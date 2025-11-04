ארד: אם ננצח את אינטר, אחזור לקזחסטן ברגל

הקבוצה הקזחית של עופרי ארד ודן גלזר, קייראט, לקחה נקודה היסטורית בליגת האלופות בזכות 0:0 עם פאפוס במחזור הקודם. מחר (רביעי) ב-22:00, צמד הישראלים יתארח בסן סירו אצל אינטר הגדולה ואקס מכבי חיפה ערך ראיון באיטליה לקראת ההתמודדות.

על ההגעה לקייראט אמר ארד: “בהתחלה, אפילו לא ידעתי איפה אלמטי נמצאת. זה לא היה קל, אשתי הייתה בחודש השביעי להריונה והצטרפה אליי רק מאוחר יותר. בנוסף, מעולם לא ראיתי שלג. אני זוכר את הפגישה הראשונה עם ההנהלה, זה היה ב-2024. הם אמרו שהמטרה היא להגיע לליגת האלופות תוך חמש שנים. זה לקח לנו רק שנתיים”.

על מה שמיוחד בקבוצה: “אנחנו רעבים. אף אחד לא דומה לנו, גם לא פאפוס עם הבעלים העשירים שלה. קייראט זו חבורה של שחקנים עם לב ענק וסגל מגוון. יש לנו שני ישראלים, ארבעה ברזילאים, שני בלארוסים, שני פורטוגלים. זכינו בשתי אליפויות ברצף, כולנו מאוחדים”.

עופרי ארד (IMAGO)

שחקן מכבי חיפה בעבר סיפר על המבחנים בלסטר בתור נער: “בגיל 15 יצאתי למבחנים בלסטר סיטי באנגליה. לא היה לי מזל. בסוף תקופת הניסיון של שבועיים הייתי אמור לשחק בטורניר, אבל הוא בוטל בגלל מזג אוויר רע. נסעתי בשנה שלאחר מכן, אבל הוא בוטל שוב בגלל גשם. אכלתי צהריים עם הקבוצה הבוגרת והלכתי לחדר כושר שבו שמייכל, ורדי והאחרים התאמנו”.

עוד מארד: “כששיחקנו מול ריאל מדריד לקחתי את החולצות של הויסן וטשואמני, אבל קודם אני צריך לחשוב איך לעצור את אינטר. יש סיכוי שלא נבין בכלל מה קורה. ניקולו בארלה הוא השחקן האהוב עליי, לקבוצות מעטות באירופה יש קישור כמו של אינטר, אבל אנחנו לא מפחדים מאף אחד”. הישראלי של קייראט נשאל לסיום מה הוא יעשה את ינצחו את אינטר, והשיב: “אחזור לאלמטי ברגל. סתם, אני צוחק, אולי באוטובוס אבל”.