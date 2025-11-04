צפו: 1:3 למכבי פתח תקווה על אשדוד בנערים ב'

משחקי הליגה של נערים ב’ המשיכו, כאשר מכבי פתח תקווה התקשתה בדשא הסינתטי המיושן מול מ.ס אשדוד, אך ידעה להתעלות על עצמה ולהשיג את מלוא הנקודות עם 1:3.

עידו וולך קבע 0:1 לפתח תקווה, רוי אביטן השווה את התוצאה מבעיטת עונשין מדויקת והמחליף, דביר כהן, החזיר את היתרון ואף השלים צמד והשאיר את הנקודות למלאבסים, שחולקים את המקום הראשון עם מכבי תל אביב. חניכיו של טל מציורו מושלמים במשחקי החוץ עם 15 נקודות. אשדוד עם הפסד שביעי העונה. צפו בתקציר:

נערים ב': מכבי פ"ת עם שלישייה מול אשדוד

הקטע באדיבות אפליקציית ההתאחדות לכדורגל בישראל.

