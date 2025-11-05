מק אליסטר: היינו טובים יותר והגיע לנו לנצח

באחד מהמשחקים הכי גדולים שהיה לשלב הליגה בליגת האלופות להציע, ליברפול הייתה גדולה על ריאל מדריד, וניצחה אותה אמש (שלישי) 0:1, אחרי שהרדס היו עדיפים כמעט בכל פרמטר במגרש. אלכסיס מק אליסטר כבש את השער היחידי עבור הקבוצה של ארנה סלוט.

הארגנטינאי, שנבחר כמובן לאיש המשחק, אמר בסיום: “זה היה משחק טוב נגד קבוצה ממש חזקה. ניצחון חשוב, אבל אנחנו יודעים שצריך להמשיך קדימה. אני חושב שחשוב להישאר עם ביטחון, אז כן, זה יום טוב”.

הקשר דיבר על השער שלו: “כן, זה היה ממש טוב. בדרך כלל אני זה שחוסם בשביל הוגו אקיטיקה, אבל ראיתי את השטח. זו הייתה הרמה פשוט מצוינת וכל מה שהייתי צריך זה לנגוח”.

שחקני ליברפול חוגגים (IMAGO)

אלוף העולם סיים עם מחמאות לשוער ריאל מדריד, טיבו קורטואה, שנתן הופעה אדירה: “כולנו יודעים שהוא שוער מדהים. הוא סיפק כמה הצלות, אבל היום אני חושב שהיינו טובים יותר והגיע לנו לנצח”.

גם וירג’יל ואן דייק התראיין בסיום: “השקענו המון אנרגיה ועבודה קשה. יש לריאל כמובן הרבה איכות, כולנו יודעים את זה. אנחנו מכירים את החוזקות שלהם. יודעים איך הם יכולים להעניש אותך, ראינו את זה בשבועות האחרונים ולכן היינו צריכים להיות מדויקים. ביצענו את תוכנית המשחק בצורה מושלמת”.