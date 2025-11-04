יום שלישי, 04.11.2025 שעה 18:01
ספורט אחר

לראשונה מזה 52 שנים: קרב המינים בטניס חוזר

בדצמבר הקרוב, המדורגת 1 בעולם ארינה סבלנקה, תתמודד בדובאי מול ניק קיריוס הצבעוני למשחק ראווה, במפגש שמעורר השוואה לקרב האגדי שנערך ב-1973

|
ניק קיריוס וארינה סבלנקה (IMAGO)
ניק קיריוס וארינה סבלנקה (IMAGO)

הופעת הבכורה של "קרב המינים" גרסת 2025 אושרה רשמית: ארינה סבלנקה וניק קיריוס יתמודדו זו מול זה בדצמבר הקרוב. האירוע יתקיים ב-28 בדצמבר 2025 בקוקה קולה ארנה שבדובאי, כשהמפגש מעורר השוואה אל הקרב האגדי שנערך לפני יותר מ-50 שנה בין בילי ג’ין קינג ובובי ריגס.

סבלנקה, שנחשבת לטניסאית הטובה בעולם כיום, ולזכותה 4 זכיות בגראנד סלאם אמרה בראיון ל־BBC: "יש לי הרבה כבוד לניק ולכישרון שלו, אבל אל תטעו, אני מוכנה לתת את הטוב ביותר שלי". הבלרוסית הדגישה את הערכתה לבילי ג’ין קינג ואת גאוותה לייצג את הטניס הנשי במהדורה החדשה של הקרב הסמלי בין המינים.

קיריוס, שמדורג כיום במקום ה-652 בעולם ולא שיחק באופן סדיר בשנתיים האחרונות בשל פציעות, הביע גם הוא התרגשות מההתמודדות הקרובה. "כשמדורגת מספר 1 בעולם מאתגרת אותך, אתה נענה לקריאה", אמר. "יש לי כבוד גדול לארינה, היא שחקנית עוצמתית ואלופה אמיתית. אני לא כאן רק כדי לשחק, אני כאן כדי לבדר, זה מה שמניע אותי".

ניק קיריוס (IMAGO)ניק קיריוס (IMAGO)

הרעיון לקרב עלה לראשונה בספטמבר האחרון, במהלך אליפות ארצות הברית הפתוחה, אז רמז קיריוס על תכנון משחק ראווה עם סבלנקה, רעיון שהיא כינתה "נהדר" ואף הבטיחה בצחוק "להעניק לו תבוסה".

“קרב המינים” המקורי בין קינג לריגס, שנערך ב־20 בספטמבר 1973, נחשב לאחד הרגעים המשמעותיים ביותר בתולדות הספורט. ריגס, שזכה בעבר בווימבלדון בשנת 1939, ביקש להוכיח את עליונות הגברים לאחר שניצח את מרגרט קורט, אך קינג עצרה אותו בניצחון מרשים 6:4, 6:3, 6:3. לדבריה, "אם אפסיד, זה כאילו חזרנו חמישים שנה אחורה". מאבקה סימל את הדרישה לשוויון בין נשים לגברים בספורט, עיקרון שעדיין מלווה את עולם הטניס גם היום.

ארינה סבלנקה (IMAGO)ארינה סבלנקה (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */