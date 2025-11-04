יום שלישי, 04.11.2025 שעה 22:47
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
120-114ארסנל1
93-133פאריס סן-ז'רמן2
92-123באיירן מינכן3
90-93אינטר4
91-83ריאל מדריד5
77-123בורוסיה דורטמונד6
72-63מנצ'סטר סיטי7
62-83ניוקאסל8
64-93ברצלונה9
64-83ליברפול10
64-73צ'לסי11
64-73ספורטינג ליסבון12
65-63קרבאח אגדם13
66-53גלאטסראיי14
52-33טוטנהאם15
46-83פ.ס.וו. איינדהובן16
45-23אטאלנטה17
411-74איינטרכט פרנקפורט18
49-44נאפולי19
34-63מארסיי20
38-73אתלטיקו מדריד21
37-53קלאב ברוז'22
37-43אתלטיק בילבאו23
39-33אוניון סט. ז'ילואז24
27-63יובנטוס25
27-53בודה גלימט26
26-33מונאקו27
25-13פאפוס28
210-53באייר לברקוזן29
28-24סלביה פראג30
15-23ויאריאל31
18-43פ.צ. קופנהאגן32
18-13אולימפיאקוס33
19-13קייראט34
07-23בנפיקה ליסבון35
011-13אייאקס36

אמבפה וגולר בהרכב ריאל, אקיטיקה בליברפול

לקראת המפגש הענק ב-22:00, ההרכבים פורסמו: גם ויניסיוס, ואלוורדה והאוסן יפתחו אצל הבלאנקוס, כשמנגד וירץ מקבל את המקום ב-11 ומאמארדשווילי בשער

|
אקיטיקה וסלאח מול אמבפה וגולר (IMAGO)
אקיטיקה וסלאח מול אמבפה וגולר (IMAGO)

ליגת האלופות ממשיכה להתקדם והערב (שלישי) ב-22:00 מחכה לנו קרב ענק במסגרת המחזור הרביעי של שלב הליגה: ריאל מדריד פוגשת את ליברפול, וההרכבים כבר פורסמו.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פדריקו ואלוורדה, אדר מיליטאו, דין האוסן, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, אדוארדו קמאבינגה, ארדה גולר, ג’וד בלינגהאם, ויניסיוס וקיליאן אמבפה.

הרכב ליברפול: גיורגי מאמארדשווילי, קונור בראדלי, וירג’יל ואן דייק, איברהימה קונאטה, אנדרו רוברטסון, ראיין חראבנברך, אלכסיס מק-אליסטר, דומיניק סובוסלאי, מוחמד סלאח, פלוריאן וירץ והוגו אקיטיקה.

לאחר הניצחון ביכולת מרשימה בקלאסיקו מול ברצלונה, הבלאנקוס יחזרו לאותו ההרכב מהמשחק לאחר שהיו 11 אחרים מול ולנסיה. 

מנגד, ארנה סלוט מבצע רוטציה, ובמרכזה גיורגי מאמארדשווילי שפותח בין הקורות. רוברטסון יעלה בעמת המגן השמאלי, כשפלוריאן וירץ והוגו אקיטיקה יקבל הזדמנות להרשים מקדימה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
