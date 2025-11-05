יום רביעי, 05.11.2025 שעה 01:52
ליגת האלופות 25-26
123-144באיירן מינכן1
120-114ארסנל2
95-144פאריס סן-ז'רמן3
90-93אינטר4
92-84ריאל מדריד5
94-94ליברפול6
82-74טוטנהאם7
77-123בורוסיה דורטמונד8
72-63מנצ'סטר סיטי9
75-84ספורטינג ליסבון10
62-83ניוקאסל11
64-93ברצלונה12
64-73צ'לסי13
69-104אתלטיקו מדריד14
65-63קרבאח אגדם15
66-53גלאטסראיי16
57-94פ.ס.וו. איינדהובן17
56-44מונאקו18
45-23אטאלנטה19
411-74איינטרכט פרנקפורט20
49-44נאפולי21
34-63מארסיי22
38-7 4יובנטוס23
37-53קלאב ברוז'24
37-43אתלטיק בילבאו25
312-44אוניון סט. ז'ילואז26
28-54בודה גלימט27
25-13פאפוס28
210-53באייר לברקוזן29
28-24סלביה פראג30
29-24אולימפיאקוס31
15-23ויאריאל32
112-44פ.צ. קופנהאגן33
19-13קייראט34
07-23בנפיקה ליסבון35
011-13אייאקס36

מק אליסטר: היינו טובים יותר והגיע לנו לנצח

כובש שער הניצחון דיבר אחרי ה-0:1 על ריאל מדריד: "קורטואה שוער מדהים, ראיתי את השטח והייתי צריך רק לנגוח". ואן דייק: "ידענו מה החוזקות שלהם"

|
הוגו אקיטיקה ואלכסיס מק אליסטר חוגגים (IMAGO)
הוגו אקיטיקה ואלכסיס מק אליסטר חוגגים (IMAGO)

באחד מהמשחקים הכי גדולים שהיה לשלב הליגה בליגת האלופות להציע, ליברפול הייתה גדולה על ריאל מדריד, וניצחה אותה אמש (שלישי) 0:1, אחרי שהרדס היו עדיפים כמעט בכל פרמטר במגרש. אלכסיס מק אליסטר כבש את השער היחידי עבור הקבוצה של ארנה סלוט.

הארגנטינאי, שנבחר כמובן לאיש המשחק, אמר בסיום: “זה היה משחק טוב נגד קבוצה ממש חזקה. ניצחון חשוב, אבל אנחנו יודעים שצריך להמשיך קדימה. אני חושב שחשוב להישאר עם ביטחון, אז כן, זה יום טוב”.

הקשר דיבר על השער שלו: “כן, זה היה ממש טוב. בדרך כלל אני זה שחוסם בשביל הוגו אקיטיקה, אבל ראיתי את השטח. זו הייתה הרמה פשוט מצוינת וכל מה שהייתי צריך זה לנגוח”. 

שחקני ליברפול חוגגים (IMAGO)שחקני ליברפול חוגגים (IMAGO)

אלוף העולם סיים עם מחמאות לשוער ריאל מדריד, טיבו קורטואה, שנתן הופעה אדירה: “כולנו יודעים שהוא שוער מדהים. הוא סיפק כמה הצלות, אבל היום אני חושב שהיינו טובים יותר והגיע לנו לנצח”.

גם וירג’יל ואן דייק התראיין בסיום: “השקענו המון אנרגיה ועבודה קשה. יש לריאל כמובן הרבה איכות, כולנו יודעים את זה. אנחנו מכירים את החוזקות שלהם. יודעים איך הם יכולים להעניש אותך, ראינו את זה בשבועות האחרונים ולכן היינו צריכים להיות מדויקים. ביצענו את תוכנית המשחק בצורה מושלמת”. 

וירגוירג'יל ואן דייק בטירוף (IMAGO)
