"הפרישה מכדורגל? יקרה בקרוב, כנראה אבכה"

ב-2022 רגע לפני המונדיאל בקטאר, העיתונאי הבריטי המוכר פירס מורגן ישב לראיון עם כריסטיאנו רונאלדו, שזכה להדים בכל העולם. שלוש שנים אחר כך, מורגן ו-CR7 ישבו שוב מול המצלמות והפורטוגלי כהרגלו לא חסך במילים ודיבר על הכל.

“הראיון האחרון שעשיתי איתך היה קשה. הוא היה כנה, והפעם אני מבטיח שאני אהיה אדם טוב”, התחיל רונאלדו. מורגן התחיל חזק: “היית אמור להיות שחקן בארסנל, הכל היה מוסכם”. כריסטיאנו השיב: “זה נכון. לא אגיד שיש לי תשוקה למועדון הזה, אבל אני אוהב את ארסנל, אני אוהב את הקבוצה שלהם, אני אוהב את הדרך שבה הם משחקים. הם יכולים לזכות בפרמייר ליג העונה”.

כמו בראיון של לפני שלוש שנים, כוכב אל נאסר דיבר על האקסית מנצ’סטר יונייטד: “אני עצוב שאחד המועדונים החשובים בעולם, כזה שעדיין נשאר בליבי, נמצא במצב כזה עכשיו. אין מבנה ברור יותר במנצ’סטר יונייטד. זכיתי שם בליגת האלופות, זכיתי שם בכדור הזהב. שיחקתי שם שנים רבות. זכיתי שם ב-14 תארים”. CR7 המשיך לגבי השדים האדומים: “יש שחקנים טובים במנצ'סטר יונייטד, אבל בראש שלהם אין להם מושג מהי מנצ'סטר יונייטד”.

יש למה לחכות: טעימה מהראיון של רונאלדו

מורגן שאל את רונאלדו על מצבו הכלכלי: “הפכת למיליארדר בשנה שעברה?”, הפורטוגלי דייק: “זה לא נכון. הפכתי למיליארדר לפני שנים רבות. אני יודע כמה כסף יש לי, בערך”. על מתי הוא הבין שהפך למיליארדר: “זה כמו כשזכיתי בכדור הזהב. המטרה שלי הייתה להגיע למספר הזה. להפוך למיליארדר הייתה אחת המטרות העיקריות שהיו לי. אני המיליארדר היחיד בכדורגל. המספרים לא שווים. תקראו לי שחצן, אבל המספרים לא משקרים”.

על הפרישה אמר רונאלדו: “כן אני יכול לחשוב על זה. זה יקרה בקרוב, אבל אני אהיה מוכן לזה. זה יהיה קשה, אני כנראה אבכה, זה נורמלי. אני לא מישהו ששומר את הרגשות שלו לעצמו. זה יהיה מאוד מאוד קשה, אבל אני מכין את עצמי לעתיד שלי מאז שאני בן 25. אני יהיה מסוגל להתמודד עם ההחלטה הזאת. שום דבר לא יוכל להחליף את הכדורגל עבורי ושום דבר לא ישתווה לאדרנלין ולהתרגשות מלהבקיע שער. לכל דבר יש התחלה וסוף. יהיה לי יותר זמן לעצמי וזמן לחוויות אחרות ולעקוב אחרי הבן שלי כריסטיאנו ג'וניור”.