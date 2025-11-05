יום רביעי, 05.11.2025 שעה 01:52
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
123-144באיירן מינכן1
120-114ארסנל2
95-144פאריס סן-ז'רמן3
90-93אינטר4
92-84ריאל מדריד5
94-94ליברפול6
82-74טוטנהאם7
77-123בורוסיה דורטמונד8
72-63מנצ'סטר סיטי9
75-84ספורטינג ליסבון10
62-83ניוקאסל11
64-93ברצלונה12
64-73צ'לסי13
69-104אתלטיקו מדריד14
65-63קרבאח אגדם15
66-53גלאטסראיי16
57-94פ.ס.וו. איינדהובן17
56-44מונאקו18
45-23אטאלנטה19
411-74איינטרכט פרנקפורט20
49-44נאפולי21
34-63מארסיי22
38-74יובנטוס23
37-53קלאב ברוז'24
37-43אתלטיק בילבאו25
312-44אוניון סט. ז'ילואז26
28-54בודה גלימט27
25-13פאפוס28
210-53באייר לברקוזן29
28-24סלביה פראג30
29-24אולימפיאקוס31
15-23ויאריאל32
112-44פ.צ. קופנהאגן33
19-13קייראט34
07-23בנפיקה ליסבון35
011-13אייאקס36

"אנחנו צריכים להשתפר מול יריבות חזקות בחוץ"

קורטואה היה ביקורתי כלפי ריאל מדריד לאחר ההפסד לליברפול: "חלק מהעבירות שביצענו לא היו הכרחיות". ואלוורדה: "זו מכה קשה, חשוב להמשיך הלאה"

|
טיבו קורטואה (IMAGO)
טיבו קורטואה (IMAGO)

ריאל מדריד ציפתה שזה ייראה אחרת, אבל הופיעה למשחק לא טוב מול ליברפול אמש (שלישי) והפסידה 1:0 לאנגלים, במשחק שהיה יכול להיגמר גם בהפרש גדול יותר.

טיבו קורטואה דיבר לאחר המשחק והיה ביקורתי כלפי קבוצתו: “אנחנו עדיין צריכים להשתפר מול יריבות חזקות מחוץ לבית. חלק מהעבירות שביצענו היו לא הכרחיות”.

עוד הוסיף השוער: “איך אנחנו נקבל את ההפסד? צריך להתמודד עם זה ולשחק יותר טוב. משחק כזה מוכרע בפרטים הקטנים. אנחנו חייבים להישאר רגועים, אנחנו בסדר. המשחק מול אולימפיאקוס יהיה גם כן קשה. אם ננצח, נהיה במיקום טוב כדי לסיים בשמינייה הראשונה”.

טיבו קורטואה עוצר את דומיניק סובוסלאי (IMAGO)טיבו קורטואה עוצר את דומיניק סובוסלאי (IMAGO)

פדריקו ואלוורדה ניסה להסביר מה לא עבד: “הגענו וניסינו לנצח, זה מגרש קשה מאוד, הם לחצו חזק, היו לנו הזדמנויות וגם להם, ואיבדנו שלוש נקודות בגלל מצב נייח שהיינו צריכים להגן מולו יותר טוב. הם נגחו שלוש או ארבע פעמים ברצף, אנחנו צריכים להיות חזקים יותר מהם ולהגן עם גישה יותר טובה ויותר תשוקה”.

לגבי תוכנית המשחק של צ’אבי אלונסו הוסיף: “אני חושב שזה עבד יותר טוב במחצית הראשונה, הרגשנו בנוח עם הכדור, אבל היה חסר לנו הפעלת הלחץ על האזורים כשתקפנו. נותרנו יחסית מאחור כי הם טובים בהתקפות המעבר”.

כשנשאל האם ההפסד ישפיע עליהם השיב: “תמיד נחמד לנצח פה, הפעם הפסדנו ואנחנו מודים לאנשים שבאו. זו מכה קשה בגלל ששיחקנו היטב בתקופה האחרונה, אבל הדבר החשוב הוא להמשיך הלאה כמו שעשינו אחרי ההפסד לאתלטיקו”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
