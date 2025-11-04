יום שלישי, 04.11.2025 שעה 18:31
ליגה איטלקית 25-26
228-1610נאפולי1
2112-2410אינטר2
217-1510מילאן3
215-1010רומא4
188-1610בולוניה5
1810-1410יובנטוס6
176-1210קומו7
157-1310לאציו8
1515-1210אודינזה9
1412-1210קרמונזה10
138-1310אטאלנטה11
1312-1110ססואולו12
1316-1010טורינו13
914-910קליארי14
914-810לצ'ה15
712-510פארמה16
614-710פיזה17
614-610גנואה18
516-610ורונה19
416-710פיורנטינה20

סטפנו פיולי פוטר מפיורנטינה שבמקום האחרון

אחרי הפתיחה הגרועה של המועדון מאז 1938 וכשהוא ללא ניצחון ב-10 משחקי הליגה, הוויולה הודיעו על פיטורי המאמן, לו ישלמו פיצוי ענק. וגם: המחליף

סטפנו פיולי (IMAGO)
סטפנו פיולי (IMAGO)

כשהיא עם פתיחת העונה הרעה ביותר מאז 1938, פיורנטינה הודיעה על זעזוע בעמדת המאמן, כשנפרדה מסטפנו פיולי, זאת לאחר שהשיג רק ארבע נקודות במשך עשרת המחזורים הראשונים, ללא אף ניצחון, כשהפסד 1:0 ללצ’ה במחזור האחרון היה מה שהוביל לפרידה.

ההחלטה לפטר את פיולי, לו זו הייתה קדנציה שנייה במועדון אחרי שעמד על הקווים של הוויולה בין 2017-2019, באה משחק אחד אחרי שהמנהל המקצועי, דניאלה פראדה, סיים את תפקידו במועדון. בפעם הקודמת שאימן, חווה טרגדיה יחד עם שאר הקבוצה, עם לכתו בטרם עת של קפטן המועדון באותם ימים, דוידה אסטורי שמת במפתיע.

פיולי לא רצה להתפטר בעקבות השכר אותו הוא מקבל כ-3 מיליון אירו בעונה למשך שלוש עונות ודרש 5 מיליון אירו כחבילת פיצויים על מנת להשתחרר ממחויבתו. היום, בעלי הקבוצה רוקו קומיסו נתן את האור הירוק לכך. 

רוברטו דרוברטו ד'אברסה (IMAGO)

כעת, מי שינסה לחלץ את הסגולים מהמקום האחרון, לפחות באופן זמני הוא מאמן קבוצת הנוער דניאלה גאלופה, כשהמועמד המוביל לקחת את המושכות באופן קבוע הוא רוברטו ד’אברסה, שבעונה הקודמת ירד ליגה עם אמפולי.

פיולי כעת ייאלץ להמציא את עצמו מחדש. אחרי אליפות היסטורית עם מילאן בעונת 2021/22, המאמן עמד בעונה האחרונה על הקווים באל-איתיחאד מערב הסעודית, וכששב לאיטליה, לא חשש להצהיר כי פיורנטינה מכוונת למקום בין ארבע הראשונות. בפועל, הוא השיג ארבע נקודות.

