער מהיציע הדרומי של בית”ר. בדקות 50 ו-52 נזרקו חפצים רבים מהיציע המזרחי של אוהדי בית”ר ופניתי לכרוז על מנת לבקש מהם לעצור. בדקה ה-71 נזרקו 3 חפצים נוספים מהיציע המזרחי. בדקה ה-72 נזרקה כוס שתייה מהיציע המערבי של אוהדי בית”ר לכיוון ספסל הקבוצה האורחת”.

דו”ח השופט בעניין התקריות עם סעיד בסול

“בדקה ה-77, לאחר הבקעת השער השני לטובת מכבי תל אביב, ובטרם חודש המשחק, קפטן מכבי בני ריינה, שחקן מספר 14 עבדאללה ג'אבר, סימן בתנועות יד ברורות לעבר שחקני קבוצתו, במטרה להורות להם לרדת מכר הדשא כמחאה על שיפוט המשחק. באותה העת פנה אליי השחקן באופן ישיר ואמר: “עדיף לנו לרדת מהמגרש”. חלק משחקני קבוצתו ניגשו אליו והרגיעו אותו, ולאחר מספר רגעים המשחק חודש.

לפני חידש המשחק, ולאחר הבקעת השער לטובת מכבי תל אביב, ירד בעלי קבוצת מכבי בני ריינה מר סעיד בסול, שאינו רשום בטופס המשחק, מאזור היציע אל סמוך לספסלי הקבוצות, ועמד מאחורי השופט הרביעי יובל שטיין. באותו הזמן הטיח מר בסול כלפי צוות השיפוט קללות ועלבונות קשים: “מנהלת והתאחדות ז***ת”, “שופטים באדום”, “כמה מעטפה שילמו לכם”.

סעיד בסול (חג'אג' רחאל)

בסול ניסה לעודד את שחקני קבוצתו לרדת מכר הדשא. השופט הרביעי פנה אליו וביקש ממנו לעזוב את האזור ולחדול מהתנהגותו, אך מר בסול סירב להתפנות והמשיך בדבריו בטון תוקפני ובצעקות.

לאחר סיום המשחק, עם שריקת הסיום, ובמהלך הירידה מכר הדשא לכיוון מנהרת השחקנים, ניגש סעיד בסול אליי ואמר לי באופן ישיר: “שופטים חרא, מקבלים החלטות חרא”. לאחר מכן פנה בסול לשופט הרביעי יובל שטיין והמשיך להטיח כלפיו עלבונות וקללות נוספות: “בני ז***ת, כמה שילמו לכם? איגוד של בני ז***ת”. הדברים נאמרו בטון תוקפני ובצעקות”.