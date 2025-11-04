יום שלישי, 04.11.2025 שעה 18:17
כדורגל ישראלי

באופן רשמי: קרלוס פונק חזר לליגה הפורטוגלית

אחרי ששוחרר בחינם בקיץ האחרון, בלמה לשעבר של הפועל ב"ש חוזר לליגה בה בילה את מרבית הקריירה, כשחתם סופית ב-AVS, שנמצאת עמוק בתחתית הטבלה

קרלוס פונק (רועי כפיר)
קרלוס פונק (רועי כפיר)

אחרי שעזב את הפועל באר שבע בקיץ האחרון לאחר תקופה של חצי שנה בלבד במועדון, ולאחר שבחודש יולי הסתבך עם הרשויות במולדתו, כף ורדה, קרלוס פונק הצטרף באופן רשמי ל-AVS וחוזר לליגה הפורטוגלית, בה בילה את מרבית קריירתו.

המועדון, שהוקם רק בקיץ 2023, נמצא בתחתית הליגה הבכירה בפורטוגל כאשר אחרי עשרה מחזורים, הקבוצה מחזיקה במאזן די עלוב של שני הפסדים לצד שמונה הפסדים, ודוהרת בדרך הבטוחה אל עבר ירידה לליגת המשנה ותקווה שצירופו של הבלם יעזור לה במאבקי התחתית.

פונק הגיע לקבוצה מבירת הנגב בינואר האחרון תמורת סכום של כ-600 אלף דולר, וכעבור חודשים בודדים שוחרר בחינם במה שנחשבה לעסקה מעט תמוהה ויוצאת דופן. במדים האדומים הופיע הבלם 11 פעמים במסגרת הליגה והוסיף עוד שתי הופעות בגביע המדינה.

