אמבפה וגולר בהרכב ריאל, אקיטיקה בליברפול

ליגת האלופות ממשיכה להתקדם והערב (שלישי) ב-22:00 מחכה לנו קרב ענק במסגרת המחזור הרביעי של שלב הליגה: ריאל מדריד פוגשת את ליברפול, וההרכבים כבר פורסמו.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פדריקו ואלוורדה, אדר מיליטאו, דין האוסן, אלברו קאררס, אורליאן טשואמני, אדוארדו קמאבינגה, ארדה גולר, ג’וד בלינגהאם, ויניסיוס וקיליאן אמבפה.

הרכב ליברפול: גיורגי מאמארדשווילי, קונור בראדלי, וירג’יל ואן דייק, איברהימה קונאטה, אנדרו רוברטסון, ראיין חראבנברך, אלכסיס מק-אליסטר, דומיניק סובוסלאי, מוחמד סלאח, פלוריאן וירץ והוגו אקיטיקה.

לאחר הניצחון ביכולת מרשימה בקלאסיקו מול ברצלונה, הבלאנקוס יחזרו לאותו ההרכב מהמשחק לאחר שהיו 11 אחרים מול ולנסיה.

מנגד, ארנה סלוט מבצע רוטציה, ובמרכזה גיורגי מאמארדשווילי שפותח בין הקורות. רוברטסון יעלה בעמת המגן השמאלי, כשפלוריאן וירץ והוגו אקיטיקה יקבל הזדמנות להרשים מקדימה.