בן שרף נשלח לקבוצת הג'י ליג של הנטס

בן שרף ממשיך להתרגל לליגה הטובה בעולם, ה-NBA, ונראה כי למרות שקיבל קרדיט בחמישייה של ברוקלין נטס בפתיחת העונה, הוא יצטרך לעבוד קשה כדי להוכיח את עצמו.

לקראת פתיחת העונה בג’י ליג, ליגת הפיתוח, ברוקלין הודיעה כי שרף ודני וולף, לצד נולאן טראורה, הורדו לקבוצת הג’י ליג שלהם, לונג איילנד נטס. חשוב לציין כי שחקנים רבים בשנתם הראשונה בליגה יורדים לקבל יותר דקות בג’י ליג, והדבר לא מצביע בהכרח על המשך דרכם של השחקנים.

למרות שקיבל קרדיט לא מועט, לאחרונה שרף סופסל במשך משחק שלם בברוקלין, ובמשחק האחרון של הקבוצה שהתקיים הלילה (בין שני לשלישי) הוא עלה מהספסל וסיים עם 5 נקודות ב-4 דקות בלבד בהפסד למינסוטה.

מתחילת העונה בן שרף שותף בשישה משחקים שונים, בחלקם אף פתח בחמישייה, וסיפק בממוצע 3.5 נקודות, 2.7 אסיסטים ו-2 ריבאונדים בכ-15 דקות למשחק, כשהוא קלע ב-23.1% מהשדרה.