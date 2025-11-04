יום שלישי, 04.11.2025 שעה 16:04
כדורגל עולמי  >> הליגה האירופית
הליגה האירופית 25-26
92-83מיטיולן1
90-53בראגה2
90-53ליון3
73-73דינמו זאגרב4
72-63ויקטוריה פלזן5
72-53פרייבורג6
73-53פרנצווארוש7
62-53בראן8
64-63סלטה ויגו9
62-43אסטון וילה10
65-63ליל11
63-43גו אהד איגלס12
66-63יאנג בויז13
64-43פנרבחצ'ה14
63-33פורטו15
52-43בטיס16
45-63נוטינגהאם פורסט17
43-33בולוניה18
41-13גנק19
46-53פאוק סלוניקי20
44-33סלטיק21
36-63פנאתינייקוס22
34-33רומא23
34-33פ.צ. באזל24
34-33פיינורד25
36-43לודוגורץ26
35-33שטורם גראץ27
34-23סטיאווה בוקרשט28
34-23שטוטגרט29
15-23הכוכב האדום30
16-23מאלמו31
16-13מכבי ת"א32
06-33ניס33
06-23רד בול זלצבורג34
04-03אוטרכט35
06-13גלאזגו ריינג'רס36

סגן השגריר הבריטי ביקר במתחם של מכבי ת"א

תומאס פיפס הגיע לקריית שלום ונפגש עם פרץ, מנספורד ולאזטיץ' בצל המתיחות שעלתה בנוגע למפגש בין מכבי ת"א לאסטון וילה: "כדורגל לא צריך לפלג"

|
סגן השגריר הבריטי בישראל תומאס פיפס מקבל חולצה מבן מנספורד (האתר הרשמי של מכבי ת"א)
סגן השגריר הבריטי בישראל תומאס פיפס מקבל חולצה מבן מנספורד (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

סגן השגריר הבריטי בישראל, תומאס פיפס, ביקר היום (שלישי) במתקן האימונים של מכבי תל אביב בקריית שלום, לקראת משחק הליגה האירופית מול אסטון וילה שיתקיים ביום חמישי.

הוא נפגש עם המנהל המקצועי של הקבוצה בן מנספורד, עם המאמן הראשי ז'רקו לאזטיץ' ועם הקפטן דור פרץ, האזין למחשבותיהם בנוגע למתיחויות האחרונות סביב המשחק הצפוי, ושיתף אותם בעמדתו הנחרצת לפיה כדורגל אמור לאחד ולבנות גשרים, במקום לעורר מתיחויות.

לאחר שהובטח לצוות של מכבי כי אף על פי שהוא אוהד של אסטון וילה, סגן השגריר לא הגיע כדי "לצוד שחקנים" עבור הקבוצה הבריטית, אנשי מכבי תל אביב הגישו לו בנדיבותם הרבה חולצת כדורגל של המועדון, שהוכנה במיוחד עבורו, ועליה המספר 7 ושמו, פיפס.

סגן השגריר הבריטי בישראל, תומאס פיפס, ביחד עם דור פרץ (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

סגן השגריר פיפס אמר: “כאוהד של אסטון וילה, שמחתי להיפגש עם הצוות ועם השחקנים של מכבי תל אביב, לפני נסיעתם לבירמינגהם השבוע. כדורגל לא צריך לפלג בינינו. אני מאחל למכבי תל אביב נסיעה טובה והפסד קליל 3-0”.

סגן השגריר הבריטי בישראל תומאס פיפס ביחד עם בן מנספורד וזרקו לאזטיץסגן השגריר הבריטי בישראל תומאס פיפס ביחד עם בן מנספורד וזרקו לאזטיץ' (האתר הרשמי של מכבי ת"א)
