"אנחנו צריכים להשתפר מול יריבות חזקות בחוץ"

ריאל מדריד ציפתה שזה ייראה אחרת, אבל הופיעה למשחק לא טוב מול ליברפול אמש (שלישי) והפסידה 1:0 לאנגלים, במשחק שהיה יכול להיגמר גם בהפרש גדול יותר.

טיבו קורטואה דיבר לאחר המשחק והיה ביקורתי כלפי קבוצתו: “אנחנו עדיין צריכים להשתפר מול יריבות חזקות מחוץ לבית. חלק מהעבירות שביצענו היו לא הכרחיות”.

עוד הוסיף השוער: “איך אנחנו נקבל את ההפסד? צריך להתמודד עם זה ולשחק יותר טוב. משחק כזה מוכרע בפרטים הקטנים. אנחנו חייבים להישאר רגועים, אנחנו בסדר. המשחק מול אולימפיאקוס יהיה גם כן קשה. אם ננצח, נהיה במיקום טוב כדי לסיים בשמינייה הראשונה”.

טיבו קורטואה עוצר את דומיניק סובוסלאי (IMAGO)

פדריקו ואלוורדה ניסה להסביר מה לא עבד: “הגענו וניסינו לנצח, זה מגרש קשה מאוד, הם לחצו חזק, היו לנו הזדמנויות וגם להם, ואיבדנו שלוש נקודות בגלל מצב נייח שהיינו צריכים להגן מולו יותר טוב. הם נגחו שלוש או ארבע פעמים ברצף, אנחנו צריכים להיות חזקים יותר מהם ולהגן עם גישה יותר טובה ויותר תשוקה”.

לגבי תוכנית המשחק של צ’אבי אלונסו הוסיף: “אני חושב שזה עבד יותר טוב במחצית הראשונה, הרגשנו בנוח עם הכדור, אבל היה חסר לנו הפעלת הלחץ על האזורים כשתקפנו. נותרנו יחסית מאחור כי הם טובים בהתקפות המעבר”.

כשנשאל האם ההפסד ישפיע עליהם השיב: “תמיד נחמד לנצח פה, הפעם הפסדנו ואנחנו מודים לאנשים שבאו. זו מכה קשה בגלל ששיחקנו היטב בתקופה האחרונה, אבל הדבר החשוב הוא להמשיך הלאה כמו שעשינו אחרי ההפסד לאתלטיקו”.