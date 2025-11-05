תחושת אכזבה בהפועל חולון אחרי ההפסד לשולה

אכזבה בהפועל חולון לאחר ההפסד אתמול (שלישי) 94:92 לשולה הצרפתית במסגרת המחזור הרביעי של שלב הבתים המוקדם בליגת האלופות של פיב"א. האכזבה כמובן נבעה מכך שלמרות שכבר פיגרו ב-15 נקודות ברבע השלישי חניכיו של דני פרנקו הראו אופי עצום וחזרו למשחק. בקבוצה היו גאים בדרך שבה הצליחו לחזור למשחק, אך השורה התחתונה שחולוניה עדין לא הבטיחה העפלה לשלב הבא.

הסגולים צהובים לא פתחו טוב את המשחק ובמועדון הודו כי הבעיה במחצית הראשונה הייתה מנטלית, ברמת הכדורסל התחושות היו שהקבוצה הייתה מוכנה למשחק אך מהבחינות האחרות הסגולים צהובים לא היו מוכנים כפי שרצו. הפועל חולון הצליחה לכפות הארכה ולמרות ששחקניו של פרנקו שוב פיגרו לקראת סיומו של המשחק הם עדין הצליחו לשים את עצמם בפוזיציה שבה הכדור האחרון היה אצלם והם גם הצליחו להגיע לזריקה אחרונה רק שהכדור כאמור לא נכנס.

בחולוניה הודו כי לאבד 16 כדורים כבר במחצית הראשונה זה היה יותר מדי, יתרה מכך בקבוצה ידעו שככל שיגיעו בגישה הלא נכונה הם ייענשו וזה אכן מה שקרה להם מול הקבוצה הצרפתית, שהכניסה את הסגולים למצב רדיפה במה שהיה משחק הבית האחרון שלהם בשלב הנוכחי, וגם בסומבוטהיי לאור כך שהמשחקים אמורים לחזור ארצה בחודש הבא. בקבוצה שררה אכזבה מכך שבסופו של דבר שמו את עצמם בסיטואציה שלא היו צריכים להיות בה אך שוב, שני משחקים נותרו להפועל חולון, מול חובנטוד בדאלונה ומול בורסאספור.

דני פרנקו (רועי כפיר)

ניצחון אתמול וחולוניה יכולה הייתה להבטיח את המקום השני בבית ואת יתרון הביתיות בשלב הבא יחד עם זאת הבית נותר כרגע פתוח מהבחינה הזו כשלחניכיו של פרנקו נותרו עוד שני משחקי חוץ עד תום השלב הנוכחי. הסגולים צהובים הראו כאמור אופי אדיר במהלך המשחק כאשר חזרו מספר פעמים מפיגור דו ספרתי מול קבוצתו של פאבריס לפרנסואה. ג'ורדן מקריי סיפק תצוגת תכלית בערב שבו הפועל חולון סירבה לוותר בכל שלב של המשחק.

המצב בבית ג' של ליגת האלופות של פיב"א הסתבך במעט כאמור שכן כעת הן חולון והן שולה מחזיקות במאזן זהה במפעל וזאת כאשר לסגולים צהובים יש יתרון פנימי בין הקבוצות וכשנותרו עוד שני משחקים לסיום שלב הבתים המוקדם. כזכור הקבוצה שמסיימת כראש בית מעפילה ישירות לשלב 16 האחרונות המקום השני הולך לסדרת פלייאין שמשוחקת בפורמט של הטובה משלושה משחקים עם יתרון הביתיות, המקום השלישי הולך לסדרת פלייאין גם כן אך ללא יתרון הביתיות והקבוצה שמסיימת במקום האחרון בבית מודחת.