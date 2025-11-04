בסכנין מקווים שמריניאן יספיק למשחק מול חיפה

חלוץ בני סכנין, ארתור מריניאן בספק גדול למכבי חיפה ולא מהנמנע שלא יעמוד לרשותו של המאמן שרון מימר. החלוץ יצא כבר ביום ראשון לארץ מולדתו ארמניה בגלל סיבות משפחתיות, ובקבוצה לא יודעים לספר אם יספיק לחזור לארץ.

אם שחקן ה-9 לא יחזור לארץ, מדובר באבדה מקצועית משמעותית מאד לסכנין, בגלל היותו החלוץ הטבעי היחיד. במצב כזה בסיל חורי יהיה בתמונת ההרכב. לעומת זאת, בסכנין יש אמונה מלאה שהקשר גילד אוטאנגה ינחת בארץ, אחרי שנושא הוויזה הוסדר.

לרשות שרון מימר יש סגל כמעט מלא בשלב זה למשחק מול חיפה, שכולל את מארון גנטוס, שכבר חזר לשחק במשחק התיקו מול הפועל פ"ת. בסכנין לא זוכרים מתי בפעם האחרונה הקבוצה פגשה את הירוקים כאשר היא מעליהם בטבלה: "זה דבר מדהים לראות שאנחנו מעל מכבי חיפה, בעיקר בגלל מה שעברנו בחודשים הראשונים של העונה", אמרו במועדון.

שרון מימר (ראובן שוורץ)

סיפור עבד יאסין, שעמד לדין משמעתי, טרם הסתיים ועדיין לא יצאה החלטה לגבי העונש שתטיל עליו סכנין. כרגע, השוער עדיין לא רשאי לחזור לאימונים ובוחן את כל האופציות שיש בידיו.