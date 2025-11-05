יום רביעי, 05.11.2025 שעה 10:58
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
83%713-7576פילדלפיה 76'
83%684-7086שיקגו בולס
71%787-8117דטרויט פיסטונס
67%660-6896ניו יורק ניקס
67%685-6986קליבלנד קאבלירס
62%953-9598מילווקי באקס
57%819-8677מיאמי היט
43%827-8037אטלנטה הוקס
43%843-8527טורונטו ראפטורס
38%941-9308אורלנדו מג'יק
38%963-9638שארלוט הורנטס
29%769-7757בוסטון סלטיקס
17%716-6826אינדיאנה פייסרס
14%889-7887וושינגטון וויזארדס
0%891-7797ברוקלין נטס
 מערב 
100%875-9818אוקלהומה ת'אנדר
83%649-7096סן אנטוניו ספרס
80%574-6435דנבר נאגטס
71%821-8417לוס אנג'לס לייקרס
67%673-7496יוסטון רוקטס
62%917-9418גולדן סטייט ווריורס
57%809-8187מינסוטה טימברוולבס
50%712-7136יוטה ג'אז
50%716-7336פורטלנד בלייזרס
43%846-8127ממפיס גריזליס
33%682-6566לוס אנג'לס קליפרס
29%809-7517דאלאס מאבריקס
29%847-8147סקרמנטו קינגס
29%866-8177פיניקס סאנס
17%741-6386ניו אורלינס פליקנס

מאייר קלע 7 נקודות, פרדו מחצה את אוונסוויל

צפו: הרכז הישראלי עם בכורה טובה, בה רשם 18 דקות וסיפק גם אסיסט אחד ושני ריבאונדים כדי לעזור לקבוצתו להביס 51:82 במכללות. המשחק הבא: אוקלנד

|
עומר מאייר בנבחרת ישראל (פיב
עומר מאייר בנבחרת ישראל (פיב"א)

ליגת המכללות נפתחה הלילה (בין שלישי לרביעי) עבור אוניברסיטת פרדו ועומר מאייר. הישראלי יחד עם קבוצתו רשמו התחלה מעודדת עם 51:82 מוחץ על אוניברסיטת אוונסוויל, כאשר הרכז הצעיר רשם 7 נקודות אחרי שעלה מהספסל.

מאייר כאמור לא פתח בחמישייה, והיה על הפרקט בסך הכל כ-18 דקות לאורך ההתמודדות. הנקודות שלו התחלקו בצורה הבאה: 3 מ-7 מהשדה ו-1 מ-3 מחוץ לקשת. לזכותו גם אסיסט אחד ושני ריבאונדים, לעומת איבוד כדור אחד.

התוצאה במשחק כמובן לא מותירה מקום לספק. פרדו שלטה בגדול בנעשה על המגרש וכבר במחצית החזיקה ביתרון גדול של 22:41. מי שהצטיין אצל המנצחת היה פלצ'ר, שקבע שיא קריירה עם 30 נקודות, כולל 7 שלשות ב-8 מתוך 11 מהשדה.

צפו בביצועים של מאייר בבכורה בפרדו

אגב, פרדו רשמה ניצחון ביתי 33 ברציפות שהוא לא מהקונפרנס, במשחק שבו פגשה את אוונסוויל למעשה לראשונה מזה 20 שנה. המשחק הבא של פרדו ומאייר יהיה נגד אוקלנד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */