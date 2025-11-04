יום שלישי, 04.11.2025 שעה 20:22
כדורגל ישראלי  >> ליגת נערים ב' על
לוח תוצאות

צפו: 1:3 למכבי פתח תקווה על אשדוד בנערים ב'

חניכיו של טל מציורו התקשו בדשא הסינתטי המיושן, אך ידעו להתעלות על עצמם ולהשיג את מלוא הנקודות. וולך ודביר כהן (צמד) כבשו, אביטן איזן זמנית

|
מכבי פתח תקווה נערים ב (באדיבות המועדון)
מכבי פתח תקווה נערים ב (באדיבות המועדון)

משחקי הליגה של נערים ב’ המשיכו, כאשר מכבי פתח תקווה התקשתה בדשא הסינתטי המיושן מול מ.ס אשדוד, אך ידעה להתעלות על עצמה ולהשיג את מלוא הנקודות עם 1:3.

עידו וולך קבע 0:1 לפתח תקווה, רוי אביטן השווה את התוצאה מבעיטת עונשין מדויקת והמחליף, דביר כהן, החזיר את היתרון ואף השלים צמד והשאיר את הנקודות למלאבסים, שחולקים את המקום הראשון עם מכבי תל אביב. חניכיו של טל מציורו מושלמים במשחקי החוץ עם 15 נקודות. אשדוד עם הפסד שביעי העונה. צפו בתקציר: 

נערים ב': מכבי פ"ת עם שלישייה מול אשדוד

הקטע באדיבות אפליקציית ההתאחדות לכדורגל בישראל.
https://ext.football.org.il/app/ 

