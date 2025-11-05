"חלאילי דחף, הוא היה חד במשך דקות ארוכות"

אוניון סן ז’ילואז’ אמנם ניצחה במשחק הראשון בליגת האלופות העונה, אך מאז היא מתקשה לייצר יציבות והפסידה בשלושת המשחקים האחרונים, כולל אתמול (שלישי), כשהפסידה 3:1 לאתלטיקו מדריד, כאשר ענאן חלאילי השלים 85 דקות וקיבל לא מעט מחמאות בבלגיה.

לישראלי וחבריו מחכים עוד משחקים מול גלאטסראיי, מארסיי ובאיירן מינכן, ככה שנראה שהסיכוי לעליית שלב לא גבוה במיוחד, וכאמור, חלאילי קצר מחמאות בבלגיה, כשהשלים 19 מ-24 מסירות, ניצח ב-8 מאבקים מתוך עשרה וקיבל את הציון הגבוה ביותר משחקני השדה של קבוצתו.

“חלאיילי דחף בתחילת המשחק, הוא שיחק בנגיעה והעביר כדורים קדימה”, כתבו ב’ספורזה’, העיתון הבלגי שהוסיף: “הוא היה חד במשך דקות ארוכות, אך סן ז’ילואז’ לא הצליחה לנצל זאת. ב-’HLN’ רשמו: “הוא שלח כדור נהדר לקווין רודריגס שהתקשה להשתלט, וזה היה פספוס”.

חלאילי לא מצליח לעצור את אלברס (IMAGO)

אחרי המשחק, מאמן סן ז’ילואז’, דייויד הובר, ביקר מעט את שחקניו: “השער הראשון של אתלטיקו היה קצת מעצבן, כי דיברנו עליהם וניתחנו אותם, אבל זה בסדר כי זה קורה נגד מועדונים מובילים כאלו, היו לנו קשיים במחצית השנייה, אבל כשרואים כמה חזקים החבר’ה היו ושכמעט הצלחנו להשוות ברגע האחרון, זה גורם לי להיות גאה בשחקנים”.