יום שלישי, 04.11.2025 שעה 23:35
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
100%600-6465פילדלפיה 76'
80%573-5955שיקגו בולס
71%787-8117דטרויט פיסטונס
71%825-8597מילווקי באקס
67%660-6896ניו יורק ניקס
67%685-6986קליבלנד קאבלירס
57%819-8677מיאמי היט
43%814-8187אורלנדו מג'יק
43%847-8517שארלוט הורנטס
33%715-6766אטלנטה הוקס
33%743-7246טורונטו ראפטורס
29%769-7757בוסטון סלטיקס
17%716-6826אינדיאנה פייסרס
14%889-7887וושינגטון וויזארדס
0%891-7797ברוקלין נטס
 מערב 
100%768-8557אוקלהומה ת'אנדר
83%649-7096סן אנטוניו ספרס
80%574-6435דנבר נאגטס
71%821-8417לוס אנג'לס לייקרס
67%673-7496יוסטון רוקטס
57%810-8237גולדן סטייט ווריורס
57%809-8187מינסוטה טימברוולבס
50%712-7136יוטה ג'אז
50%716-7336פורטלנד בלייזרס
43%846-8127ממפיס גריזליס
40%556-5495לוס אנג'לס קליפרס
33%748-7106פיניקס סאנס
29%809-7517דאלאס מאבריקס
29%847-8147סקרמנטו קינגס
0%629-5225ניו אורלינס פליקנס

בן שרף נשלח לקבוצת הג'י ליג של הנטס

ברוקלין הודיעה רשמית שהרכז הישראלי ירד לקבוצה מליגת הפיתוח לונג איילנד נטס, לצידם של דני וולף ונולאן טראורה, זאת לאחר שקלע 5 נק' במשחק הקודם

|
בן שרף (הפועל ירושלים, איציק בלניצקי)
בן שרף (הפועל ירושלים, איציק בלניצקי)

בן שרף ממשיך להתרגל לליגה הטובה בעולם, ה-NBA, ונראה כי למרות שקיבל קרדיט בחמישייה של ברוקלין נטס בפתיחת העונה, הוא יצטרך לעבוד קשה כדי להוכיח את עצמו.

לקראת פתיחת העונה בג’י ליג, ליגת הפיתוח, ברוקלין הודיעה כי שרף ודני וולף, לצד נולאן טראורה, הורדו לקבוצת הג’י ליג שלהם, לונג איילנד נטס. חשוב לציין כי שחקנים רבים בשנתם הראשונה בליגה יורדים לקבל יותר דקות בג’י ליג, והדבר לא מצביע בהכרח על המשך דרכם של השחקנים.

למרות שקיבל קרדיט לא מועט, לאחרונה שרף סופסל במשך משחק שלם בברוקלין, ובמשחק האחרון של הקבוצה שהתקיים הלילה (בין שני לשלישי) הוא עלה מהספסל וסיים עם 5 נקודות ב-4 דקות בלבד בהפסד למינסוטה.

מתחילת העונה בן שרף שותף בשישה משחקים שונים, בחלקם אף פתח בחמישייה, וסיפק בממוצע 3.5 נקודות, 2.7 אסיסטים ו-2 ריבאונדים בכ-15 דקות למשחק, כשהוא קלע ב-23.1% מהשדרה.

