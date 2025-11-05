יום רביעי, 05.11.2025 שעה 10:39
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
123-144באיירן מינכן1
120-114ארסנל2
95-144פאריס סן-ז'רמן3
90-93אינטר4
92-84ריאל מדריד5
94-94ליברפול6
82-74טוטנהאם7
77-123בורוסיה דורטמונד8
72-63מנצ'סטר סיטי9
75-84ספורטינג ליסבון10
62-83ניוקאסל11
64-93ברצלונה12
64-73צ'לסי13
69-104אתלטיקו מדריד14
65-63קרבאח אגדם15
66-53גלאטסראיי16
57-94פ.ס.וו. איינדהובן17
56-44מונאקו18
45-23אטאלנטה19
411-74איינטרכט פרנקפורט20
49-44נאפולי21
34-63מארסיי22
38-74יובנטוס23
37-53קלאב ברוז'24
37-43אתלטיק בילבאו25
312-44אוניון סט. ז'ילואז26
28-54בודה גלימט27
25-13פאפוס28
210-53באייר לברקוזן29
28-24סלביה פראג30
29-24אולימפיאקוס31
15-23ויאריאל32
112-44פ.צ. קופנהאגן33
19-13קייראט34
07-23בנפיקה ליסבון35
011-13אייאקס36

"חלאילי דחף, הוא היה חד במשך דקות ארוכות"

למרות ההפסד 3:1 לאתלטיקו, הישראלי קיבל מחמאות בבלגיה: "שיחק בנגיעה והעביר קדימה, סן ז'ילואז לא הצלחה לנצל את זה". המאמן: "אני גאה בשחקנים"

|
ענאן חלאילי עם הכדור (IMAGO)
ענאן חלאילי עם הכדור (IMAGO)

אוניון סן ז’ילואז’ אמנם ניצחה במשחק הראשון בליגת האלופות העונה, אך מאז היא מתקשה לייצר יציבות והפסידה בשלושת המשחקים האחרונים, כולל אתמול (שלישי), כשהפסידה 3:1 לאתלטיקו מדריד, כאשר ענאן חלאילי השלים 85 דקות וקיבל לא מעט מחמאות בבלגיה.

לישראלי וחבריו מחכים עוד משחקים מול גלאטסראיי, מארסיי ובאיירן מינכן, ככה שנראה שהסיכוי לעליית שלב לא גבוה במיוחד, וכאמור, חלאילי קצר מחמאות בבלגיה, כשהשלים 19 מ-24 מסירות, ניצח ב-8 מאבקים מתוך עשרה וקיבל את הציון הגבוה ביותר משחקני השדה של קבוצתו.

“חלאיילי דחף בתחילת המשחק, הוא שיחק בנגיעה והעביר כדורים קדימה”, כתבו ב’ספורזה’, העיתון הבלגי שהוסיף: “הוא היה חד במשך דקות ארוכות, אך סן ז’ילואז’ לא הצליחה לנצל זאת. ב-’HLN’ רשמו: “הוא שלח כדור נהדר לקווין רודריגס שהתקשה להשתלט, וזה היה פספוס”.

חלאילי לא מצליח לעצור את אלברס (IMAGO)חלאילי לא מצליח לעצור את אלברס (IMAGO)

אחרי המשחק, מאמן סן ז’ילואז’, דייויד הובר, ביקר מעט את שחקניו: “השער הראשון של אתלטיקו היה קצת מעצבן, כי דיברנו עליהם וניתחנו אותם, אבל זה בסדר כי זה קורה נגד מועדונים מובילים כאלו, היו לנו קשיים במחצית השנייה, אבל כשרואים כמה חזקים החבר’ה היו ושכמעט הצלחנו להשוות ברגע האחרון, זה גורם לי להיות גאה בשחקנים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */