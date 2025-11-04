יום רביעי, 05.11.2025 שעה 19:31
ספורט אחר  >> כדורעף

מכבי ת"א ומטה אשר נותרו מושלמות בכדורעף

הדאבליסטית גברה בקלות על מכבי הוד השרון עם 18:25, 13:25, 14:25, כשגם הצפוניים לא התקשו עם 11:25, 22:25, 19:25 מול כפ"ס. ניצחון ראשון לאשדוד

|
במכבי תל אביב חוגגים (רינת ורדי)
במכבי תל אביב חוגגים (רינת ורדי)

היום (שלישי) התקיימו משחקי המחזור השלישי בליגת העל לגברים. במוקד, מכבי תל אביב והפועל גליל מטה אשר/עכו המשיכו ללא הפסד עם ניצחון שלישי רצוף מול מכבי הוד השרון והפועל כפר סבא בהתאמה, כשמכבי אשדוד רשמה ניצחון ראשון העונה כשגברה על הפועל עירוני קריית אתא.

מכבי תל אביב - מכבי מוסינזון הוד השרון 0:3 (18:25, 13:25, 14:25)

הדאבליסטית הרשימה בהדר יוסף, ניצחה במערכה הראשונה 18:25, סיפקה הצגה בסרב ובלוק במערכה השנייה בדרך ל-13:25, והמשיכה במגמת השליטה במערכת השלישית עם 14:25 ו-0:3 במשחק כולו.

הצטיינו במכבי תל אביב: הידלגו עם 13 נקודות (5 חסימות) וסוקולוב עם 12 נקודות.

הצטיין בהוד השרון: דימה זים עם 10 נקודות.

הפועל גליל מטה אשר/ עכו – הפועל כפר סבא 0:3 (11:25, 22:25, 19:25)

המערכה הראשונה הלכה בקלות לקבוצה מהצפון, המערכה השנייה הייתה שוויונית ממש עד קו הסיום, כשלבסוף מטה אשר/עכו החזיקה ביתרון קטן אותו הצליחה להשאיר עד סיום המערכה. גם המערכה השלישית הייתה צמודה, כפר סבא הובילה 11:12, אך מטה אשר ידעה להפוך בדרך ל-19:25 ו-0:3 במשחק כולו.

הצטיינו במטה אשר: רדזיוק עם 11 נקודות (4 אייסים) ו-וינקלמולר עם  11 נקודות.

הצטיין בהפועל כפר סבא: פונגרה עם 13 נקודות.

שמעון קנלמן (מטה אשר)שמעון קנלמן (מטה אשר)

הפועל עירוני קריית אתא - מכבי אשדוד 3:0 (25:22, 25:21, 25:19)

המערכה הראשונה הייתה צמודה מאוד, ממצב של שוויון 15, סאורה מאשדוד עם שתי הנחתות וחסימה העלה את הקבוצה מעיר הנמל ל-16:19, קריית אתא חזרה ל-20:20, ולבסוף סאורה הכריע לטובת אשדוד. המערכה השנייה הייתה גם כן שוויונית אך אשדוד ידעה להכריע, כשהמערכה השלישית והאחרונה הייתה בשליטת אשדודית בדרך לניצחון חלק, וראשון לעונה עבורה.

הצטיינו במכבי אשדוד: סאורה עם 20 נקודות ואפונזה עם 13 (3 חסימות).

הצטיינו בהפועל עירוני קריית אתא: קנדלונסקי עם 13 נקודות ופירסוב עם 12 נקודות.

התמונה הקבוצתית של השחקנים בצהוב ( באדיבות מכבי אשדוד)התמונה הקבוצתית של השחקנים בצהוב ( באדיבות מכבי אשדוד)

מ.ס עיילבון – הפועל אריות ירושלים 2:3 (26:24, 13:25, 13:25, 25:21, 8:15)

ירושלים, שהשיגה בשבוע שעבר ניצחון ראשון בליגה אחרי עונה בלי אף ניצחון, פתחה היטב את המשחק, עיילבון חזרה לקראת הסוף המערכה, אבל ירושלים ידעה לנצח בשובר שיוויון. עיילבון התעוררה במערכה השנייה וניצחה אותה בקלות, גם המערכה השלישית הלכה לאורחת, ירושלים לא ויתרה וזכתה ברביעית, עיילבון פתחה היטב את המערכה המכרעת ועלתה ליתרון 2:4 עם אייס של פיינרו, אינגרס עם הנחתה העלה את עיילבון ל-3:7, כשהיא המשיכה להוליך בפער בטוח עד שזכתה במערכה ובמשחק כולו.

הצטיינו בעיילבון: אינגרס עם 19 נקודות וריביירו עם 13 נקודות.

הצטיינו בירושלים: וולנסצ'י עם 22 נקודות ולוקיינטס עם 20 נקודות.

