צפו בתקציר: 1:3 למכבי נתניה על ב"ש בנערים ב'

משחקי הליגה של נערים ב’ המשיכו, כאשר מכבי נתניה חזרה מבירת הנגב עם שלוש נקודות, זאת לאחר שפיגרה 1:0, השלימה מהפך לאחר מכן וניצחה 1:3 את הפועל באר שבע.

נוכח התוצאה, הקבוצה אליה הצטרף ג'קי נתן וטרם נרשם בטפסי נתניה, אוספת את הנקודה ה-15 שלה העונה, בדומה למה שיש להפועל באר שבע. אורי אברזל קבע 0:1 מוקדם למקומיים ורק במחצית השנייה נתניה חזרה לעניינים בזכות שערים של עידו דניאלי, מוחמד גבארין ושער עצמי של יאיר חזן. נתניה, לראשונה העונה, מנצחת במשחק חוץ. צפו בתקציר:

נערים ב': נתניה מנצחת מפיגור מול ב"ש

הקטע באדיבות אפליקציית ההתאחדות לכדורגל בישראל.

