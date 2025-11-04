יום שלישי, 04.11.2025 שעה 20:23
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים ב' על
לוח תוצאות

צפו בתקציר: 1:3 למכבי נתניה על ב"ש בנערים ב'

הקבוצה, אליה הצטרף ג'קי נתן וטרם נרשם בטפסים, השתוותה ליריבתה בטבלה עם 15 נקודות. אברזל כבש ראשון, אך דניאלי, גבארין וחזן (עצמי) ביצעו מהפך

|
מכבי נתניה נערים ב'. פתיחה חלקה (מואיד עויסאת)
מכבי נתניה נערים ב'. פתיחה חלקה (מואיד עויסאת)

משחקי הליגה של נערים ב’ המשיכו, כאשר מכבי נתניה חזרה מבירת הנגב עם שלוש נקודות, זאת לאחר שפיגרה 1:0, השלימה מהפך לאחר מכן וניצחה 1:3 את הפועל באר שבע.

נוכח התוצאה, הקבוצה אליה הצטרף ג'קי נתן וטרם נרשם בטפסי נתניה, אוספת את הנקודה ה-15 שלה העונה, בדומה למה שיש להפועל באר שבע. אורי אברזל קבע 0:1 מוקדם למקומיים ורק במחצית השנייה נתניה חזרה לעניינים בזכות שערים של עידו דניאלי, מוחמד גבארין ושער עצמי של יאיר חזן. נתניה, לראשונה העונה, מנצחת במשחק חוץ. צפו בתקציר: 

נערים ב': נתניה מנצחת מפיגור מול ב"ש

הקטע באדיבות אפליקציית ההתאחדות לכדורגל בישראל.
https://ext.football.org.il/app/ 

