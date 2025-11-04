יום שלישי, 04.11.2025 שעה 16:10
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
246-249הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1711-179בית"ר ירושלים3
1519-189מכבי נתניה4
1414-179הפועל ת"א5
1417-159מ.ס אשדוד6
1211-109בני סכנין7
1110-169מכבי חיפה8
1112-109הפועל חיפה9
1016-149הפועל פ"ת10
1021-89עירוני טבריה11
812-99עירוני ק"ש12
316-79הפועל ירושלים13
125-69מכבי בני ריינה14

בטבריה הודיעו: מתן דגני חזר מפציעה ועלה לבוגרת

הקשר שגדל במועדון ושימש קפטן בכל המחלקות, יעבה את הסגל של חודדה. בקבוצה מתקשים להירגע מהשיפוט בבלומפילד, אך יודעים: "צריך להתקדם הלאה ולנצח"

|
שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

לאחר שהקבוצה הפסידה 2:0 להפועל תל אביב במחזור האחרון וכשהיא ממוקמת במקום ה-11 בליגת העל, בעירוני טבריה הודיעו שמתן דגני, שהיה קפטן קבוצת הנוער, החלים מפציעה ועלה לקבוצה הבוגרת עד תום העונה. 

דגני, קשר בן 20,  שהחל את דרכו באקדמיה של המועדון ומשם המשיך אל קבוצות הנערים ועד לקבוצת הנוער בעונה האחרונה (בכל הקבוצות שימש גם כקפטן). בתחילת העונה דגני היה אמור לעלות לקבוצה הבוגרת, אך שבר את רגלו וכעת, לאחר שיקום של שלושה וחצי חודשים, הוא כשיר וייצטרף לראשונה לסגל של אלירן חודדה. 

הקבוצה ממשיכה להתאמן לקראת משחקה הביתי מול עירוני קרית שמונה (שבת, 18:30, אצטדיון גרין). במועדון עדיין מתקשים להירגע מהכעס על נושא השיפוט במשחק בבלומפילד, אך בקבוצה הבהירו כי זה הזמן לשים הכל בצד ולהתרכז במשחק הקרוב. 

אלירן חודדה (רדאד גאלירן חודדה (רדאד ג'בארה)

“הוצאנו את הסרטון לרשתות החברתיות, כדי שיעשה רעש ומי שצריך ייתן על זה את הדעת”, אמרו במועדון, “אבל עכשיו צריך לשים הכל מאחור ולהביא נקודות מול קריית שמונה. לקחנו נקודה אחת מתשע האחרונות וקריטי לנו לנצח בשבת, שלא להסתבך שוב”. 

הקבוצה תחסר בשבת, כזכור, את סמביניה, שהורחק מול הפועל ת''א. מוחמד אוסמן, שנעדר עקב צהובים מול הפועל תל אביב, חוזר לסגל וצפוי לפתוח בהרכב של אלירן חודדה.

מוחמד אוסמן צפוי לחזור להרכב (חגמוחמד אוסמן צפוי לחזור להרכב (חג'אג' רחאל)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרש
רגע מביך: הקמיע הגיע שיכור וסולק מהמגרשנגןההשחלה של מרסלו בקינגס ליג תזכר לדורות
חייבים לראות! ההשחלה של מרסלו בקינגס ליגנגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */