ליגת האלופות 25-26
411-74איינטרכט פרנקפורט1
49-44נאפולי2
34-63מארסיי3
38-73אתלטיקו מדריד4
37-53קלאב ברוז'5
37-43אתלטיק בילבאו6
39-33אוניון סט. ז'ילואז7
27-63יובנטוס8
27-53בודה גלימט9
26-33מונאקו10
25-13פאפוס11
210-53באייר לברקוזן12
28-24סלביה פראג13
15-23ויאריאל14
18-43פ.צ. קופנהאגן15
18-13אולימפיאקוס16
19-13קייראט17
07-23בנפיקה ליסבון18
011-13אייאקס19

חלאילי בהרכב סן ז'ילואז למשחק מול אתלטיקו

הקיצוני הישראלי יתחיל ב-11 של קבוצתו הבלגית הערב ב-22:00 במסגרת המחזור הרביעי של שלב הליגה בליגת האלופות, במשחק חוץ מסקרן נגד המועדון הספרדי

ענאן חלאילי (IMAGO)
ענאן חלאילי (IMAGO)

הדרך של אחד הישראלים הבכירים, ענאן חלאילי, בליגת האלופות תמשיך הערב (שלישי) ב-22:00, כשהוא יפגוש עם סן ז’ילואז את אתלטיקו מדריד במטרופוליטנו, כאשר הישראלי יפתח בהרכב של קבוצתו הבלגית.

האלופה הבלגית והכוכב הישראלי מגיעים עם מאזן נקודות זהה ליריבה אחרי שלושה מחזורים, אך נמצאים במקום יותר נמוך עקב יחס שערים רע, זאת לאחר שתי רביעיות שספגו מול ניוקאסל ואינטר בביתם.

בצד השני, דייגו סימאונה וחניכיו ספגו שלושה הפסדים בלבד מתחילת העונה, אך לרוע מזלם, שניים מהם הגיעו בליגת האלופות, אחרי הפסד 3:2 דרמטי לליברפול ותבוסה 4:0 במחזור הקודם לארסנל.

