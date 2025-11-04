ג'וקוביץ' ניצח ועלה לרבע הגמר בטורניר אתונה

אחרי הסערה הגדולה במולדתו והעברת הטורניר שנערך בסבסוד משפחתו מסרביה לאתונה, נובאק ג’וקוביץ’ לקח הערב (שלישי) בתחרות והשיג את הכרטיס לשלב רבע הגמר.

גדול הטניסאים בכל הזמנים ניצח 6:7(3), 1:6 את אלחנדרו טאבילו הצ’יליאני אחרי שעה ו-41 דקות של טניס. נובאק חזר למגרש לראשונה מאז שהשתתף בטורניר הראווה בערב הסעודית, אותו סיים עם פרישה ובמקום הרביעי (אך הכניס לכיסו 1.5 מיליון דולר).

כזכור, הטורניר המקורי היה אמור להתקיים בסרביה, אך בעקבות אי תמיכת ג’וקוביץ’ ומשפחתו בממשל הסרבי הם החליטו להעבירו לאתונה, ולכן גם נובאק לקח חלק בטורניר קטן על סך 250 נקודות דירוג. הסרבי הביע לא פעם את תמיכתו במחאת הסטודנטים במולדתו, שמתנגדת לממשל הנוכחי.