צפו: 2:3 דרמטי למכבי ת"א על נתניה בנערים א'

החבורה של ארז בלפר פתחה את העונה בצורה הטובה ביותר, כשהיא מושלמת עם תשעה ניצחונות. און יונה הכריע בדקה ה-90, גם נועם עזרן ועידן יוסף כבשו

שחקני מכבי תל אביב בנערים א' חוגגים (רועי כפיר)
ליגת נערים א’ נפתחה בצורה הכי טובה שיכולה להיפתח עבור מכבי תל אביב, שממשיכה להוביל את הטבלה עם ניצחון תשיעי בתשעה משחקים ו-41 שערי ליגה, זאת לאחר שניצחה 2:3 את מכבי נתניה.

עם 41 שערי הליגה, זו הכמות הגבוהה ביותר בעבור קבוצה עד כה. במשחק עצמו, זה לא הלך פשוט, ובכל זאת החבורה של ארז בלפר חזרה הביתה עם חיוך במשחק דרמטי. נועם עזרן ועידו יוסף כבשו לצהובים, לי חן ואיתי רוסו ניסו לעשות צרות מן העבר השני, אך ללא הצלחה ואון יונה כבש בדקה ה-90 וקבע 2:3 למכבי ת”א. צפו בתקציר

נערים א' על-מכבי ת"א מנצחת את מכבי נתניה

הקטע באדיבות אפליקציית ההתאחדות לכדורגל בישראל.
https://ext.football.org.il/app/ 

