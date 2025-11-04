לראשונה מזה 52 שנים: קרב המינים בטניס חוזר

הופעת הבכורה של "קרב המינים" גרסת 2025 אושרה רשמית: ארינה סבלנקה וניק קיריוס יתמודדו זו מול זה בדצמבר הקרוב. האירוע יתקיים ב-28 בדצמבר 2025 בקוקה קולה ארנה שבדובאי, כשהמפגש מעורר השוואה אל הקרב האגדי שנערך לפני יותר מ-50 שנה בין בילי ג’ין קינג ובובי ריגס.

סבלנקה, שנחשבת לטניסאית הטובה בעולם כיום, ולזכותה 4 זכיות בגראנד סלאם אמרה בראיון ל־BBC: "יש לי הרבה כבוד לניק ולכישרון שלו, אבל אל תטעו, אני מוכנה לתת את הטוב ביותר שלי". הבלרוסית הדגישה את הערכתה לבילי ג’ין קינג ואת גאוותה לייצג את הטניס הנשי במהדורה החדשה של הקרב הסמלי בין המינים.

קיריוס, שמדורג כיום במקום ה-652 בעולם ולא שיחק באופן סדיר בשנתיים האחרונות בשל פציעות, הביע גם הוא התרגשות מההתמודדות הקרובה. "כשמדורגת מספר 1 בעולם מאתגרת אותך, אתה נענה לקריאה", אמר. "יש לי כבוד גדול לארינה, היא שחקנית עוצמתית ואלופה אמיתית. אני לא כאן רק כדי לשחק, אני כאן כדי לבדר, זה מה שמניע אותי".

ניק קיריוס (IMAGO)

הרעיון לקרב עלה לראשונה בספטמבר האחרון, במהלך אליפות ארצות הברית הפתוחה, אז רמז קיריוס על תכנון משחק ראווה עם סבלנקה, רעיון שהיא כינתה "נהדר" ואף הבטיחה בצחוק "להעניק לו תבוסה".

“קרב המינים” המקורי בין קינג לריגס, שנערך ב־20 בספטמבר 1973, נחשב לאחד הרגעים המשמעותיים ביותר בתולדות הספורט. ריגס, שזכה בעבר בווימבלדון בשנת 1939, ביקש להוכיח את עליונות הגברים לאחר שניצח את מרגרט קורט, אך קינג עצרה אותו בניצחון מרשים 6:4, 6:3, 6:3. לדבריה, "אם אפסיד, זה כאילו חזרנו חמישים שנה אחורה". מאבקה סימל את הדרישה לשוויון בין נשים לגברים בספורט, עיקרון שעדיין מלווה את עולם הטניס גם היום.