יום שלישי, 04.11.2025 שעה 20:22
כדורגל ישראלי

הגורמים שרוצים להיכנס לשותפות במכבי חיפה

לא רק האמריקאים: קבוצת המשקיעים בראשות אדם פריד היא הדומיננטית כרגע ויש כוונה טובה של שני הצדדים, אך יש מועמדים נוספים וכל הכיוונים נבדקים

|
שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה (עמרי שטיין)

במכבי חיפה ממשיכים לנהל מאחורי הקלעים את הבדיקות שלהם לגבי ההתעניינות של הקבוצה האמריקאית בראשותו של איש העסקים אדם פריד, בכל מה שנוגע לאפשרות של אנשי העסקים שרוצים להיכנס כשותפים במועדון בחלוקה של 50 אחוז לכל צד. כרגע, פריד הוא המועמד הדומיננטי.

יעקב שחר אמר יותר מפעם אחת כי הוא ישמח אם יהיו עוד משקיעים עתידיים במועדון. כרגע לפחות יש תהליך מצד האמריקאים של בדיקות והערכות שווי ומודלים עתידיים שהאמריקאים בוחנים.

בחיפה מספרים שיש כוונה טובה של שני הצדדים על שותפות, אבל זה עדיין לא הגיע למו"מ שיכול להבשיל וניתן יהיה לברך עליו וכי מדובר בקבוצת משקיעים שרוצה לתרום ולהיות בתעשייה של הקהילה, כשהם יודעים היטב את ההשפעה הקהילתית של מכבי חיפה.

אדם פריד ובת זוגו (IMAGO)אדם פריד ובת זוגו (IMAGO)

ל-ONE נודע שמלבד האמריקאים יש עוד גורמים נוספים שרוצים להיכנס לשותפות והדברים נבדקים בכל הכיוונים. אגב, כל זה אין ולא יהיה בו לשנות את העובדה שגם ברגע שיכנסו משקעים עתידים כשותפים הפירמידה בראשותו של יעקב שחר לא תשתנה. בכל מקרה מי שייכנס כשותף, בשלב הראשון זה יהיה לכ-50 אחוז מהקבוצה, כאשר בהתאם להשתלבות, יהיו אבני דרך בין הצדדים.

