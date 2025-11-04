חלאילי בהרכב סן ז'ילואז למשחק מול אתלטיקו

הדרך של אחד הישראלים הבכירים, ענאן חלאילי, בליגת האלופות תמשיך הערב (שלישי) ב-22:00, כשהוא יפגוש עם סן ז’ילואז את אתלטיקו מדריד במטרופוליטנו, כאשר הישראלי יפתח בהרכב של קבוצתו הבלגית.

האלופה הבלגית והכוכב הישראלי מגיעים עם מאזן נקודות זהה ליריבה אחרי שלושה מחזורים, אך נמצאים במקום יותר נמוך עקב יחס שערים רע, זאת לאחר שתי רביעיות שספגו מול ניוקאסל ואינטר בביתם.

בצד השני, דייגו סימאונה וחניכיו ספגו שלושה הפסדים בלבד מתחילת העונה, אך לרוע מזלם, שניים מהם הגיעו בליגת האלופות, אחרי הפסד 3:2 דרמטי לליברפול ותבוסה 4:0 במחזור הקודם לארסנל.