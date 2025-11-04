מינוי חדש בתנועת מכבי. רואי הסינג מונה למנכ״ל מכבי עולמי היום (שלישי) ויחליף למעשה את אמיר גיסין שיסיים את תפקידו אחרי שלוש שנים. הוא יעבוד תחת היו״ר אמיר פלד בארגון וישמור על הקשרים עם הנציגויות ברחבי העולם.

גיסין, שמונה ב-2022 לתפקיד המנכ״ל החליט לסיים את תפקידו. במקומו קודם לתפקיד רואי הסינג, מנהל מצוין שגדל בתוך המערכת וניהל את משחקי המכביה בארץ, והוא זה שיחליפו בתפקיד מנכ״ל מכבי עולמי.

כזכור, הסינג היה מנכ״ל המכביה, אירוע הספורט העולמי שנערך בארץ אחת לארבע שנים. כעת הוא ינהל למעשה את כל הפעילות של מכבי ברחבי העולם, כולמר ניהול מועדונים ומשחקי מכבי בכל מדינה, יהיה אחראי על גיוס כספים, יקדם את תנועת מכבי צעיר בעולם ועוד.