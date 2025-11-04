יום שלישי, 04.11.2025 שעה 16:07
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנשים
ליגת העל לנשים 25-26
167-296מ.ס. קרית גת1
125-195הפועל בנות קטמון2
911-156אסא ת"א3
812-86הפועל רעננה4
77-116מכבי חולון5
49-85מכבי כשרונות חדרה6
429-76מ.כ. רמת השרון7
323-66פנתרות אשדוד8

נבחרת ישראל הוגרלה עם בלגיה במוק' המונדיאל

הכחולות-לבנות יפגשו בדרג ב' אליו העפילו בקמפיין האחרון, את השדות האדומות, וגם את סקוטלנד ולוקסמבורג. אביטן: "ברמות האלה אין הגרלות קלות"

|
שחקניות נבחרת ישראל שרות את ההמנון (רויטרס)
שחקניות נבחרת ישראל שרות את ההמנון (רויטרס)

אחרי ההצלחה בקמפיין ליגת האומות האחרון, במהלכו נבחרת הנשים של ישראל בכדורגל העפילה לדרג ב’ כשטיילה בבית עם בולגריה ואסטוניה, היום (שלישי), הכחולות-לבנות הוגרלו במסגרת מוקדמות המונדיאל לבית שכולל בתוכו את בלגיה, סקוטלנד ולוקסמבורג. 

המשחקים יחלו בפברואר 2026 לקראת הטורניר הגדול, שייערך בקיץ של שנת 2027, כשלוח המשחקים המלא צפוי להתפרסם בימים הקרובים.

מאמן נבחרת ישראל נשים, ניסו אביטן, אמר לאחר ההגרלה: "ברמות האלה אין הגרלות קלות, וכל נבחרת מביאה איתה איכות וניסיון. אנחנו מקבלים את האתגר באמונה ובגישה חיובית, עם רצון להמשיך בתהליך ההתפתחות שלנו כקבוצה. השחקניות שלנו נחושות, מחויבות וגאות לייצג את המדינה, ונעשה הכול כדי להציג נבחרת שמאמינה בעצמה ומשחקת באומץ ובגאווה”.

