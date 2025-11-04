בטבריה הודיעו: מתן דגני חזר מפציעה ועלה לבוגרת

לאחר שהקבוצה הפסידה 2:0 להפועל תל אביב במחזור האחרון וכשהיא ממוקמת במקום ה-11 בליגת העל, בעירוני טבריה הודיעו שמתן דגני, שהיה קפטן קבוצת הנוער, החלים מפציעה ועלה לקבוצה הבוגרת עד תום העונה.

דגני, קשר בן 20, שהחל את דרכו באקדמיה של המועדון ומשם המשיך אל קבוצות הנערים ועד לקבוצת הנוער בעונה האחרונה (בכל הקבוצות שימש גם כקפטן). בתחילת העונה דגני היה אמור לעלות לקבוצה הבוגרת, אך שבר את רגלו וכעת, לאחר שיקום של שלושה וחצי חודשים, הוא כשיר וייצטרף לראשונה לסגל של אלירן חודדה.

הקבוצה ממשיכה להתאמן לקראת משחקה הביתי מול עירוני קרית שמונה (שבת, 18:30, אצטדיון גרין). במועדון עדיין מתקשים להירגע מהכעס על נושא השיפוט במשחק בבלומפילד, אך בקבוצה הבהירו כי זה הזמן לשים הכל בצד ולהתרכז במשחק הקרוב.

אלירן חודדה (רדאד ג'בארה)

“הוצאנו את הסרטון לרשתות החברתיות, כדי שיעשה רעש ומי שצריך ייתן על זה את הדעת”, אמרו במועדון, “אבל עכשיו צריך לשים הכל מאחור ולהביא נקודות מול קריית שמונה. לקחנו נקודה אחת מתשע האחרונות וקריטי לנו לנצח בשבת, שלא להסתבך שוב”.

הקבוצה תחסר בשבת, כזכור, את סמביניה, שהורחק מול הפועל ת''א. מוחמד אוסמן, שנעדר עקב צהובים מול הפועל תל אביב, חוזר לסגל וצפוי לפתוח בהרכב של אלירן חודדה.