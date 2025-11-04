יום שלישי, 04.11.2025 שעה 22:48
כדורגל עולמי

העצה המפתיעה של רוני: זמן את וולבק במקום קיין

אגדת הכדורגל האנגלית קרא למאמן נבחרת אנגליה לזמן את חלוץ ברייטון בן ה-34 במקום החלוץ הנהדר של באיירן מינכן. "תן לאחרים את ההזדמנות לשחק"

|
וויין רוני (רויטרס)
וויין רוני (רויטרס)

פגרת הנבחרות האחרונה לקמפיין מוקדמות המונדיאל תצא בעוד כשבוע (13.11) לדרכה, ובנבחרות השונות המאמנים כבר מגבשים דעה לגבי זהות הסגלים. אחת מהנבחרות שכבר הבטיחה את מקומה בגביע העולם בקיץ הבא היא נבחרת אנגליה, ולאגדת הנבחרת וויין רוני יש עצה מפתיעה לתומאס טוכל, מאמן הנבחרת.

בתוכנית שמעביר חלוץ העבר ברשת, דיבר על דעתו לגבי הזימונים הצפויים לסגל של שלושת האריות, שכאמור כבר הבטיחו את מקומם במונדיאל הקרוב ויכולים לתת מנוחה לשחקנים כאלה ואחרים. במהלך התוכנית, נתן חלוץ מנצ’סטר יונייטד בעבר עצה בקשר לזימון קפטן הנבחרת לצמד המשחקים הקרובים ואמר: “תן להארי קיין לנוח בפגרה הקרובה, זמן את דני וולבק”. בעוד מספר שבועות חלוץ ברייטון יהיה בן 35.

בפגרה הקרובה, תשחק נבחרת אגליה מול סרביה בוומבלי ומול אלבניה בטיראנה, ולדעת חלוץ העבר והמאמן האנגלי, זו תהיה ההזדמנות נהדרת לתת לחלוצים אחרים לקבל את הזימון הנחשק ולשחק בנבחרת הלאומית. עוד אמר: “לא יהיו עוד הרבה הזדמנויות עד סוף העונה על מנת לתת לקיין לנוח. תן לו את המנוחה וזמן את וולבק, ווטקינס או אפילו איבן טוני.” 

הארי קיין (IMAGO)הארי קיין (IMAGO)

קיין כנראה לא יאהב את האמירה הזאת של חלוץ הנבחרת לשעבר, כשהוא עומד על שיא כיבושים בנבחרת של 76 שערים, בנוסף, קפטן הנבחרת רוצה לשבור את שיאו של פיטר שילטון ולהיות שיאן ההופעות כשהוא צריך רק עוד 15 הופעות על מנת לעבור את שוער העבר האגדי.

/* LAST / NEXT ROUNDs */