מכבי ת"א חתמה על הסכם חסות חדש עם עמי גרופ

מכבי תל אביב הודיעה היום (שלישי) על חתימת הסכם חסות חדש, עם קבוצת עמי גרופ. בשלוש השנים הקרובות, החל מהעונה הנוכחית, לוגו החברה יתנוסס על גב גופיית המשחק של הצהובים במשחקים בארץ ובחו"ל, בליגה הישראלית וביורוליג.

בנוסף, לוגו עמי גרופ יופיע בכל המסמכים הרשמיים של המועדון, בפרסומי הדיגיטל וכן על האוטובוס הרשמי של מכבי. שיתוף הפעולה בין הצדדים יצא לדרך לפני שנתיים ועם השקת ההסכם החדש, הצדדים צפויים לצעוד יחד בהתקשרות ארוכת טווח.

הצדדים ערכו את טקס החתימה על ההסכם החדש במרכז “עמי ב.ס.ר סיטי” בפתח תקווה, בדיוק היכן ששיתוף הפעולה הושק לראשונה בין הצדדים ב-2023. “עמי גרופ שמחה לשתף פעולה עם מועדון הכדורסל האהוב והמעוטר ביותר בישראל, ואחד מהמובילים באירופה”, אמר שלומי נחאיסי, הבעלים והמנכ"ל של Amy Group.

שלומי נחאיסי ושמעון מזרחי (ספי מגריזו, מכבי Rapyd ת'א)

“השותפות עם מכבי תל אביב משקפת את הערכים שאנו מאמינים בהם בעמי גרופ, מצוינות, חתירה להישגים, עבודת צוות ותרומה לקהילה. אנו גאים להרחיב את שיתוף הפעולה ולהמשיך להיות חלק מהדרך של המועדון להישגים נוספים בארץ ובאירופה. מכבי זה קודם כל אישי ורגשי. נשמח לשתף פעולה הרבה שנים ביחד”, הוסיף נחאיסי.

“אני בטוח שתזכו לחשיפה גדולה מאוד. אני בטוח גם שהקשר הוא לא רק מסחרי, אלא גם רגשי”, ברך יושב ראש המועדון, עו"ד שמעון מזרחי. “אני מודה על הקשר הזה ומקווה לשנים רבות יחד”.

“קיוויתי וציפיתי מאוד שניפגש אחרי ניצחון, לשמחתנו זה מה שקרה”, הוסיף אבי בן טל, מנכ"ל מועדון הכדורסל מכבי תל אביב. “מכבי ועמי גרופ הן שתי קבוצות פאר. החברה שלכם בצמיחה, מסמלת ארץ ישראליות וחיבור עמוק למדינה ולשורשים, ואלה קווי יסוד שהם נר לרגלינו”.

סמנכ"ל השיווק והמכירות דורון ג'מצ'י הודה לצוות עמי גרופ, ואיחל: "כולנו תקווה שנצמח ונגדל יחד. הקשר עם שלומי ושיתוף הפעולה עם 'עמי גרופ' מתחזק בימים אלה ויילך קדימה לשותפות אסטרטגית ארוכת טווח".

“אנחנו שמחים לשתף פעולה, קודם כל מהפן הרגשי”, סיכמה עו"ד ספיר גולברי, סמנכ"ל עמי גרופ. “כל המשפחה אוהדת מכבי ומגיל אפס רואים את כל המשחקים. זו הגשמת חלום. אני מברכת על שיתוף פעולה כזה. אנחנו אף פעם לא מסתכלים על הרגע, אלא על העתיד ושנעלה ונצליח יחד”.