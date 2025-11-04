"ארסנל בספרי השיאים ההגנתיים", "ארטטה זורח"

הערב (שלישי) נפתח לו המחזור הרביעי בליגת האלופות, כשבמשחקים המוקדמים, קיבלנו ניצחון 0:3 משכנע של ארסנל מול סלביה פראג בצ’כיה לאחר פנדל נהדר של בוקאיו סאקה וצמד גדול של מיקל מרינו שחתם סיפור.

התקשורת האנגלית שיבחה את ארסנל בסיום הניצחון מול הצ’כים בזירה האירופית, והתמקדה בקשר הספרדי של התותחנים שהצטיין הערב מול הצ’כים. הקשר החליף את ויקטור גיוקרש הפצוע בחוד והראה שגם הוא חלוץ נהדר.

ב’דיילי מייל’ נכתב: “ניצחון קליל הערב לתותחנים בפראג, שנגדם נרשמה רק בעיטה אחת למסגרת” והוסיפו כי “ארטטה זורח”. בעיתון ציינו בנוסף: “בטח יש הרבה גאווה לארסנל עם הקבוצה הזאת. דאומן וסאקה באגפים. גם לואיס-סקלי שם.” עוד נכתב כי “התותחנים עולים למעלה”.

ב’סקיי ספורט’ החמיאו לקשר: “מיקל מרינו הראה שוב את כישורי החלוץ המאולתר שלו” והוסיפו כי “פציעתו של גיוקרש הטרידה את מיקל ארטטה, אך צרותיו הוקלו על ידי כך שהספרדי כבש פעמיים במחצית השנייה”. עוד נכתב כי “הוא ממלא את מקומו כשארסנל צריכה אותו”. לשחקן הספרדי יש כבר 19 שערים עבור הלונדונים והנבחרת סך הכל.

בקבוצה הלונדונית אפשר להתגאות בנתון המטורף הבא, חניכיו של מיקל ארטטה לא ספגו שער אחד שמונה משחקים רצופים, ובתקשורת האנגלית חגגו גם את השיא: “ארסנל נכנסת לספרי השיאים ההגנתיים” עוד הצהירו כי “10 ניצחונות ברציפות בכל המסגרות, שמונה שערים נקיים רצופים בכל המסגרות, וארסנל היא כרגע הקבוצה הטובה בעולם.” את הנתון האדיר הזה ארסנל חולקת יחד עם פרסטון מ-1889 וליברפול מ-1920.