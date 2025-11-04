סגן השגריר הבריטי ביקר במתחם של מכבי ת"א

סגן השגריר הבריטי בישראל, תומאס פיפס, ביקר היום (שלישי) במתקן האימונים של מכבי תל אביב בקריית שלום, לקראת משחק הליגה האירופית מול אסטון וילה שיתקיים ביום חמישי.

הוא נפגש עם המנהל המקצועי של הקבוצה בן מנספורד, עם המאמן הראשי ז'רקו לאזטיץ' ועם הקפטן דור פרץ, האזין למחשבותיהם בנוגע למתיחויות האחרונות סביב המשחק הצפוי, ושיתף אותם בעמדתו הנחרצת לפיה כדורגל אמור לאחד ולבנות גשרים, במקום לעורר מתיחויות.

לאחר שהובטח לצוות של מכבי כי אף על פי שהוא אוהד של אסטון וילה, סגן השגריר לא הגיע כדי "לצוד שחקנים" עבור הקבוצה הבריטית, אנשי מכבי תל אביב הגישו לו בנדיבותם הרבה חולצת כדורגל של המועדון, שהוכנה במיוחד עבורו, ועליה המספר 7 ושמו, פיפס.

סגן השגריר הבריטי בישראל, תומאס פיפס, ביחד עם דור פרץ (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

סגן השגריר פיפס אמר: “כאוהד של אסטון וילה, שמחתי להיפגש עם הצוות ועם השחקנים של מכבי תל אביב, לפני נסיעתם לבירמינגהם השבוע. כדורגל לא צריך לפלג בינינו. אני מאחל למכבי תל אביב נסיעה טובה והפסד קליל 3-0”.