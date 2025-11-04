יום שלישי, 04.11.2025 שעה 21:33
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
8294-3634הפועל ת"א
8347-3974מכבי ת"א
7315-3194הפועל העמק
6224-2463הפועל חולון
6305-3214הפועל ירושלים
6344-3584עירוני רמת גן
6377-3894עירוני קריית אתא
6316-3064הפועל גליל עליון
6320-3034מכבי רעננה
5357-3354הפועל ב"ש/דימונה
5343-3194אליצור נתניה
5339-3124מכבי ראשל"צ
4345-2864עירוני נס ציונה
3322-2943בני הרצליה

אלון: מאמינים ביכולות שלנו כדי לנצח במשחק

הפועל ירושלים תתארח מחר (רביעי, 19:00) אצל בחצ'שהיר הטורקית ביורוקאפ. יונתן אלון: "התוצאות מוכיחות שהם הטובים במפעל". נמרוד לוי צפוי לשחק

|
יונתן אלון (הפועל ירושלים, איציק בלניצקי)
יונתן אלון (הפועל ירושלים, איציק בלניצקי)

כשהיא עם שלושה ניצחונות מתוך חמישה משחקים, הפועל ירושלים תתארח מחר (רביעי, 19:00) אצל בחצ’שהיר, במסגרת המחזור השישי של היורוקאפ, ותנסה להשיג ניצחון רביעי שיצמיד אותה אל יריבתה הטורקית בפסגה.

לקראת ההתמודדות דיבר מאמן האדומים, יונתן אלון: “מתכוננים למשחק סופר רציני, קבוצה שאנחנו מאוד מכבדים, מועדון גדול שמשחק בדרך טובה והתוצאות מוכיחות שהם הקבוצה הטובה במפעל. אנחנו מאמינים בעצמנו ונבוא לתת את הכי טוב שלנו ומה שאנחנו יכולים כדי לנצח במשחק”.

לקבוצה מהבירה צפוי משחק לא פשוט בכלל באיסטנבול, כאשר היריבה המקומית מוליכה את טבלת המפעל האירופי כשהיא עם מאזן מושלם של חמישה ניצחונות מתוך חמישה משחקים, אך אצל האדומים ישנן גם חדשות מעט מעודדות, כשבקבוצה טוענים כי נמרוד לוי כשיר להתמודדות וצפוי לזכות לדקות.

