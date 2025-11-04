אלון: מאמינים ביכולות שלנו כדי לנצח במשחק

כשהיא עם שלושה ניצחונות מתוך חמישה משחקים, הפועל ירושלים תתארח מחר (רביעי, 19:00) אצל בחצ’שהיר, במסגרת המחזור השישי של היורוקאפ, ותנסה להשיג ניצחון רביעי שיצמיד אותה אל יריבתה הטורקית בפסגה.

לקראת ההתמודדות דיבר מאמן האדומים, יונתן אלון: “מתכוננים למשחק סופר רציני, קבוצה שאנחנו מאוד מכבדים, מועדון גדול שמשחק בדרך טובה והתוצאות מוכיחות שהם הקבוצה הטובה במפעל. אנחנו מאמינים בעצמנו ונבוא לתת את הכי טוב שלנו ומה שאנחנו יכולים כדי לנצח במשחק”.

לקבוצה מהבירה צפוי משחק לא פשוט בכלל באיסטנבול, כאשר היריבה המקומית מוליכה את טבלת המפעל האירופי כשהיא עם מאזן מושלם של חמישה ניצחונות מתוך חמישה משחקים, אך אצל האדומים ישנן גם חדשות מעט מעודדות, כשבקבוצה טוענים כי נמרוד לוי כשיר להתמודדות וצפוי לזכות לדקות.