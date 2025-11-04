דראפיץ' שבר שתיקה: היו גישושים ממכבי חיפה

הקריירה של סלובודאן דראפיץ’ ידעה לא מעט עליות וירידות. לצד רגעים גדולים, וכמו שיש לכל מאמן, יש גם רגעים מעט פחות נעימים, והעונה המאמן הפך למפוטר הראשון על הקווים בליגת העל, כשסיים את דרכו במכבי בני ריינה. דראפיץ’ התארח בפודקאסט ב-ONE לראיון, ובתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’ עלה חלק מהשיחה איתו. הראיון המלא עם דראפיץ’ יעלה בהמשך בכל הפלטפורמות.

יש לנו כבוד גדול, אחרי שנתיים, חוץ מראיונות אחרי משחק, הוא מופיע פתאום.

”כן, מקום יפה, פודקאסט יפה, כיף להיות פה אתכם”.

למה בחרת לשתוק כל כך הרבה זמן?

”כל בזמן הסתכלתי על עצמי בעיתון, באינטסגרם, בטיקטוק, התחלתי להגעיל את עצמי, ואין מה לדבר. אני מדבר לפני המשחק, אחרי המשחק, ככה שלא הרגשתי נכון שאני צריך לדבר עם התקשורת ואני חושב שטעיתי. פעם מישהו אמר לי ש’אנחנו לא יכולים אתכם ואנחנו לא יכולים בלעדיכם’. אני חושב שטעיתי שלא דיברתי, אבל היו לי חיים יותר שקטים”.

סלובודאן דראפיץ' (שחר גרוס)

שילמת על זה מחיר.

”אני חשבתי שהשחקנים שלי, והכדורגל שלי, ידברו בעד עצמם”.

אבל אתה רואה שגם המאמנים הכי גדולים בעולם מדברים.

”כן אבל בקבוצות גדולות יש מערך דוברות, מתי לדבר ועם מי. בקבוצות קטנות זה לא ככה. אי אפשר לענות למישהו אחד ולא לאחר. יכול להיות שזה פאק שלי ואני צריך לטפל בזה. עשיתי טעות שלא התראיינתי, יכול להיות שנדפקתי בגלל זה במעבר לקבוצות גדולות, אבל עבדתי, הייתה לי פרנסה”.

אני חושב שמאז הפועל תל אביב לא דיברת. אף אחד לא שמע את האמת.

”אבוקסיס התקשר אליי. קובי רפואה היה המאמן שם אני חושב והיו שם בעיות עם שחקנים ותיקים וצעירים. אל תשכחו שהיו הרבה שחקנים שהיו בנבחרת האולימפית. הם רצו ללכת לכיוון השחקנים הצעירים עם שחקנים זרים, ורצו מאמן שיכול לטפל בזה”.

לפני שניגע בתחנות, בוא נחזור לתחנה האחרונה שלך, ריינה. היו לך הצעות אחרות? אני הסתכלתי על התפקיד בריינה ואמרתי ‘האופי של סלובו, השקט, הרגוע, יחד עם הטמפרמנט של סעיד בסול, יהיה בעייתי’.

”החיים בנויים מהחלטות. כל רגע. אם אני אלך ימינה ולא שמאלה יכול לקרות לי משהו. אם היה לי משהו? אני יכול להגיד פעם ראשונה, היו לי גישושים ממכבי חיפה. הסוכן שלי אמר לי תחכה קצת, אחרי עשרה ימים כבר לא יכולתי לחכות”.

סלובודן דראפיץ'. "הסוכן אמר לי לחכות קצת לחיפה" (שחר גרוס)

מה זה גישושים? בקיץ?

”כן. לפני שמינו את דייגו פלורס. גם בירם כיאל מכיר את הדברים, הוא עלה בשיחה עם יענקל’ה שחר כמנהל מקצועי. אני חושב שחיכיתי עשרה ימים. כשראיתי שזה לא הולך לכיוון טוב, לא יכולתי לחכות. למכבי חיפה אתה צריך להגיע מהדלת הראשית. אתה יכול להגשים את החלום, לשחק התקפי, להניע כדור, דברים שבקבוצות קטנות אתה פחות יכול לעשות, אבל אין ספק שאני עדיין צעיר”.

ואז בעצם אתה מתחיל להבין שנסגרות לך האפשרויות.

”כן, דיברתי עם אותו בן אדם, הבנו שאנחנו הולכים לאופציה אחרת, ונשארה האופציה של ריינה. לפעמים צריך גם מזל בחיים. כשברק בכר עזב את קריית שמונה, באר שבע התפתחה. אחרי קריית שמונה, הייתי מועמד לבאר שבע ואז ברדה החליט שהוא יקבל את הקבוצה. אחר כך הייתה לי פנייה לאמן את הנבחרת האולימפית, אבל בחרתי לחכות לבאר שבע”.

אתה לא מצטער בדיעבד שלא לקחת את הנבחרת? כשאתה חושב על ההתפתחות שלך.

”אני מאוד אוהב לעבוד עם צעירים. אני כל הזמן מקדם את הצעירים, מסתכל על הספסל ועל מחלקת הנוער לראות מה אנחנו יכולים לקדם. אין קבוצה שאימנתי שלא מכרו שחקן או לא קיבלתי שחקן שהיה למכירה. אני חושב היום, שלריינה יש קבוצה טובה. הפגרה בנובמבר באה טוב. הם צריכים לצאת למיני מחנה אימונים, אם זה טורבו ואווסי שהם שני שחקנים מצוינים, וספר אם יחזור, יש קבוצה טובה. המחשבה הייתה טובה, אבל הפעולה לא הייתה טובה”.

סלובודאן דראפיץ'. "חושב שלריינה יש קבוצה טובה" (שחר גרוס)

סעיד בסול עלה לתכנית שלנו בשיחת היום ואמר טעינו בבחירת המאמן, אנחנו משלמים על זה מחיר.

”אמרתי לכם על ההחלטות בחיים. הוא אמר שההחלטה שלו לא טובה שלקח אותי? החלטה שלי לא טובה כשהגעתי לריינה. אני מאוד מעריך את בסול וכמו מאמן, אתה גם צריך לעבור את הדברים האלה. אני אמרתי לו גם בתחילת הדרך, אני אוהב לשחק כדורגל התקפי, אני לא משחק על תוצאות. כמו שאמרתי לך בשטרסבורג שעשו 3:3 מול פ.ס.ז’ ואז הפסידו 4:1 לניס, אני מאמין בדרך כי ככה אתה יכול לקדם את השחקן הישראלי ואת הקבוצה קדימה”.

“אני זוכר שקיבלנו חמש במכבי נתניה, וסיימנו בגמר גביע. לפעמים לבעלי הבית אין סבלנות, אבל אני לא יכול לשחק אחרת ואתה רואה היום גם נבחרות וקבוצות, כולן לוחצות ומשחקות קדימה. כל הכבוד גם לרן בן שמעון שעושה את זה בנבחרת שלנו ולא הולך אחורה. אני מאמין שהוא רצה להביא את הסגל, אבל מישהו צריך לשלם את המחיר וללכת הביתה. אני לא פראייר, אני מבין הכל בכדורגל. הוא רוצה טוב לקבוצה ובחר אותי למאמן שלו, אבל הדברים לא הסתדרו”.

סעיד בסול (חג'אג' רחאל)

איך עם כל האהבה שלך לכדורגל יש לך ילד שהוא שחקן כדורסל?

”אשתי מתלוננת שאנחנו לא הולכים למשחקים, אבל ככה זה בסרביה, הוא לבד. אתה הולך למשחקים וכולם סביבך. כשהייתי מאמן בית”ר ירושלים הלכתי לראות אותו ברחובות, שמתי כובע ומשקפיים אבל זיהו אותך. כשאתה מפורסם והבן שלך בכדורסל”.

אבל לא חסר לך שיש משחקים של הילד שאתה רוצה לראות אותו?

”אפשר לראות באינטרנט”.

אתה נותן לו הערות על המשחק?

”ברור. אני מדבר איתו על כדורגל, הוא מדבר איתי על כדורסל”.

יש לך גם ילד לוחם.

”יש לי ילד לוחם ביחידה מיוחדת מאוד, וכשהתחילה המלחמה הוא היה בפנים”.

מה עבר עלייך בתקופה הזו?

”אשתי ואני עברנו גיהינום. הייתי בבני סכנין באותו זמן, ניסיתי להחזיק מעמד, אבל זה היה קשה מאוד”.

עבר לך בראש שאמרת שאתה מפסיק לאמן שם?

”כן, בסיפור עם ההמנון, היה לי קשה להרים את עצמי ורציתי לעזוב. ואז אבו יונס ניגש אליי ואמר לי שזה רק קומץ, והוא בן אדם של דו קיום. סיפרתי את זה גם לבן שלי, והוא אמר לי ‘אל תעזוב’. גם הוא בעד דו קיום. אל תיתן לאף אחד לנצח אותך, אבל זה כבר יותר מפרנסה, זה הגיע לאידיאולוגיה. אני בתקופה הזו גם לא רציתי לדבר על זה, אבל הייתה תקופה לא קלה”.

סלובודאן דראפיץ'. "בסיפור ההמנון רציתי להפסיק לאמן את סכנין" (שחר גרוס)

אז אתה ממש אוכל את עצמך בתקופה הזו.

”הבן שלי גם איבד חברים שהכרנו, ופתאום אתה רואה שהאוהדים לא מכבדים את ההמנון. אבל אחר כך בא בעל הבית ורואה שהוא נלחם על הדברים האלו, אז אתה רוצה להישאר. זו הייתה החלטה לא פשוטה, אבל עברנו את זה בשלום”.

“יש הרבה קבוצות שכשאתה מגיע אל תחליף עוזר מאמן, אל תחליף מאמן שוערים וזה וזה. במכבי נתניה יכולתי לעשות הכל. אני החלפתי את התאורה, הרשתות והדברים האלה. אני לא אומר שאני צריך לעשות את זה בקבוצות אחרות, מכבי נתניה זו בית, זו מנטליות שונה. בקבוצות אחרות אני רוצה לקבוע את הצוות ושלא יקבעו לי. כשיש קבוצה מסוימת שרוצה להגיע למקומות מסוימים ואני חושב שזה טוב בשבילי, אין שום בשבילי”.

אין קשר אז לליגה לאומית או ליגת העל.

”אני עדיין צעיר ואני רוצה להגיע למקומות הכי גבוהים, והלוואי שאני אגיע לשם. אני רוצה לעבור עוד השתלמויות”.

יש הרבה מאמנים ישראליים פנויים כמו חברך רוני לוי ומרקו בלבול.

”צריך להאמין בדרך. אני רואה המון מאמנים שהדרך אצלם משתנה. יוסי אבוקסיס הוא מאמן נפלא לדוגמה שהייתה לו תקופה קשה והיום הוא נמצא במצב נפלא עם מכבי נתניה”.