יום שלישי, 04.11.2025 שעה 18:31
כדורגל עולמי  >> ליגה סעודית
ליגה סעודית 25-26
213-237אל נאסר1
1810-187אל טאאוון2
176-187אל הילאל3
147-117אל קאדיסיה4
135-97אל אהלי5
1310-117ניאום6
1110-177אל חאליג'7
1113-157אל איתיחאד8
911-127אל חולוד9
810-77אל פייחה10
815-97אל אטיפאק11
716-87אל ריאד12
69-57אל חאזם13
69-57אל שבאב14
514-77אל פאתח15
415-87אל אחדוד16
316-77דאמאק17
016-57אל נג'מה18

"הפרישה מכדורגל? יקרה בקרוב, כנראה אבכה"

רונאלדו בראיון מרתק וללא מעצורים: ארסנל ("הייתי סגור שם"), מצבו הכלכלי ("המטרה הייתה להיות מיליארדר"), יונייטד ("עצוב מהמצב") וסוף הקריירה

|
כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)
כריסטיאנו רונאלדו (IMAGO)

ב-2022 רגע לפני המונדיאל בקטאר, העיתונאי הבריטי המוכר פירס מורגן ישב לראיון עם כריסטיאנו רונאלדו, שזכה להדים בכל העולם. שלוש שנים אחר כך, מורגן ו-CR7 ישבו שוב מול המצלמות והפורטוגלי כהרגלו לא חסך במילים ודיבר על הכל.

“הראיון האחרון שעשיתי איתך היה קשה. הוא היה כנה, והפעם אני מבטיח שאני אהיה אדם טוב”, התחיל רונאלדו. מורגן התחיל חזק: “היית אמור להיות שחקן בארסנל, הכל היה מוסכם”. כריסטיאנו השיב: “זה נכון. לא אגיד שיש לי תשוקה למועדון הזה, אבל אני אוהב את ארסנל, אני אוהב את הקבוצה שלהם, אני אוהב את הדרך שבה הם משחקים. הם יכולים לזכות בפרמייר ליג העונה”.

כמו בראיון של לפני שלוש שנים, כוכב אל נאסר דיבר על האקסית מנצ’סטר יונייטד: “אני עצוב שאחד המועדונים החשובים בעולם, כזה שעדיין נשאר בליבי, נמצא במצב כזה עכשיו. אין מבנה ברור יותר במנצ’סטר יונייטד. זכיתי שם בליגת האלופות, זכיתי שם בכדור הזהב. שיחקתי שם שנים רבות. זכיתי שם ב-14 תארים”. CR7 המשיך לגבי השדים האדומים: “יש שחקנים טובים במנצ'סטר יונייטד, אבל בראש שלהם אין להם מושג מהי מנצ'סטר יונייטד”.

יש למה לחכות: טעימה מהראיון של רונאלדו

מורגן שאל את רונאלדו על מצבו הכלכלי: “הפכת למיליארדר בשנה שעברה?”, הפורטוגלי דייק: “זה לא נכון. הפכתי למיליארדר לפני שנים רבות. אני יודע כמה כסף יש לי, בערך”. על מתי הוא הבין שהפך למיליארדר: “זה כמו כשזכיתי בכדור הזהב. המטרה שלי הייתה להגיע למספר הזה. להפוך למיליארדר הייתה אחת המטרות העיקריות שהיו לי. אני המיליארדר היחיד בכדורגל. המספרים לא שווים. תקראו לי שחצן, אבל המספרים לא משקרים”.

על הפרישה אמר רונאלדו: “כן אני יכול לחשוב על זה. זה יקרה בקרוב, אבל אני אהיה מוכן לזה. זה יהיה קשה, אני כנראה אבכה, זה נורמלי. אני לא מישהו ששומר את הרגשות שלו לעצמו. זה יהיה מאוד מאוד קשה, אבל אני מכין את עצמי לעתיד שלי מאז שאני בן 25. אני יהיה מסוגל להתמודד עם ההחלטה הזאת. שום דבר לא יוכל להחליף את הכדורגל עבורי ושום דבר לא ישתווה לאדרנלין ולהתרגשות מלהבקיע שער. לכל דבר יש התחלה וסוף. יהיה לי יותר זמן לעצמי וזמן לחוויות אחרות ולעקוב אחרי הבן שלי כריסטיאנו ג'וניור”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */